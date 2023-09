Thảo là nghi can trong vụ án giết người ở Bình Dương vào ngày 20/10 vừa qua. Nạn nhân là V.T.T (17 tuổi, quê Lâm Đồng).

Trao đổi với báo chí vào hôm nay (23/10), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Chu Văn Thảo (sinh năm 1981, ngụ tỉnh Bình Dương).

Sau khi gây án, Thảo đã rời khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc và truy tìm đối tượng Thảo.

Cách đây không lâu, tại Bình Dương cũng vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm. Cụ thể, Danh Tuấn (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) và chị N.T.L.V (31 tuổi, quê Lâm Đồng) là vợ chồng. Trong quá trình sinh sống, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên dọn ra ở riêng nhưng chưa ly hôn.

Vì ghen tuông, Tuấn giết chết tình địch rồi bỏ trốn - Ảnh: Internet

Trong thời gian này, chị V. có quan hệ tình cảm với T.V.H (28 tuổi, Thanh Hóa) và thuê phòng trọ ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (Bình Dương) sống như vợ chồng. Biết tin, tối 1/10 Tuấn chờ gặp H. ở khu vực phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An. Khi gặp H., Tuấn dùng dao đâm anh này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại tình địch, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 2/10, đối tượng Tuấn đã đến Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đầu thú.