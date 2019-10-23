Cơ quan công an đang truy tìm hung thủ trong vụ án giết người ở Bình Dương xảy ra vào ngày 20/10. Nạn nhân trong vụ án mạng thương tâm là chàng trai 17 tuổi.

Trao đổi với báo chí vào hôm nay (23/10), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Chu Văn Thảo (sinh năm 1981, ngụ tỉnh Bình Dương). Thảo là nghi can trong vụ án giết người ở Bình Dương vào ngày 20/10 vừa qua. Nạn nhân là V.T.T (17 tuổi, quê Lâm Đồng).

Theo thông tin trên Vietnamnet, Thảo và chị Đ.T.T.N (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Bình Dương) có quan hệ vợ chồng, cùng sinh sống tại đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một. Cả hai đang trong thời gian chờ làm thủ tục ly hôn. Khu vực xảy ra vụ án giết người ở Bình Dương - Ảnh: Internet Cũng theo nguồn tin trên, gần đây chị N. và T. quen biết nhau qua mạng xã hội, thường xuyên nói chuyện với nhau. Vào sáng 20/10, T. gọi điện hẹn chị N. đi uống nước. Khi T. vừa đến hẻm 60 Lê Thị Trung (phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một) để đợi chị N. thì Thảo bất ngờ xuất hiện. Ngay sau đó, người này lao vào đánh và rút dao đâm nhiều nhát vào người T. rồi bỏ đi. Sau khi bị đâm, nạn nhân cố chạy ra đường để cầu cứu thì gục xuống đất. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên T. đã tử vong.

Sau khi gây án, Thảo đã rời khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc và truy tìm đối tượng Thảo. Cách đây không lâu, tại Bình Dương cũng vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm. Cụ thể, Danh Tuấn (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) và chị N.T.L.V (31 tuổi, quê Lâm Đồng) là vợ chồng. Trong quá trình sinh sống, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên dọn ra ở riêng nhưng chưa ly hôn. Vì ghen tuông, Tuấn giết chết tình địch rồi bỏ trốn - Ảnh: Internet Trong thời gian này, chị V. có quan hệ tình cảm với T.V.H (28 tuổi, Thanh Hóa) và thuê phòng trọ ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (Bình Dương) sống như vợ chồng. Biết tin, tối 1/10 Tuấn chờ gặp H. ở khu vực phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An. Khi gặp H., Tuấn dùng dao đâm anh này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại tình địch, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 2/10, đối tượng Tuấn đã đến Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đầu thú.

Người phụ nữ từ nước ngoài gọi điện về thuê xã hội đen ném “bom xăng” vào “tình địch” Cơ quan công an đang điều tra làm rõ việc một người phụ nữ sống ở nước ngoài gọi điện về thuê một nhóm côn đồ ném “bom xăng” vào cửa hàng của một phụ nữ ở Nghệ An khiến người này bị bỏng nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-ru-phu-nu-co-chong-di-uong-nuoc-vao-ngay-20-10-chang-trai-17-tuoi-bi-dam-tu-vong-341990.html