Bao tử lợn chứa đầy 'chất cấm' trở thành món hàng 'quý giá', giúp ông trùm Đài Loan chuyển hàng nóng từ VN sang TQ

Mới đây, cơ quan chức năng đã điều tra và thu giữ một lượng lớn chất cấm được ngụy trang cẩn thận trong dạ dày lợn, mô tơ điện để chuyển đi tiêu thụ. Nghi phạm cầm đầu người Đài Loan, sống ở TP.HCM.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 17/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2021 và một số vụ án ma túy lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 cho biết, qua công tác hợp tác quốc tế với Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đơn vị nhận được thông tin về tổ chức tội phạm do một số người Việt sống tại Campuchia cầm đầu, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM đi nước ngoài tiêu thụ qua đường bộ, đường hàng không. Đây là tổ chức tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn do Huang Yen Sheng, người Đài Loan sống ở TP.HCM cầm đầu. C04 đã lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

'Chất cấm' trong bao tử lợn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo VnExpress, khoảng 20h ngày 19/5, ban chuyên án bắt quả tang một ôtô chở ba thùng mỳ tôm chứa 10 kg ma tuý ketamin ở quận Bình Tân. Ngay sau đó, cảnh sát bắt hai người Đài Loan đang chuẩn bị nhận hàng.

Từ manh mối này, các trinh sát khám xét xưởng 300 m2 tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội do Huang Yen Sheng thuê làm kho đông lạnh. Tại đây, cảnh sát phát hiện 90 kg "chất cấm" được chia nhỏ, nhét vào 900 dạ dày lợn sau đó ép chân không. Trong mỗi chiếc dạ dày còn giấu thêm khoảng 100 g ketamin. Nghi phạm gắn thiết bị định vị vào lô hàng để theo dõi quá trình vận chuyển sang Trung Quốc.

Khám kho hàng của một công ty vận chuyển tại ấp 3, xã Tân Kiên, quận Bình Chánh, TP.HCM, nhà chức trách thu thêm 150 kg ma tuý trong 5 máy mô tơ điện, mỗi mô tơ nặng một tấn. Lô hàng đang chuẩn bị được chuyển ra Hà Nội tập kết.

Chúng còn được phát hiện trong các mô tơ điện - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại quận Long Biên, Hà Nội, C04 khám xét căn nhà do Huang Yen Sheng thuê đã thu 5 bộ định vị do nghi phạm này đang điều khiển.

Lãnh đạo C04 cho biết từ đầu năm đến nay, nhóm này đã vận chuyển 5 chuyến hàng, tổng cộng 270kg ketamin. Kẻ chủ mưu hiện ở Campuchia và Trung Quốc, C04 đang phối hợp với cảnh sát nước bạn để lập chuyên án triệt phá.

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