Báo CAND đưa thông tin 'số phận' cuối cùng của công trình xây dựng trái phép tại Tịnh Thất Bồng Lai

Ngay sau đăng tải, bài viết đã thu hút rất nhiều sự chú ý của CĐM. Với hơn 2.900 tương tác và hàng trăm bình luận. Đa số cư dân mạng đều đồng ý với quyết định này và mong muốn cơ quan chức năng xử lí nghiêm về nhóm người này.

Theo đó fanpage có tích xanh của báo Công An Nhân dân đã đưa tin "Sẽ tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm tại Tịnh Thất Bồng Lai".

Liên quan đến vụ việc, chiều 10/1, Người Lao Động đưa tin, UBND huyện Đức Hoà, tỉnh Long An cho biết UBND huyện tiến hành rà soát toàn bộ những hạng mục công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Khu đất đang xây dựng công trình còn dang dở được nhiều người biết đến nằm trong khu vực tự xưng là "Tịnh thất bồng lai", sau đó đổi thành " Thiền am bên bờ vũ trụ".

"Tại khu đất của bà Cúc đang được xây dựng một khu nhà ở. Tuy nhiên, việc làm này là sai phép bởi xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Sau khi phát hiện vi phạm, UBND xã Hòa Khánh Tây cùng ngành chức năng ở huyện đã tiến hành lập biên bản và đình chỉ thi công. Hiện vi phạm này cũng đang được rà soát để có hướng xử lý" - thông tin cho biết.

Công trình xây dựng trái phép

Nhóm người trong tịnh thất

Trước đó, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại “Tịnh thất bồng lai” gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Công an cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương.

Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định đều được VKS huyện Đức Hòa phê chuẩn.