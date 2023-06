Mẹ ruột Diễm My lên tiếng về việc con gái có thai với "thầy ông nội" Lê Tùng Vân

Bà Mai nhiều lần chia sẻ về tình hình của con gái

Diễm My sinh năm 1999 là con gái của bà Mai. Theo chia sẻ của người mẹ này thì gia đình đã mất liên lạc với con gái kể từ khi cô đến Tịnh thất tu tập, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Trước đó, gia đình có treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm thấy con gái.

Diễm My đến Tịnh Thất Bồng Lai

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 5/1, báo Thanh Niên đưa tin, cơ quan Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân - người điều hành "Tịnh thất Bồng lai" - tổ chức gây xôn xao dư luận thời gian qua về các tội gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và đặc biệt là hành vi Loạn luân.

Sơ đồ huyết thống của ông Lê Tùng Vân được lan truyền trên MXH gây sốc

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ADN của ông Vân trùng khớp với 1 số người sinh sống tại đây. Từ đây, Công an xác định ông Vân có hành vi Loạn luân nên tiến hành khởi tố. Đây quả thật là cú sốc với những người theo dõi và yêu mến tịnh thất, một cú lừa trắng trợn với những mạnh thường quân, khán giả luôn hết mình ủng hộ các chú tiểu nói riêng và Tịnh Thất Bồng Lai nói chung.