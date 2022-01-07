Mẹ ruột Diễm My lên tiếng về việc con gái có thai với "thầy ông nội" Lê Tùng Vân

Xã hội 07/01/2022 09:23

Tối ngày 6/1 CĐM rộ lên thông tin đã "giải cứu" được Diễm My tại căn hầm bí mật của Tịnh Thất Bồng Lai. Nhiều thông tin cho rằng Diễm My đang mang thai với "thầy ông nội", trước nghi vấn đó mẹ ruột của cô đã có những tuyên bố thẳng thắn gây chú ý.

Tối 6/1, trên sóng livestream, bà Mai - mẹ ruột của Diễm My đã có những chia sẻ về tin đồn con gái mình sinh con ở Tịnh thất Bồng Lai

Nếu phát hiện ra đứa bé nào (ở Tịnh thất Bồng Lai) của Diễm My thì tôi vẫn chấp nhận, đón nhận đứa cháu đó và nuôi cháu bé đó. Tôi chấp nhận sự thật, vì nó là cháu mình' - bà Mai nói.

Đáng chú ý, khi có giả thiết đặt ra: 'Nếu đó là cháu mình nhưng là sản phẩm của ông Tùng Vân'. Cô thẳng thắn chia sẻ với cư dân mạng rằng bản thân sẽ rất đau lòng và không biết tính ra sao nếu giả thuyết trên là sự thật. "Tôi rất sợ và cầu mong chuyện đó không xảy ra", bà Tuyết Mai nói.

Mẹ ruột Diễm My lên tiếng về việc con gái có thai với 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân - Ảnh 1

Bà Mai nhiều lần chia sẻ về tình hình của con gái

Diễm My sinh năm 1999 là con gái của bà Mai. Theo chia sẻ của người mẹ này thì gia đình đã mất liên lạc với con gái kể từ khi cô đến Tịnh thất tu tập, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Trước đó, gia đình có treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm thấy con gái.

Mẹ ruột Diễm My lên tiếng về việc con gái có thai với 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân - Ảnh 2

Diễm My đến Tịnh Thất Bồng Lai 

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 5/1, báo Thanh Niên đưa tin, cơ quan Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân - người điều hành "Tịnh thất Bồng lai" - tổ chức gây xôn xao dư luận thời gian qua về các tội gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và đặc biệt là hành vi Loạn luân.

Mẹ ruột Diễm My lên tiếng về việc con gái có thai với 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân - Ảnh 3

Sơ đồ huyết thống của ông Lê Tùng Vân được lan truyền trên MXH gây sốc 

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ADN của ông Vân trùng khớp với 1 số người sinh sống tại đây. Từ đây, Công an xác định ông Vân có hành vi Loạn luân nên tiến hành khởi tố. Đây quả thật là cú sốc với những người theo dõi và yêu mến tịnh thất, một cú lừa trắng trợn với những mạnh thường quân, khán giả luôn hết mình ủng hộ các chú tiểu nói riêng và Tịnh Thất Bồng Lai nói chung. 

'Thầy ông nội' có dấu hiệu phạm tội loạn luân, CĐM thắc mắc '86 tuổi vẫn còn khả năng sinh sản? Sinh con cận huyết nhưng vẫn khỏe mạnh?'

'Thầy ông nội' có dấu hiệu phạm tội loạn luân, CĐM thắc mắc '86 tuổi vẫn còn khả năng sinh sản? Sinh con cận huyết nhưng vẫn khỏe mạnh?'

Từ vụ việc của thầy ông nội - Lê Tùng Vân có rất nhiều câu hỏi cho rằng "86 tuổi vẫn có thể sinh sản, sinh con cận huyết nhưng vẫn khỏe mạnh?

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