Sự thật thông tin 'đã tìm thấy Diễm My ở mật thất của Tịnh thất Bồng Lai': Mẹ ruột trực tiếp lên tiếng, hé lộ nhiều điều gây SỐC!

Xã hội 07/01/2022 09:56

Trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) vào tối 6/1, bố của Diễm My - ông Võ Văn Thắng gây bất ngờ khi thông báo đã tìm thấy con gái.

Thông tin trên khiến dư luận không khỏi xôn xao, bởi trước đó, cô gái sinh năm 1999 này đã được gia đình tìm kiếm nhiều năm liền. Được biết, thông tin bắt nguồn từ livestream của bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng cùng một số nhân vật khác vào tối 6/1. Khi đang trò chuyện, mẹ Diễm My nhận được tin báo "đã tìm thấy con gái". Ngay lập tức, bà đã cùng chồng đứng lên để đi "nhận con".

"Nãy là anh đang live nên nó chưa có báo. Có 1 cô này cô ấy báo là đội cơ động phát hiện ra 2 đứa con gái, trong đó có Diễm My", bố Diễm My nói. Khi nghe thông tin, bà Hằng cũng rất ngạc nhiên, gửi nói lời chúc mừng vợ chồng ông Thắng.

Thông tin này ngay lập tức được lan truyền trên khắp các diễn đàn. Có nhiều nguồn tin còn đưa rằng tìm thấy Diễm My trong hầm bí mật ở "Tịnh thất Bồng Lai".

Sự thật thông tin 'đã tìm thấy Diễm My ở mật thất của Tịnh thất Bồng Lai': Mẹ ruột trực tiếp lên tiếng, hé lộ nhiều điều gây SỐC! - Ảnh 1

Chân dung Diễm my

Tuy nhiên, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị trong đêm 6/1, bà Đoàn Thị Tuyết Mai thông báo lại rằng hiện vẫn chưa tìm thấy con gái.

"Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Diễm My. Người ta gọi điện tới nhưng cuối cùng chúng tôi không liên lạc được. Đây không phải là cuộc gọi từ cơ quan chức năng. Hiện tại, gia đình tôi vẫn đang đợi thông tin từ chính quyền", bà Mai cho hay.

Trước đó, vào năm 2019, cô gái Diễm My (SN 1999) từng đến Tịnh thất Bồng Lai xin "tu tập" nhưng không được gia đình đồng ý. Nhận thấy đây không phải là cơ sở tôn giáo, vợ chồng bà Mai đã phản đối việc con "tu hành" tại đây, dẫn đến việc Diễm My bỏ trốn.

Sự thật thông tin 'đã tìm thấy Diễm My ở mật thất của Tịnh thất Bồng Lai': Mẹ ruột trực tiếp lên tiếng, hé lộ nhiều điều gây SỐC! - Ảnh 2

Bố mẹ Diễm My

Cũng trong livestream của bà Phương Hằng vào tối qua, bà Mai - mẹ ruột của Diễm My đã có chia sẻ về tin đồn con gái mình sinh con ở Tịnh thất Bồng Lai. 

"Nếu phát hiện ra đứa bé nào ở 'Tịnh thất Bồng Lai' là con của Diễm My thì tôi vẫn chấp nhận, đón nhận đứa cháu đó và nuôi cháu bé đó. Tôi chấp nhận sự thật, vì nó là cháu mình", bà Tuyết Mai cho hay.

Đặc biệt, khi có giả thuyết cho rằng nếu người cháu đó là con của ông Lê Tùng Vân và Diễm My, bà Mai nói rằng sẽ rất đau lòng, không biết tính ra sao và vẫn mong điều đó không xảy ra. 

Sự thật thông tin 'đã tìm thấy Diễm My ở mật thất của Tịnh thất Bồng Lai': Mẹ ruột trực tiếp lên tiếng, hé lộ nhiều điều gây SỐC! - Ảnh 3

Buổi livestream tối ngày 6/1

Trước đó, vào năm 2019, cô gái Diễm My (SN 1999) từng đến Tịnh thất Bồng Lai xin "tu tập" nhưng không được gia đình đồng ý. Nhận thấy đây không phải là cơ sở tôn giáo, vợ chồng bà Mai đã phản đối việc con "tu hành" tại đây, dẫn đến việc Diễm My bỏ trốn.

Bà Tuyết Mai từng chia sẻ suốt 2 năm qua, vợ chồng bà không thể gặp được con. Vào năm 2020, vợ chồng bà từng "nhận" lại con từ cơ quan công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhưng Diễm My sau đó lại bỏ nhà đi.

Để tim con gái, gia đình thậm chí còn từng treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai cung cấp va tìm được thông tin con gái.

Ở 1 diễn biến khác, theo thông tin từ Thanh Niên, Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân về các tội danh: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Loạn luân".

Mẹ ruột Diễm My lên tiếng về việc con gái có thai với "thầy ông nội" Lê Tùng Vân

Mẹ ruột Diễm My lên tiếng về việc con gái có thai với "thầy ông nội" Lê Tùng Vân

Tối ngày 6/1 CĐM rộ lên thông tin đã "giải cứu" được Diễm My tại căn hầm bí mật của Tịnh Thất Bồng Lai. Nhiều thông tin cho rằng Diễm My đang mang thai với "thầy ông nội", trước nghi vấn đó mẹ ruột của cô đã có những tuyên bố thẳng thắn gây chú ý.

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