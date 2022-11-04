Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 chị em ruột nổi trên mặt ao trong lúc cho cá ăn

Xã hội 04/11/2022 09:26

Trong lúc mang lá chuối ra ao cho cá ăn, người dân hoảng hồn phát hiện thi thể 2 đứa trẻ nổi trên mặt ao.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 4/11, thông tin từ chính quyền xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em ruột tử vong.

Trước đó, vào khoảng hơn 17 giờ ngày 3/11, một người dân ở bản Chiềng, xã Châu Phong, đi ra ao phía sau nhà cho cá ăn thì bàng hoàng phát hiện thi thể cháu L.T.N.H. (4 tuổi) và L.M.Q. (2 tuổi) nổi trên mặt ao. Người này liền hô hoán mọi người đến vớt 2 cháu lên bờ, tuy nhiên, các cháu đã tử vong trước đó.

 

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 chị em ruột nổi trên mặt ao trong lúc cho cá ăn - Ảnh 1
Hai cháu bé con gia đình anh L. chết đuối thương tâm - Ảnh: báo Dân Trí

Trao đổi với báo Dân Trí, ông Lô Văn Tiệp - Trưởng bản Chiềng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, cho biết: "Trước đó, mẹ cháu bé có đi tìm khắp nơi nhưng không phát hiện con ở đâu. Đến khi ông Thoại mang lá chuối ra cho cá ăn thì thấy thi thể hai cháu bé nổi lên mặt ao.

 Hai đứa bé bị đuối nước (một bé gái 4 tuổi và một bé trai 2 tuổi) là con gia đình anh Lô Văn L. và chị Phan Thị Quỳnh T., trú cùng bản. Sự việc xảy ra thật quá đau lòng, gia đình anh L. là hộ nghèo nhiều năm qua của bản".

Cũng theo ông Tiệp, ao cá của gia đình ông Thoại rộng khoảng 500m2, sâu hơn 1m. Vợ chồng anh Lô Văn L. sinh được 3 con, con gái đầu 4 tuổi, bé trai 2 tuổi và con thứ 3 chưa đầy 1 tuổi.

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