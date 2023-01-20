Bạc Liêu: Hung thủ giết người, cướp tài sản sa lưới sau gần 1 ngày ẩn trốn

Xã hội 20/01/2023 16:45

Vào trưa ngày 20/1, lực lượng công an đã bắt Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 2000, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin từ Zing, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết trưa 20/1, lực lượng công an đã bắt Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 2000, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Vụ án mạng xảy ra khoảng 23h30 ngày 18/1 tại tuyến đê Biển Đông thuộc địa bàn ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Vào thời điểm trên, một phụ nữ nhà ở ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải nghe tiếng người đàn ông kêu cứu thất thanh ngoài đường. Do chồng vắng nhà nên người này không dám ra xem.

Hơn 1 giờ sau, chồng của người phụ nữ trên về thì phát hiện người đàn ông đã tử vong ven đường đê, trên cơ thể có nhiều vết chém.

Bạc Liêu: Hung thủ giết người, cướp tài sản sa lưới sau gần 1 ngày ẩn trốn - Ảnh 1
Nghi phạm giết tài xế xe ôm cướp tài sản tại bến xe - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng đi xe khách từ Bến xe Miền Tây (Thành phố Hồ Chí Minh) đến Bến xe Cần Thơ, tiếp cận bị hại là người chạy xe ôm rồi dụ nạn nhân chạy xe đến khu vực vắng (thuộc tuyến đê Biển Đông trên địa bàn ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) giết chết nạn nhân, cướp tài sản.

Hiện trường gây án, đối tượng để lại một đôi dép loại có 2 quai ngang hoa văn đỏ-đen.

Bạc Liêu: Hung thủ giết người, cướp tài sản sa lưới sau gần 1 ngày ẩn trốn - Ảnh 2
Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing

Ngoài ra, qua trích xuất camera, xác định nghi phạm là nam giới, khoảng 20-30 tuổi, cao trên 1m70, dáng người cao đậm. Trang phục trước khi gây án: đối tượng mặc quần lửng đến ngang gối màu trắng, trong mặc áo thun xanh nước biển nhạt có bâu màu sậm, áo khoác ngoài dài tay tối màu, đội mũ lưỡi trai đen có biểu tượng hãng NIKE, tay cầm bọc nylon màu vàng, mang dép.

Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe gắn máy YAMAHA Jupiter màu xám-đen, biển kiểm soát 65B2-656.43 (phương tiện cướp được của nạn nhân) tẩu thoát.

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