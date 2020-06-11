Bắc Giang: Hai nữ sinh lớp 10 chạy xe đạp điện tử vong thương tâm dưới gầm xe đầu kéo

Xã hội 11/06/2020 16:14

Xe đạp điện va chạm với xe đầu kéo khiến hai nữ sinh lớp 10 tử vong thương tâm. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai nữ sinh tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 trưa 11/6, hai em học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Việt Yên, Bắc Giang) là N.T.H. (SN 2004, thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động) và L.T.M.A. (SN 2004, thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh) chở nhau trên xe đạp điện.

Khi đi đến khu vực đường gom dân sinh, thuộc xã Vân Trung, huyện Việt Yên, xe đạp điện của hai nữ sinh xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 29C-30203 do tài xế Nguyễn Văn Hòa (SN 1991, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển. Hậu quả, hai nạn nhân bị xe đầu kéo cán tử vong. 

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Hai nữ sinh lớp 10 tử vong thương tâm dưới gầm xe đầu kéo - Ảnh: Tổ Quốc

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an Việt Yên nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Cách đây ít ngày, tại Quốc lộ 5 đoạn chạy qua phường Cẩm Thượng (TP. Hải Dương) cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm giữa xe container và xe máy khiến một nam sinh viên tử vong.

Cụ thể, khoảng 12 giờ trưa ngày 6/6, xe container BKS 34C-090.88 kéo rơ moóc BKS 34R-026.00 do tài xế Trương Xuân Thanh (SN 1971, trú tại phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 5 hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng.

Khi đi đến đoạn ngã tư Quốc lộ 5 giao với đường Ngô Quyền, xe container bất ngờ va chạm với xe máy BKS 34B4-380.56 do anh L. (SN 1997, trú tại thôn Lan Can 1, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh L. ngã ra đường và bị bánh xe container cán qua tử vong tại chỗ.

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Nam sinh viên gặp tai nạn thương tâm trên đường về quê - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, Công an TP. Hải Dương nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, L. là con thứ 2 trong gia đình, hiện tại đang học năm cuối một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Cách đây vài năm, anh trai của nạn nhân cũng qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Được nghỉ cuối tuần nên anh L. về quê và không may gặp tai nạn đau lòng.

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