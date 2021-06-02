Thân thế xưa cũ được khui lại, bà Phương Hằng cho biết bản thân cũng có những nỗi đau trong quá khứ, mong mọi người đừng xoáy sâu vào điều đó.
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Nguyễn Phương Hằng, cái tên hot nhất mạng xã hội những ngày qua, nữ đại gia một tay tạo nên cơn “sóng thần” cho showbiz Việt. Bà chủ Đại Nam và drama dài tập với giới nghệ sĩ khiến dư luận bàn tán không ngừng nghỉ. Song song với đó là việc tiết lộ đời tư của người nổi tiếng, tên tuổi bà Phương Hằng với độ phủ sóng rộng khắp, lượng fan tăng chóng mặt thì antifan của bà cũng không ít. Vợ ông Dũng "lò vôi" gặp không ít rắc rối khi bị nhiều tài khoản antifan đăng bài nhắc đến quá khứ.
Với tốc độ nổi tiếng đến chóng mặt của một “ngôi sao đang lên”, bà Nguyễn Phương Hằng đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Gần đây, gây xôn xao cộng đồng mạng là thông tin về thân thế bà Nguyễn Phương Hằng. Bà được CĐM cho rằng từng là vợ bé của ông trùm Năm Cam trước khi đến với đại gia Dũng "lò vôi". Những hình ảnh trước đây của bà chủ Đại Nam lần lượt bị khui lại, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Đối diện với sự việc trên, fan của bà Nguyễn Phương Hằng nhanh chóng trấn an mọi người. Sau khi tìm hiểu, họ biết được chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị đồn là vợ bé ông trùm Năm Cam không phải lần đầu xuất hiện. Trên thực tế, nữ đại gia từng gặp rắc rối tương tự trong quá khứ. Thời điểm đó, vợ ông Dũng "lò vôi" còn bị đặt chuyện là nhân vật bất hảo có tiếng trong giới giang hồ.
Thậm chí, các đối tượng còn rải tờ rơi để lan truyền thông tin thất thiệt. Bà Nguyễn Phương Hằng vì bức xúc đã lên tiếng trên báo chí: “Họ đã vu khống, bôi nhọ tôi một cách có hệ thống bằng tờ rơi rải khắp Bình Dương, bằng tin rác trên mạng Internet, bằng truyền khẩu dân gian…, rằng tôi là chị Kim Anh – vợ ông Năm Cam. Họ vẽ tôi như một nhân vật bất hảo, nổi cộm trong giới giang hồ, là người vô đạo đức”.
Trong livestream tối 16/5, bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố mình đã từ mặt tất cả người thân trong gia đình, trừ bà ngoại. Vì thế nữ đại gia khẳng định sẽ không ai đưa người thân ra để đe dọa mình được. Bà nói thêm, bản thân cũng có những nỗi đau trong quá khứ, mong mọi người đừng xoáy sâu vào điều đó.