Nguyễn Phương Hằng, cái tên hot nhất mạng xã hội những ngày qua, nữ đại gia một tay tạo nên cơn “sóng thần” cho showbiz Việt. Bà chủ Đại Nam và drama dài tập với giới nghệ sĩ khiến dư luận bàn tán không ngừng nghỉ. Song song với đó là việc tiết lộ đời tư của người nổi tiếng, tên tuổi bà Phương Hằng với độ phủ sóng rộng khắp, lượng fan tăng chóng mặt thì antifan của bà cũng không ít. Vợ ông Dũng "lò vôi" gặp không ít rắc rối khi bị nhiều tài khoản antifan đăng bài nhắc đến quá khứ.

Nguyễn Phương Hằng, 'bà trùm' ngành livestream hiện nay - Ảnh: FB

Với tốc độ nổi tiếng đến chóng mặt của một “ngôi sao đang lên”, bà Nguyễn Phương Hằng đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Gần đây, gây xôn xao cộng đồng mạng là thông tin về thân thế bà Nguyễn Phương Hằng. Bà được CĐM cho rằng từng là vợ bé của ông trùm Năm Cam trước khi đến với đại gia Dũng "lò vôi". Những hình ảnh trước đây của bà chủ Đại Nam lần lượt bị khui lại, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.