Nghe tin bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ bị hành hung, Trang Trần đã có ẩn ý thâm sau ngay lập tức.

Sau khi cho rằng Trang Trần đã có hành động qua nhà Hồ Văn Cường "ép cung" hơn 6 tiếng đồng hồ, bà Nguyễn Phương Hằng đã có màn livestream gọi thẳng tên bà chủ tiệm bún đậu mắm tôm đình đám. Tuy nhiên, chân dài đình đám cũng không vừa khi sẵn sàng "đốp chát" tay đôi qua lại. Khi nghe tin bà Hằng chia sẻ bị hành hung, Trang Trần nhanh chóng lên live và bàn luận rôm rả dù bản thân không hề liên quan đến việc này. Cụ thể, trong buổi livestream mới nhất của mình, cựu mẫu chia sẻ đầy thâm sâu: "Cái nết đánh chết cái đẹp, chị không đẹp nhưng chị có tiền".

Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong lúc livestream, Trang Trần vẫn bình tĩnh đáp trả, cho rằng miễn sao có tiền là được: "Ai không thích xem thì có thể block". Nói về việc thông tin chị đại kim cương cho rằng bị hành hung ngay tại trụ sở làm việc, Trang Trần cũng cho rằng: "Công an nào đánh người các bác, các bác toàn xem thông tin vớ vẩn". Trang Trần ẩn ý thâm sâu trên livestream Tối 17/10, bà Nguyễn Phương Hằng đã nói trong buổi livestream rằng "tôi bị Võ Hoàng Yên và các luật sư tấn công tại Công an TP.HCM". Theo bà Nguyễn Phương Hằng, buổi livestream này có 1 triệu người đang xem. Bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng ngày 16/10, bà được Công an TP HCM mời lên làm việc liên quan đến đơn tố cáo của bà đối với ông Võ Hoàng Yên. Tại buổi làm việc này có ông Võ Hoàng Yên cùng các luật sư của ông.

Lúc này, bà Hằng cũng làm việc cùng luật sư của mình. Khi đang làm việc thì phía ông Võ Hoàng Yên cùng luật sư đã tấn công bà Hằng. Riêng một luật sư còn "ngồi gác hai chân lên bàn làm việc". Tuy nhiên những thông tin mà nữ đại gia cung cấp chỉ mang tính chất một chiều, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ. Bà Hằng chia sẻ bản thân bị hành hung Liên quan tới tranh cãi với Trang Trần, trước đó, bà Hằng cho rằng chính quản lý Phi Nhung đã kêu Trang Trần qua nói chuyện với Hồ Văn Cường, "ép cung" nam ca sĩ, sau đó đuổi mẹ con cậu bé ra khỏi nhà. Bà chủ kim cương tuyên bố sẽ kiện cựu mẫu vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng: "Trang Khàn tổ chức người qua nói chuyện với mẹ con Hồ Văn Cường, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tôi sẽ làm đơn gửi Bộ Công an về hành vi Trang Trần tấn công vào một đứa trẻ và bắt nó nói những điều xâm phạm đời sống riêng tư của nó, khi ép nó phải nói một câu chuyện mà nó không muốn nói. Đây là tội hình sự nha quý vị, đùa quá hết vui rồi". Trước đó Trang Trần cũng kéo tới livestream cùng Hồ Văn Cường dù không hề liên quan đến vụ việc Ngoài ra, bà Hằng còn nói thêm: "Quản lý hãy trưng sổ tiết kiệm ra, nếu có bằng chứng 180 triệu đó đã gửi ngay từ ngày đầu lúc Hồ Văn Cường nhận giải quán quân thì tôi sẵn sàng đền thêm 1 tỷ đồng. Hứa danh dự, 1 tỷ ngay và luôn. Nếu thật sự có thì chị gái và mẹ Hồ Văn Cường đã không khốn khổ như vậy". Hiện tại, vụ việc bà Hằng cho rằng bị hành hung vẫn gây xôn xao MXH. Ảnh: Tổng hợp

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