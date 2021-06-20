Bà Phương Hằng gặp 'sự cố chấn động' trong buổi livestream cuối cùng về chuỗi ồn ào với Nghệ sĩ Việt

Xã hội 20/06/2021 08:27

Mới đây, trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, một sự cố "chấn động" đã xảy ra khiến mọi người tại hiện trường đều ngỡ ngàng, còn cư dân mạng thì lao vào "mổ xẻ".

Vào chiều tối ngày 19/6, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream trả lời các câu hỏi của các Youtuber cũng như những khán giả yêu quý mình. Tại đây, bà đã chia sẻ nhiều vấn đề từ giác quan thứ 6 mạnh mẽ của bản thân, tình yêu thương vô bờ cho các con đến những vụ kiện tụng làm ảnh hưởng thanh danh của cả hai vợ chồng trong suốt 3 tháng qua. 

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Bà Nguyễn Phương Hằng và buổi livestream rất có đầu tư - Ảnh: Chụp màn hình

Khác với những buổi livestream trước, lần trở lại này, bà Hằng rõ ràng có sự đầu tư hơn khi không gian buổi phát sóng được thiết kế rất công phu. Hoa lá và các vật trang trí đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Hút mắt nhất có lẽ là dòng chữ "CEO Nguyễn Phương Hằng - Livestream ngày 19/6/2021" được đính phía sau. Nhìều người còn đùa rằng, bà Hằng chẳng khác nào một streamer chuyên nghiệp.

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Sự cố được cư dân mạng chụp lại - Ảnh: FB

Tuy nhiên, đáng chú ý, chỉ trong khoảng 10 phút đầu buổi phát sóng, người hâm mộ đã được dịp "hú hồn" khi một trong những chữ cái trong tên họ của bà đột nhiên rơi xuống đất. Âm thanh lớn đến mức chính nữ đại gia cũng giật mình mà ngoái lại nhìn. Ngay sau đó, "đội ngũ hậu kỳ" của bà đã rất nhanh chuyển camera sang góc máy khác để thư ký có thể vào "dọn sạch hiện trường". Riêng bà Hằng vẫn tự tin chia sẻ như không có chuyện gì xảy ra.

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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình
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Một số người có suy nghĩ rất sâu sắc - Ảnh: Chụp màn hình

Sự cố này ngay lập tức nhận về nhiều điều bàn luận từ cư dân mạng. Tuy rất "thương" nữ đại gia nhưng nhiều người vẫn thả icon "haha" vì cho rằng việc này vô cùng hài hước. Một số ý kiến còn đùa rằng "phải đuổi việc anh thiết kế background vì làm việc cẩu thả". Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có vài người cho rằng điều này là một lời cảnh báo với "những kẻ núp lùm" vì cho dù có bị "tấn công" như thế nào thì hai chữ "Phương Hằng" vẫn đứng vững.

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