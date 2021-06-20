Bà Phương Hằng gặp 'sự cố chấn động' trong buổi livestream cuối cùng về chuỗi ồn ào với Nghệ sĩ Việt

Vào chiều tối ngày 19/6, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream trả lời các câu hỏi của các Youtuber cũng như những khán giả yêu quý mình. Tại đây, bà đã chia sẻ nhiều vấn đề từ giác quan thứ 6 mạnh mẽ của bản thân, tình yêu thương vô bờ cho các con đến những vụ kiện tụng làm ảnh hưởng thanh danh của cả hai vợ chồng trong suốt 3 tháng qua.

Bà Nguyễn Phương Hằng và buổi livestream rất có đầu tư - Ảnh: Chụp màn hình

Khác với những buổi livestream trước, lần trở lại này, bà Hằng rõ ràng có sự đầu tư hơn khi không gian buổi phát sóng được thiết kế rất công phu. Hoa lá và các vật trang trí đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Hút mắt nhất có lẽ là dòng chữ "CEO Nguyễn Phương Hằng - Livestream ngày 19/6/2021" được đính phía sau. Nhìều người còn đùa rằng, bà Hằng chẳng khác nào một streamer chuyên nghiệp.