Bà Phương Hằng bất ngờ được 'debut' làm ca sĩ với bài hát 'Giấc mơ có thật' nổi đình nổi đám của Lệ Quyên

Xã hội 25/05/2021 08:31

Sau khi Hoài Linh lên tiếng thừa nhận về số tiền 13 tỷ ủng hộ Miền Trung chưa được chuyển đi, dân mạng bất ngờ đào lại chia sẻ của bà Nguyễn Phương Hằng về việc "tiên tri" trước sự việc.

Vừa qua, cư dân mạng được dịp "dậy sóng" trước thông tin nghệ sĩ Hoài Linh chính thức lên tiếng về việc vẫn còn đang giữ 13 tỷ đồng ủng hộ Miền Trung mà anh đã kêu gọi suốt 6 tháng vừa qua. Theo đó, nam danh hài giải thích rằng vào Tết Nguyên Đán Tân Sửu, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát sự việc tiếp tục dời.

nguyen phuong hang 1
Hoài Linh lên tiếng về số tiền 13 tỷ - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, nam nghệ sĩ nhận về rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng khi cho rằng anh đã không trung thực và cố tình im lặng để "gửi ngân hàng lấy lời".

nguyen phuong hang 2
Bình luận chỉ trích của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, "kỳ phùng địch thủ của Hoài Linh", bà Nguyễn Phương Hằng - người gián tiếp thúc đẩy sự việc ra ánh sáng - đã có một bài tâm thư khá dài chỉ trích Hoài Linh và "cả showbiz thối nát".

Tuy nhiên, bên cạnh việc "hít hà drama" từ cả hai bên, dân mạng lại bất ngờ nhớ đến một lời "tiên tri" của bà Hằng trong một buổi livestream cách đây không lâu. 

nguyen phuong hang 3
Bà Hằng kể về 'giấc mơ có thật' khi livestream -  Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, bà Hằng cho biết: “Em nằm mơ em thấy Đàm Vĩnh Hưng nói chuyện với Hoài Linh, xác nhận là tiền vẫn còn nằm trong tài khoản, 6 tháng nay không biết làm cái gì nhưng mà tiền vẫn còn nằm nguyên trong đó".

Tiếp theo, bà cũng thông qua livestream để hỏi thẳng Đàm Vĩnh Hưng về vụ việc trên. "Đàm Vĩnh Hưng ơi cho chị hỏi nè! Hoài Linh có điện thoại em hông? Hai đứa có nói chuyện với nhau không? Chị nằm mơ thấy 'là *** hỏi Hoài Linh là 13 tỷ sao rồi? Rồi Hoài Linh nó nói còn nguyên trong tài khoản, *** nói "giờ sao anh?'. Chị nằm mơ thấy rõ ràng luôn á, nói: "Giờ qua tuần tính chứ sao" - bà Hằng nói trong livestream.

Cũng chính vì sự trùng hợp "thú vị" này mà không ít người đã liên tưởng đến ca khúc "Giấc mơ có thật" tửng nổi tiếng một thời của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Dân mạng xem bài hát là một "câu trend" để mô tả tình hình drama hiện tại. Thậm chí, nhiều người còn nhanh tay photoshop hình ảnh bà Phương Hằng bên cạnh tên ca khúc như thể chính bà Hằng đã cover bài hát này.

nguyen phuong hang 4
Ca khúc là hit đình đám của nữ ca sĩ Lệ Quyên - Ảnh: Internet
nguyen phuong hang 5
Ảnh photoshop của dân mạng - Ảnh: Internet

Hiện, sự việc vẫn đang khiến dư luận xôn xao.

Bà Phương Hằng bức xúc: 'Hoài Linh lấy tư cách gì để ôm số tiền câm lặng đến những 6 tháng không giải thích một lời'

Bà Phương Hằng bức xúc: 'Hoài Linh lấy tư cách gì để ôm số tiền câm lặng đến những 6 tháng không giải thích một lời'

Liên quan đến vụ nghệ sĩ Hoài Linh "giữ" tiền ủng hộ Miền Trung đến 6 tháng, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng về vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Hoài Linh 13 tỷ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1