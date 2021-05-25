Bà Phương Hằng bất ngờ được 'debut' làm ca sĩ với bài hát 'Giấc mơ có thật' nổi đình nổi đám của Lệ Quyên

Sau khi Hoài Linh lên tiếng thừa nhận về số tiền 13 tỷ ủng hộ Miền Trung chưa được chuyển đi, dân mạng bất ngờ đào lại chia sẻ của bà Nguyễn Phương Hằng về việc "tiên tri" trước sự việc.

Vừa qua, cư dân mạng được dịp "dậy sóng" trước thông tin nghệ sĩ Hoài Linh chính thức lên tiếng về việc vẫn còn đang giữ 13 tỷ đồng ủng hộ Miền Trung mà anh đã kêu gọi suốt 6 tháng vừa qua. Theo đó, nam danh hài giải thích rằng vào Tết Nguyên Đán Tân Sửu, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát sự việc tiếp tục dời. Hoài Linh lên tiếng về số tiền 13 tỷ - Ảnh: Internet Ngay lập tức, nam nghệ sĩ nhận về rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng khi cho rằng anh đã không trung thực và cố tình im lặng để "gửi ngân hàng lấy lời".

Bình luận chỉ trích của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, "kỳ phùng địch thủ của Hoài Linh", bà Nguyễn Phương Hằng - người gián tiếp thúc đẩy sự việc ra ánh sáng - đã có một bài tâm thư khá dài chỉ trích Hoài Linh và "cả showbiz thối nát". Tuy nhiên, bên cạnh việc "hít hà drama" từ cả hai bên, dân mạng lại bất ngờ nhớ đến một lời "tiên tri" của bà Hằng trong một buổi livestream cách đây không lâu.

Bà Hằng kể về 'giấc mơ có thật' khi livestream - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, bà Hằng cho biết: “Em nằm mơ em thấy Đàm Vĩnh Hưng nói chuyện với Hoài Linh, xác nhận là tiền vẫn còn nằm trong tài khoản, 6 tháng nay không biết làm cái gì nhưng mà tiền vẫn còn nằm nguyên trong đó". Tiếp theo, bà cũng thông qua livestream để hỏi thẳng Đàm Vĩnh Hưng về vụ việc trên. "Đàm Vĩnh Hưng ơi cho chị hỏi nè! Hoài Linh có điện thoại em hông? Hai đứa có nói chuyện với nhau không? Chị nằm mơ thấy 'là *** hỏi Hoài Linh là 13 tỷ sao rồi? Rồi Hoài Linh nó nói còn nguyên trong tài khoản, *** nói "giờ sao anh?'. Chị nằm mơ thấy rõ ràng luôn á, nói: "Giờ qua tuần tính chứ sao" - bà Hằng nói trong livestream. Cũng chính vì sự trùng hợp "thú vị" này mà không ít người đã liên tưởng đến ca khúc "Giấc mơ có thật" tửng nổi tiếng một thời của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Dân mạng xem bài hát là một "câu trend" để mô tả tình hình drama hiện tại. Thậm chí, nhiều người còn nhanh tay photoshop hình ảnh bà Phương Hằng bên cạnh tên ca khúc như thể chính bà Hằng đã cover bài hát này. Ca khúc là hit đình đám của nữ ca sĩ Lệ Quyên - Ảnh: Internet Ảnh photoshop của dân mạng - Ảnh: Internet Hiện, sự việc vẫn đang khiến dư luận xôn xao.

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