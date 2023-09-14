Bà ngoại đau đớn nhận tin cháu gái 9 tuổi chết thảm trong đám cháy, rùng mình nhớ lại những cuộc gọi không ai nhấc máy

Xã hội 14/09/2023 16:17

Sáng 14/9, ngồi trông hai cháu ngoại trong Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai để con rể về lo hậu sự cho cháu gái, bà N. (quê Hà Nam) liên tục lấy tay lau nước mắt. Bà không thể tin chỉ sau một đêm, vụ hoả hoạn khiến gia đình con gái bà ly tán mỗi người một nơi. Đau xót hơn đứa cháu gái 9 tuổi qua đời lại trong đám cháy ấy.

Chia sẻ với VTC News, bà kể, rạng sáng 13/9 bà nhận được thông báo chung cư của con gái ở bị cháy. Gia đình cấp tốc lên Hà Nội khi hay tin số người chết lên tới con số hàng chục người. Trước đó lòng bà như lửa đốt khi những cuộc gọi tới cho con gái và con rể mà không nhận được hồi âm nào. 

Nhảy từ tầng 3 xuống đất thoát chết nhưng con gái bà nhập viện Xanh Pôn mổ vì gãy xương bã vai, còn anh T. bị gãy tay nằm tại Bệnh viện Bạch Mai cùng hai con nhỏ 8 và 2 tuổi. Lúc này bà mới biết còn đứa cháu gái bị thất lạc trong đám cháy. “Con rể tôi nói con bé cùng em trai chạy lên tầng thượng để tránh khói độc”, bà N. nói.

Bà ngoại đau đớn nhận tin cháu gái 9 tuổi chết thảm trong đám cháy, rùng mình nhớ lại những cuộc gọi không ai nhấc máy - Ảnh 1
Lòng bà như lửa đốt khi những cuộc gọi tới cho con gái và con rể mà không nhận được hồi âm nào - Ảnh: VTC News

Cả nhà luôn nghĩ bé đã được cứu sống, đang ở bệnh viện nào đó chờ người nhà đến đón. Người thân gia đình túa đi các bệnh viện, hết Đại học Y, Hà Đông, Bưu Điện. Ai cũng bàng hoàng khi nhận thi thể cháu tại Bệnh viện Đống Đa.

“Đau đớn quá. Bố bé biết tin còn quên luôn thông báo xuất viện, bắt xe một mạch về Hà Nam lo hậu sự cho con, nhờ tôi ở lại trông hai đứa nhỏ. Mẹ con bé ở Bệnh viện Xanh Pôn mới mổ xong hôm qua nên gia đình chưa dám thông báo”, bà N. khóc nấc.

Thấy bà khóc, cháu trai 8 tuổi chạy đến hỏi thăm bà. Bà xoa đầu nói "bà không sao" rồi lén quay ra lau nước mắt. Trên giường hai đứa nhỏ vẫn đùa nghịch với nhau, không hề biết chị gái mình đã không còn.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, khoảng 23h ngày 12/9, chung cư mini 9 tầng tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Thiệt hại được công bố vào tối 13/9 là một con số quá đau xót: 56 người chết.

Bà ngoại đau đớn nhận tin cháu gái 9 tuổi chết thảm trong đám cháy, rùng mình nhớ lại những cuộc gọi không ai nhấc máy - Ảnh 2
Những gì còn lại chỉ là 1 đống đổ nát, hoang tàn - Ảnh: VietNamNet

Căn nhà được xây dựng năm 2015, có diện tích khoảng 200m2 với 45 phòng, khoảng 150 người sinh sống nhưng chỉ có một lối ra ở cửa chính. Với diện tích hẹp và có quá nhiều người sinh sống, khi xảy ra hỏa hoạn khủng khiếp như vậy, vụ cháy đã trở thành một thảm họa hết sức đau lòng với thiệt hại quá lớn về nhân mạng và tài sản.

Bảo vệ tòa nhà cho biết ông nằm nghỉ tại tầng 1 của chung cư thì bất ngờ nghe tiếng nổ, điện tòa nhà bị cắt. Ông chạy ra xem thấy bảng điện bùng cháy. Sau đó, ngọn lửa bùng phát lớn rồi cháy lan ra gần 100 chiếc xe máy. Nam bảo vệ liền hô hoán mọi người chạy thoát nạn, tuy nhiên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan lên các tầng trên.

Bà ngoại đau đớn nhận tin cháu gái 9 tuổi chết thảm trong đám cháy, rùng mình nhớ lại những cuộc gọi không ai nhấc máy - Ảnh 3
Hiện trường tầng 1 vụ cháy - Ảnh: Tiền Phong

Nhận tin báo, 15 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Chung cư xảy ra cháy nằm sâu trong ngách, xe chữa cháy không thể tiếp cận, cảnh sát phải nối vòi rồng dài khoảng 400m vào phun nước dập lửa. Dưới trời mưa lớn, cảnh sát và người dân quần áo ướt sũng, nỗ lực dập lửa, tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt đưa đi cấp cứu. 

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