Tại bệnh viện này có hai giáo viên và một học sinh đang điều trị. Trong đó, cô giáo T.T.T.H. đang công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân; cô giáo còn lại là Đ.T.H.Y. công tác tại Trường phổ thông FPT. Còn một trẻ mầm non đang học tại một nhóm trẻ tư thục thuộc quận Thanh Xuân. Cháu này chính là con của cô giáo Đ.T.H.Y. (Trường phổ thông FPT).

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, trưa 14/9, Sở GDĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thăm giáo viên và học sinh bị thương trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân).

Chia sẻ với nỗi đau của các gia đình giáo viên, học sinh, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy ở mức cao nhất; đồng thời yêu cầu các nhà trường phân công giáo viên quan tâm, hỗ trợ để học sinh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng về tâm lý.

Như vậy, so với hôm qua, ngành Giáo dục Hà Nội ghi nhận thêm 1 cô giáo bị thương trong vụ cháy ở phường Khương Đình.

Theo báo cáo của Phòng GDĐT quận Thanh Xuân, tính đến sáng nay (14/9), có 1 giáo viên và 29 học sinh các trường học thuộc quận Thanh Xuân sống tại chung cư mini bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Trong số này có 6 người (1 giáo viên và 5 học sinh) đang điều trị tại bệnh viện.

Cũng vào trưa 14/9, đại diện lãnh đạo Bộ GDĐT đã tới Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thăm, trao quà hỗ trợ cho hai giáo viên và học sinh này.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, khoảng 23h20 ngày 12/9, người dân phát hiện xảy ra cháy tại số nhà nêu trên. Rất nhanh sau đó, lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong chung cư có nhiều người. Các nhân chứng cho biết, họ nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu, la hét từ ngôi nhà bị hỏa hoạn.

Nạn nhân được đưa ra ngoài vào sáng 13/9 - Ảnh: Tiền Phong

“Rất nhiều người kêu cứu với tôi nhà có trẻ con nhưng lực lượng cứu hỏa không tiếp cận được. Nhiều người chạy lên tầng thượng của tòa nhà, bật đèn flash ra tín hiệu cầu cứu…” - các nhân chứng cho biết, họ bị ám ảnh bởi tiếng la hét của các nạn nhân.

Vụ cháy lớn khiến căn nhà chìm trong khói đen và sự hoảng loạn, có người đã ôm con nhảy từ tầng cao xuống đất...

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã lập tức điều động, huy động 15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC và các lực lượng thuộc Công an thành phố, đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của thành phố, chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tuy nhiên, do đường vào địa điểm cháy chật hẹp, các phương tiện cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường, từ ngoài đường Khương Hạ vào đến khu vực ngôi nhà xảy ra cháy khoảng 300-400m, càng vào trong ngõ càng nhỏ hẹp. Lực lượng chữa cháy phải kéo hàng trăm mét dây từ ngoài vào để dập lửa. Khoảng 45 phút sau khi tiếp cận được hiện trường, lực lượng chức năng cơ bản dập tắt đám cháy, không để cháy lan ra nhà dân xung quanh.

Không chỉ tiếng la hét, kêu cứu trong vô vọng gây ám ảnh, mà hình ảnh ngay trong đêm và rạng sáng 13/9, các nạn nhân liên tục được đưa ra ngoài bằng cáng lên xe cứu thương đến các bệnh viện cũng khiến tất cả những người chứng kiến xót xa.