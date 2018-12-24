Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh bố bạo hành con nhỏ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Nghe tiếng con khóc, người đàn ông này chẳng những không ngừng lại mà còn tiếp tục đánh và dọa cắt lưỡi đứa trẻ. Hình ảnh những đứa trẻ rấm rứt ôm nhau khóc khiến ai sau khi xem clip cũng không cầm được nước mắt.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người bố liên tục mắng chửi, đánh đập ba đứa con. Bé gái mặc đồng phục học sinh liên tục ôm, che chở cho hai em.

Ba đứa trẻ ngồi trong góc tối, bị bố đánh đập dã man - Ảnh cắt từ clip

Theo chủ nhân đoạn clip, sự việc được cho là xảy ra tại thôn Đồng Bảng, Đồng Thái, Ba Vì (Hà Nội). Người này còn chia sẻ thêm rằng các bé quanh năm phải sống cùng những trận đòn roi từ bố ruột của mình.

Đoạn clip trên sau khi được đăng tải đã nhận được sự chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều lên án hành vi bạo lực của người bố và đồng cảm cho hoàn cảnh đáng thương của ba đứa trẻ.

"Răn dạy bằng roi thì được. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay như này không sớm thì muộn đứa trẻ cũng gãy xương, dập nội tạng. Dạy con chứ không phải đánh nhau với xã hội đen", một người dùng mạng xã hội phản đối cách dạy con này.

Sự việc khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc - Ảnh cắt từ clip

“Giáo dục gì thì giáo dục nhưng chửi tục đánh con cái kiểu giang hồ như ngoài đường này nó sẽ ám ảnh những đứa trẻ đến suốt phần đời còn lại. Những đứa trẻ tội nghiệp, hy vọng cơ quan chức năng sẽ giúp đỡ các bé”, A.N bình luận.

“Đẻ con là để yêu thương, nuôi nấng cho nó nên người và lo lại cho mình sau này chứ không phải để người lớn bị đánh đập, thế này là mất tuổi thơ của bọn nhỏ rồi”, L.K bức xúc.

“Chính vì những lần như thế này đã khiến những đứa trẻ này cảm thấy bí bách và đôi khi bất cần, chán nản. Khi mọi chuyện đi quá xa thì những đứa trẻ sẽ có hành động vượt ngoài tưởng tượng đấy”, H.Q lo lắng cho tương lai của các bé.

Hiện đoạn clip vẫn đang được cư dân mạng bình luận và chia sẻ.