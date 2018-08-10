9 tháng kể từ ngày cất tiếng khóc chào đời là chừng ấy thời gian bé Nguyễn Gia Bảo (ngụ xóm 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) phải gồng mình chống chọi đau đớn bởi căn bệnh não úng thủy. Cơ thể đứa trẻ gầy gò, xanh xao, chỉ nặng 7kg. Bé Bảo chỉ nằm một chỗ, không lật, không bò như những đứa trẻ khác. Phần đầu, bụng để lộ nhiều vết sẹo lồi lõm sau hàng chục ca phẫu thuật.

Bé Bảo là con đầu lòng của vợ chồng chị Thơ và anh Nguyễn Đồng Tâm (22 tuổi). Khi mang thai đến tháng thứ 7, chị Thơ có biểu hiện bị rò rỉ ối nên phải nhập viện điều trị cho đến lúc sinh.

Bé Bảo lên cơn sốt, khóc ngặt ngoèo trên tay người mẹ. Nhìn con khóc, chị Hồ Thị Lệ Thơ (21 tuổi, mẹ bé Bảo) cũng khóc theo con: "Bao nhiêu đau đớn, vất vả mẹ con tôi đều nếm đủ, khóc cạn nước mắt vì con. Từ khi đến với thế giới này, con trai bé bỏng của tôi chưa có một giây phút được sống bình yên".

Ngày bé Bảo cất tiếng khóc chào đời, gia đình chưa kịp vui mừng thì đã lo lắng khi thấy con trai có những biểu hiện bất thường như vàng da, nằm li bì không chịu bú. Qua thăm khám, bác sỹ kết luận cháu bé bị nhiễm trùng máu, nhiễm khuẩn toàn thân và tắc ruột. Sau nửa tháng điều trị, gia đình đang chờ đợi để được đón con xuất viện trở về thì lại chết lặng khi nhận được tin con bị bệnh não úng thủy. Bé Bảo ngay sau đó được gấp rút chuyển ra bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sỹ cho biết cháu bé đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chỉ có cơ hội chữa trị khi qua nước ngoài điều trị, thế nhưng, chi phí rất tốn kém, ít nhất từ 1,5 đến 3 tỉ đồng.

Bé Bảo ngày càng héo hon vì bệnh tật - Ảnh: Thúy Hằng

Gia đình nghèo khó, chẳng biết tìm đâu ra số tiền lớn như vậy để cứu chữa cho con, vợ chồng chị Thơ đành chấp nhận để con điều trị trong nước. Dù đã trải qua 10 ca phẫu thuật để đặt van dẫn, ống dẫn nhưng đến nay, hi vọng sống của đứa trẻ rất mong manh.

"Quỳ xin mọi người cứu lấy con tôi"

Vợ chồng chị Thơ là công nhân làm việc cho một công ty sản xuất dây điện tại Hà Nội với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Từ ngày mang thai rồi sinh con mắc trọng bệnh, chị Thơ nghỉ việc để túc trực bên con.

"Hai bên nội ngoại đều nghèo khó, kinh tế phụ thuộc vào vài ba sào ruộng. Lương công nhân của tôi may mắn lắm thì mỗi tháng nhận được 5 đến 6 triệu đồng, đủ chi trả tiền phòng trọ và sinh hoạt một cách tằn tiện. Số tiền hàng tỷ đồng đối với gia đình tôi là rất lớn, dù có bán hết đất đai, nhà cửa, vay mượn khắp nơi cũng không thể đủ kinh phí đưa con qua Singapore chữa trị", anh Tâm thở dài chia sẻ.

Chị Thơ cầu xin cả thế giới giúp đỡ để con trai có cơ hội qua Singapore tìm kiếm sự sống - Ảnh: Thúy Hằng

Để cứu con, cặp vợ chồng bất hạnh này đã lên mạng cầu cứu, mong nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của mọi người để con có cơ hội qua nước ngoài tìm kiếm sự sống.

"Cao xanh hỡi, sao số phận của con tôi lại bất hạnh đến thế này. Cầu xin mọi người hãy giang rộng vòng tay cứu giúp, cho vợ chồng tôi xin, vay, mượn 5 nghìn, 10 nghìn để có cơ hội đưa con qua nước ngoài tìm cơ hội sống", chị Thơ ôm con cầu cứu trong tiếng nấc nghẹn.

Sự sống của bé Bảo đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của độc giả hảo tâm, để cháu bé có thêm kinh phí qua Singapore chữa trị.

Mọi giúp đỡ xin vui lòng gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Đồng Tâm, xóm 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 01667.231.764, hoặc STK của anh Tâm: 05410002291345, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.