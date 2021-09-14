Anh bộ đội đáng yêu hết phần thiên hạ, thả mình trong điệu nhảy không thua dancer chuyên nghiệp ở chốt kiểm dịch, dân mạng thốt lên điều này

Xã hội 14/09/2021 09:44

Nhìn hình ảnh này của anh bộ đội, dân mạng tặng cơn mưa lời khen vì quá đáng yêu.

Hình ảnh của các anh bộ đội, chiến sĩ công an thời gian này luôn nhận sự quan tâm từ nhiều người vì họ đã hi sinh thời gian cá nhân dành hết cho nhân dân và chung tay cùng cả nước mong mau chóng qua hết đại dịch. Một số hình ảnh đáng yêu của các anh bộ đội cũng khiến dân mạng tặng nhiều lời khen.

Cụ thể, mới đây trên mạng xã hội liên tục lan truyền hình ảnh về một anh bộ đội. Clip gây chú ý khi anh có động tác nhảy cực dễ thương và dí dỏm.

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Khoảnh khắc dễ thương của anh bộ đội - Ảnh: Cắt từ clip

Điểm khiến dân mạng khen không ngớt và gây chú ý là những động tác thuần thục, cực dẻo chẳng kém các dancer chuyên nghệp của nam chính. Đính kèm video, nhân vật đang bài cho hay: "Đôi lúc cũng phải nhảy nhót tý cho đỡ buồn". Được biết, khoảnh khắc trên được ghi lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

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Anh bộ đội đáng yêu hết phần thiên hạ, thả mình trong điệu nhảy không thua dancer chuyên nghiệp ở chốt kiểm dịch, dân mạng thốt lên điều này - Ảnh 3Anh bộ đội đáng yêu hết phần thiên hạ, thả mình trong điệu nhảy không thua dancer chuyên nghiệp ở chốt kiểm dịch, dân mạng thốt lên điều này - Ảnh 4

Động tác nhảy vô cùng đáng yêu - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi đoạn clip lên sóng, dân mạng đã tràn vào dành nhiều bình luận tích cực: "Ôi anh bộ đội trông thật yêu đời và rất có tố chất trở thành dancer", "Nhìn anh ấy nhảy thật chuyên nghiệp và rất dễ thương", "Động tác đẹp hơn cả dancer chuyên nghiệp ấy"...

Ngoài ra, thời gian qua cũng có nhiều hình ảnh các anh chiến sĩ công an giúp đỡ người dân, đưa các bạn sĩ tử đi thi cũng ghi đậm dấu ấn trong lòng mọi người. 

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Anh bộ đội đáng yêu hết phần thiên hạ, thả mình trong điệu nhảy không thua dancer chuyên nghiệp ở chốt kiểm dịch, dân mạng thốt lên điều này - Ảnh 6

Một số hình ảnh đẹp của các anh CSGT - Ảnh: Internet

Hiện tại dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, mọi người nên tuân thủ quy tắc 5K và đảm bảo an toàn sức khỏe, cùng chung tay với nhà nước mong mau chóng vượt qua dịch để trở lại cuộc sống bình thường trong tương lai.

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