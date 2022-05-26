Án mạng kinh hoàng tại Bình Thạnh: Lực lượng chức năng phát hiện nhiều tình tiết gây bất ngờ

Xã hội 26/05/2022 08:50

Liên quan đến vụ người thuê nhà đâm chết chủ nhà về vấn đề tiền bạc, mới đây lực lượng chức năng cho biết xung quanh hiện trường có quần áo, giày dép dính máu, trên sàn nhà cũng có vết máu đang được lau chùi.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh TP.HCM đang điều tra vụ án mạng làm một người tử vong xảy ra tại chung cư trên địa bàn. 

Án mạng kinh hoàng tại Bình Thạnh: Lực lượng chức năng phát hiện nhiều tình tiết gây bất ngờ - Ảnh 1
 Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Thông tin ban đầu, rạng sáng 25-5, cơ quan chức năng Bình Thạnh nhận tin báo có vụ án mạng xảy ra tại một chung cư ở phường 22, quận Bình Thạnh.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi nhận anh H nằm phía trước một căn hộ, trên ngực có vết thương.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, qua quá trình kiểm tra và xác minh đã xác định được nạn nhân là P.T.H. (34 tuổi, quê Hải Phòng). Các trinh sát nhanh chóng kiểm tra căn hộ thì phát hiện H.Q.T. (27 tuổi, ngụ quận 5) đang có mặt tại đây, bên trong căn hộ có quần áo, giày dép dính máu, trên sàn nhà cũng có vết máu đang được lau chùi.

Làm việc với công an, bước đầu T. khai nạn nhân là chủ căn hộ mà T. đang thuê ở. Trước đó, nạn nhân hẹn T. đến căn hộ (nơi xảy ra án mạng) để giải quyết tiền thuê căn hộ mà T. đang ở. Sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, xô xát dẫn đến án mạng.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

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