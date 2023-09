Nóng lòng vì chuột cắn phá ruộng lúa, một nông dân tại An Giang đã gài điện bẫy chuột, hậu quả khiến một người vô tình vướng phải bẫy và tử vong.

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 1/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người do bị can Nguyễn Thanh Tuyến (30 tuổi) ngụ xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang diễn lại quá trình phạm tội.

Theo kết quả điều tra, do nóng lòng vì ruộng lúa bị chuột cắn phá, chiều 28/1, anh Tuyến mang bộ dụng cụ xuyệt điện đến phần đất trồng lúa của gia đình tại ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, rồi mắc dây chì xuyệt điện để bẫy chuột.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Tuyến câu mắc dây chì quanh ruộng lúa xong và mở xuyệt điện ngồi canh giữ. Lúc này, Nguyễn Văn Phúc (38 tuổi), cùng ngụ tại địa phương, đi xuyệt cá ngang phần đất của Tuyến thì đạp lên đường dây điện xuyệt chuột dẫn đến tử vong.

Nguyễn Thanh Tuyến thực hiện lại quá trình giăng dây chì để bẫy chuột bằng xuyệt điện quanh ruộng lúa. (Ảnh: Thanh Niên)

Dẫn tin từ Thanh Niên, thấy đèn bẫy chuột phát tín hiệu, Tuyến nghĩ là chuột vướng vào dây điện bẫy chuột nên đi kiểm tra thì phát hiện anh P. đã vướng vào dây bẫy chuột tử vong.

Tuyến sau đó quyết định vác xác anh Phúc cùng dụng cụ xuyệt cá của nạn nhân mang đi giấu cách hiện trường một đoạn. Xong xuôi, Tuyến quay lại hiện trường thu gom dụng cụ giăng bẫy chuột về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Đến 6 giờ sáng hôm sau, thấy gia đình nạn nhân đi tìm, Tuyến cũng đi cùng và chỉ nơi giấu xác anh Phúc rồi đến công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Tuyến về hành vi giết người.

