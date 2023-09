Hồ Văn Lợi dẫn bé gái vào phòng ngủ, sờ soạng vùng kín của cháu bé, định giao cấu nhưng không có khả năng thực hiện hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú (An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Văn Lợi (69 tuổi, trú xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Hồ Văn Lợi xâm hại bé gái 6 tuổi - Ảnh: Zing

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 30/5, bé D. (sinh ngày 02/01/2013 ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đến nhà của Hồ Văn Lợi chơi. Nhà bé D. và Lợi là hàng xóm và cũng là họ hàng. Thường ngày bé gái vẫn gọi Lợi là ông Út.

Thấy D. sang chơi một mình, Lợi nảy sinh ý định đồi bại nên rủ D. vào bếp, dùng tay sờ soạng bộ phận sinh dục của bé gái.

Tiếp đó, Lợi dắt nạn nhân lên phòng ngủ, tiếp tục sờ soạng vùng kín và định giao cấu nhưng không có khả năng thực hiện hành vi.

Sợ bị phát hiện, Lợi kêu cháu D. mặc lại quần rồi cho bánh ăn.

Sau khi về nhà, bé gái đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Quá bức xúc, người mẹ đã đưa con đến công an trình báo, tố cáo hành vi đồi bại của Lợi.

Theo gia đình, Lợi là bác họ của bố bé D. Hàng ngày thấy Lợi yêu thương, gần gũi nên bé gái rất hay sang nhà Lợi chơi. Gia đình rất tin tưởng người bác này, không ngờ Lợi nhẫn tâm xâm hại bé gái khiến ai nấy vô cùng dâu xót.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

