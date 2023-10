An Giang: 1 quán karaoke vẫn mở cửa đón khách, có hành vi chống người thi hành công vụ, bất chấp lệnh tạm ngừng hoạt động

Tỉnh An Giang đã có thông báo tạm dừng hoạt động karaoke, massage từ ngày 3/5 để phòng chống dịch COVID-19, nhưng quán Karaoke T3 vẫn mở cửa đón hàng chục khách và có hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 21h40 ngày 7/5, công an tỉnh An Giang đã phát hiện cơ sở karaoke T3, do Trương Nguyễn Minh Thế, 37 tuổi, làm chủ, hoạt động vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Chủ cơ sở đã để 24 khách hàng trốn ra bằng cửa sau, còn lại 27 người ở trong quán - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Cụ thể, khi cơ quan chức năng bất ngờ vào kiểm tra, chủ cơ sở đã cố tình chậm mở cửa, tạo hiện trường giả khi cho khách vào nhậu ở sảnh vào thời điểm công an kiểm tra hành chính. Lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, mời 24 khách bỏ chạy ra ngoài bằng cửa sau và 27 khách đang ngồi nhậu trong sảnh karaoke T3 về trụ sở công an phường. Công an đã lập biên bản tạm giữ 1 đầu thu camera, 103 xe máy nghi là của khách đến hát karaoke bỏ lại do sợ bị xử lý.

Cơ quan công an tiến hành đưa các đối tượng vi phạm về trụ sở - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, vào ngày 3/5, UBND tỉnh An Giang đã có thông báo khẩn yêu cầu tạm ngừng hoạt động các dịch vụ karaoke, massage trên địa bàn để phòng chống dịch.

Vụ việc đang được công an TP.Long Xuyên tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

