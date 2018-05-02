Ấm lòng giọt nước mắt của cặp vợ chồng dành cho những mảnh đời bất hạnh

Xã hội 02/05/2018 19:43

Trước cảnh đời bất hạnh của những đứa trẻ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, nhiều người không ngại đường xa đến giúp đỡ, chăm sóc các em.

Thương cảm cho số phận của những đứa trẻ thiếu may mắn, bà N. (cán bộ về hưu) mỗi tháng đều mua quà, bánh mang đến cho các em.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, bà N. kể: “Từ lúc nghỉ hưu tới giờ, cô hay qua thăm mấy đứa ở đây lắm. Nhìn thấy tụi nó tội lắm, không cha không mẹ lại bị khuyết tật”.

Không chỉ mang bánh đến tặng, bà còn cùng với những người bạn trong đoàn của mình đút sữa, bánh cho từng em.

Ấm lòng giọt nước mắt của cặp vợ chồng dành cho những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 1
Bà N. tận tình chăm sóc những đứa trẻ ở đây như con, cháu của mình - Ảnh: Phương Duy

Hôm chúng tôi đến trung tâm, ngoài đoàn từ thiện của bà N., còn có vợ chồng chị Danny. Chị là người Việt còn chồng chị là người Úc. Được biết, hai vợ chồng chị suốt nhiều năm qua thường xuyên đến trung tâm để làm từ thiện. Cảm mến nhau, cả hai đã nên duyên vợ chồng. Mặc dù đã mang thai ở tháng thứ 6 nhưng chị vẫn thường xuyên đến đây chăm sóc các em.

Điều khiến chúng tôi vô cùng cảm phục là cách chị đối xử với những đứa trẻ ở đây như con ruột của mình. Mỗi khi chị cho các bé ăn cơm, nước mắt chị lại rơi khiến chúng tôi cũng xúc động theo.

Ấm lòng giọt nước mắt của cặp vợ chồng dành cho những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 2
Chị Danny không cầm được nước mắt trước những mảnh đời bất hạnh - Ảnh: Phương Duy
Ấm lòng giọt nước mắt của cặp vợ chồng dành cho những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 3
Cả gia đình chồng chị Danny cùng tham gia làm từ thiện tại trung tâm - Ảnh: Phương Duy
Ấm lòng giọt nước mắt của cặp vợ chồng dành cho những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 4
Nụ cười ấm áp của người đàn ông ngoại quốc dành cho những đứa trẻ bất hạnh - Ảnh: Phương Duy

Chị ngậm ngùi: “Chăm sóc các con ở đây nhiều năm rồi mà mỗi lần nhìn thấy chúng là chị lại không cầm được nước mắt. Thương lắm, phải chi chị giúp đỡ được nhiều hơn”, chị sụt sùi.

Về phần người chồng, dù là người nước ngoài, vốn tiếng Việt rất ít nhưng anh vẫn cố hết sức để giúp vợ chăm sóc các em. Không chỉ chơi đùa với các bé, anh còn ăn uống cùng với chúng.

Không trao đổi với nhau được nhiều nhưng ánh nhìn trìu mến, nụ cười thân thiện của người đàn ông ngoại quốc đã giúp những đứa trẻ ở đây cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương.

Chia tay những đứa trẻ tại đây, vợ chồng chị Danny không giấu được sự bịn rịn trong đôi mắt. "Gia đình chị sắp di cư sang Úc, không gặp được các con nữa, chị tiếc và buồn lắm. Hy vọng các con ở lại đây khỏe mạnh, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội", chị ngậm ngùi chia sẻ.

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Hai mảnh đời, hai số phận bất hạnh đã có thể nương tựa vào nhau để cuộc sống vơi đi khó nhọc. Ban ngày, vợ chồng anh cùng đến trung tâm làm việc, chiều xuống lại đưa nhau trở về trong căn nhà trọ chỉ khoảng hai mươi mấy mét vuông.

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