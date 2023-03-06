Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều 26/2 Nay Y Tá và vợ là chị Ma Huyền xảy ra mâu thuẫn trong việc chia tài sản đất đai, tiền bán phân bò với gia đình vợ. Trong khi cãi vã to tiếng, Na Y Tá lấy một cây gậy có gắn đinh đánh chị Huyền. Thấy con bị hành hung, ông Tạo, bà Nhàu và chị Pơ Jum Nai Đơn từ vườn kế bên chạy sang can ngăn.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sự ra tay lạnh lùng, tàn độc đối với các thành viên phía gia đình nhà vợ của Nay Y Tá khiến người dân trong vùng ai cũng căm phẫn. Chị Thương, một người sinh sống gần hiện trường bức xúc cho biết: “Nó không còn tính người nữa. Tôi mong cơ quan chức năng sớm đưa nó ra xét xử… Xử lý thật nghiêm mới được...”.

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết Nay Y Tá quê ở Phú Yên, sau khi kết hôn với chị Ma Huyền, Tá về quê vợ tại Thạnh Mỹ ở rể. Nay Y Tá và chị Ma Huyền có hai con. “Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, Nay Y Tá đã từng đánh đập vợ phải nhập viện cấp cứu. Sự việc đã được trình báo công an nhưng sau đó hai bên đã giảng hòa” - người thân của chị Ma Huyền kể.

Gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Việt

Chị Thương cho biết, khi xảy ra sự việc, rất nhiều người chứng kiến nhưng trước thái độ hung hãn, hành vi tàn bạo của đối tượng, không ai dám lại gần can ngăn. Khi các nạn nhân đã ngã gục, bất tỉnh không còn khả năng kháng cự nhưng đối tượng này vẫn dùng gậy đập mạnh vào đầu các bị hại, quyết tâm đạt được mục đích cuối cùng là tước đi mạng sống của 4 thành viên phía gia đình nhà vợ. Vụ án mạng kinh hoàng trên đã phủ lên vùng đất vốn bình yên này một màu tang tóc, bàng hoàng, không ai muốn tin những gì vừa xảy ra đối với gia đình chị Ma Huyền.

Đầu lối vào hai con hẻm nhỏ, nơi có căn nhà của gia đình hai nạn nhân là những lá cờ tang rủ xuống. Bên di ảnh bà Pơ Jum Nai Đơng, ông Ya Thuận, chồng bà, cùng con gái đầu và bà con hàng xóm, phần đông là người Churu, Kho đang túc trực, thăm viếng. “Đau đớn lắm anh ạ! Bà ấy ra đi dưới bàn tay của kẻ ác để lại cho tôi 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn...”, nói tới đây, ông Ya Thuận không nén được nỗi đau, ông giơ tay che mặt, bật khóc nức nở.

Ông Ya Tạo và vợ bị con rể đánh chấn thương sọ não - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo ông Ya Thuận, nhà ông và nhà bố mẹ vợ ở gần hiện trường vụ án. Lúc đó khoảng hơn 3 giờ chiều, vợ ông và bố mẹ vợ nghe bên trại chăn nuôi của vợ chồng chị Ma Huyền có tiếng cãi vã nên chạy sang để có gì thuận bề khuyên giải, không ngờ lại xảy ra cơ sự như vậy. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến bây giờ ông Ya Thuận vẫn không muốn tin những gì đã xảy ra.

Cách đám tang chị Pơ Jum Nai Đơng mấy cung đường, cờ tang rủ buồn ở ngõ vào nhà chị Ma Huyền. Hai đứa con nhỏ, một lên 3, một lên 2 của nạn nhân thơ ngây cười đùa bên linh cữu mẹ. Các bé còn quá nhỏ để hiểu biết chuyện đau đớn tột cùng đang xảy ra.

Tội ác tày trời của Nay Y Tá rồi sẽ được cơ quan điều tra làm rõ, pháp luật trừng trị nghiêm minh. Thế nhưng, nỗi đau ám ảnh dai dẳng của người ở lại bên dòng Đa Nhim thì chưa biết khi nào nguôi ngoai...