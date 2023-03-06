Trên đường chở 3 con đi học, xe của chị chị N.T.H. đã xảy ra va chạm với xe tải trên TL542E (Nghệ An) khiến người mẹ và 2 con tử vong, còn 1 cháu bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Bá Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Cụ thể, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở 3 em nhỏ trên đường từ nhà đến trường học theo tỉnh lộ 542E. Khi đến đoạn đường thuộc địa phận xóm 9b, xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) thì xảy ra va chạm với xe tải.

3 mẹ con tử vong trên đường tới trường - Ảnh: VietNamNet Vụ TNGT xảy ra giữa ô tô tải 14C-201.03 (chưa rõ người điều khiển) với xe máy 37N1-576.04 do chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997), thường trú xóm Bùi Hạ, Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) điều khiển, chở theo 3 người là Hoàng Kim Oanh (SN 2016), Hoàng Văn Bảo (SN 2014) và một người khác chưa rõ danh tính. Hậu quả, 3 mẹ con tử vong tại chỗ và 1 cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin từ báo Giao Thông, bước đầu cơ quan chức năng xác định danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Hồng (ở nhà thường gọi là Dung, SN 1997, xóm Bùi Hà, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An), Hoàng Văn Bảo (học lớp 4, con gái chị Hồng). Hoàng Kim Oanh (lớp 2). Cháu Hoàng Văn Trọng (SN 2018) bị thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, hiện đã tỉnh táo nhưng bị chấn thương phần mềm.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Giao Thông Đồng thời, dữ liệu lưu trữ tại hệ thống đăng kiểm cho thấy, xe BKS 14C-201.03 đăng kiểm lần gần nhất tại Trung tâm đăng kiểm 37-05D vào ngày 25/10/2022 ngày hết hạn kiểm định là 23/10/2023. Xe nhãn hiệu Howo sản xuất đăng ký lần đầu năm 2016, chủ sở hữu Công ty TNHH HATNN (Cẩm Phả, Quảng Ninh). Hiện tại, Công an đã đưa lái xe về trụ sở, tiến hành đo nồng độ cồn, kiểm tra các chất kích thích.

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