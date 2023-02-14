Ám ảnh lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn xe khách làm 8 người chết ở Quảng Nam

Xã hội 14/02/2023 11:45

Nnằm điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, nhiều nạn nhân may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào sáng ngày 14/2.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 14/2, nằm điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bà Trần Thị Bông (SN 1963; trú xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết khoảng 3 giờ sáng 14-2, xe khách 16 chỗ đến đón bà ra Đà Nẵng để khám bệnh. Chạy được gần 1 giờ đồng hồ, khi bà đang nằm ngủ thiu thiu thì nghe một tiếng rầm rất lớn, mọi người trong xe thét lên, chiếc xe bị lật quay vòng.

Ám ảnh lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn xe khách làm 8 người chết ở Quảng Nam - Ảnh 1
Bà Bông bị đa chấn thương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khi chiếc xe đứng lại, bà thấy mọi người xung quanh nằm bất động, máu chảy rất nhiều, một số người mắc kẹt, một số người văng ra khỏi xe. Bà Bông cố gắng gượng dậy bò ra khỏi xe. Lúc này, một số người dân sống cạnh hiện trường vụ tai nạn chạy tới đỡ bà dậy sau đó có xe cấp cứu đến đưa mọi người đến bệnh viện.

Bà Lê Thị Lệ (SN 1975; trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết bà và 3 người khác ngồi hàng ghế giữa xe, đang nhắm mắt ngủ thì nghe tiếng nổ như sét đánh. Bà cảm thấy đau tức khắp người, khó thở.

Ám ảnh lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn xe khách làm 8 người chết ở Quảng Nam - Ảnh 2
Bà Lệ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Khi hoàn hồn lại, biết xe bị tai nạn, bà Lệ cố gắng bò ra khỏi xe chỗ kính hông xe bị vỡ rồi nằm úp giữa đường. Ngay sau đó, bà kêu cứu khi phát hiện một số người dân chạy đến. "Tôi thấy mọi người nằm bất động trên xe, chỉ mình tôi bò ra trước. Lúc đó cảm thấy rất sợ hãi, cơ thể tôi run lên cầm cập" – bà Lệ kể.

Theo bà Lệ, bà và nhiều người bị bệnh thường xuyên di chuyển trên chiếc xe khách gặp nạn để ra Đà Nẵng khám bệnh. Bình thường thì tài xế chạy rất chừng mực, "xe chạy rất an toàn" tuy nhiên có nhiều thời điểm vắng người xe chạy khá nhanh.

Ám ảnh lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn xe khách làm 8 người chết ở Quảng Nam - Ảnh 3

Chiếc xe gặp nạn có bốn nạn nhân trong gia đình chị Trâm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, cũng đang điều trị tại bệnh viện, chị Võ Thị Thuý Trâm (39 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) – nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn, vẫn chưa hết bàng hoàng, kể: Khi đang mơ màng, bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh, chiếc xe khách lật ngửa xuống đường. 

“Mình thấy khoẻ khoẻ nên cố gắng bò ra cửa sau kêu cứu. Nhìn qua bên thấy các nạn nhân văng ra khỏi xe, nằm dưới đường” - chị Trâm kể.

Chiếc xe gặp nạn có bốn nạn nhân trong gia đình chị Trâm. Chị là người đưa ba chồng đi TP Đà Nẵng chữa bệnh. Sau khi gặp tai nạn, ba chồng chị bị thương nặng, cũng đang điều trị tại bệnh viện này. Đồng thời, chị Trâm chia sẻ, hầu hết những người trên xe đều tranh thủ đi chuyến sớm từ Quảng Ngãi để kịp giờ đăng ký khám bệnh ở TP Đà Nẵng.

 

Ám ảnh lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn xe khách làm 8 người chết ở Quảng Nam - Ảnh 4
Ông Dương Ngọc Kỳ đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương, BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Ông Dương Ngọc Kỳ (SN 1970, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi), nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn xe khách và xe đầu kéo được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu và điều trị.

Ông kể, vợ chồng ông đi ra Đà Nẵng để khám bệnh, lên xe từ lúc hơn 2h sáng. Ông ngồi cách tài xế một băng ghế. “Lúc đó tôi còn thức. Bỗng nhiên thấy xe xẹt xẹt, rồi tiếng nổ lớn sau đó thì trời đất tối thui. Tôi được mọi người lôi ra, may mắn còn sống”, ông Kỳ bàng hoàng kể lại.

Ám ảnh lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn xe khách làm 8 người chết ở Quảng Nam - Ảnh 5
Bà Phạm Thị Mai còn hoảng loạn sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bà Phạm Thị Mai (trú xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) lên xe khách 76B-00660 lúc 2h sáng đưa em chồng đi Đà Nẵng khám bệnh. Vụ tai nạn xảy ra khiến bà bị đa chấn thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

“Đang ngồi trên xe bỗng nghe tiếng rầm rồi xe bị lật. Tôi bị mắc kẹt bên trong, mọi người la hét hoảng loạn. Quan sát xung quanh thấy tấm cửa kính vỡ nên cố bò ra khỏi xe rồi được mọi người đưa đến bệnh viện, nhưng người em chồng thì chết rồi”, bà vừa nói vừa khóc.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho hay, trong số 12 nạn nhân nhập viện điều trị, có 3 nạn nhân đang được điều trị tích cực, trong đó 1 trường hợp tiên lượng xấu. Ngoài ra, nhiều trường hợp khác đã được chuyển sang các khoa phòng để điều trị.

Ám ảnh lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn xe khách làm 8 người chết ở Quảng Nam - Ảnh 6
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 8 người chết - Ảnh: Báo Dân Trí

Đến trưa ngày 14/2, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ tai nạn xảy ra rạng sáng cùng ngày làm 8 người chết, 13 người bị thương.

"Theo ghi nhận của lực lượng cảnh sát, xe khách 16 chỗ chở 21 người, vượt quá số người quy định. Xe chỉ được chở 19 người bao gồm lái xe và phụ xe. Ngoài ra, tốc độ khi xảy ra va chạm 69 km/h, đoạn đường này chỉ cho phép chạy 60 km/h", đại tá Lai nói.

Ngoài ra, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn xe container đi qua gần hết ngã 4, tốc độ thấp. Cảnh sát cũng lấy lời khai đối với lái xe để tiếp tục điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Xe khách chở quá số người, vượt tốc độ cho phép

Nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Xe khách chở quá số người, vượt tốc độ cho phép

Vào ngày 14/2, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin về nguyên nhân của vụ tai nạn xe khách 16 chỗ khiến 8 người tử vong thương tâm.

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