Ám ảnh khoảnh khắc người đàn ông đi xe máy chới với 'vật lộn' với dòng lũ dữ ở Quảng Nam, thoát khỏi sinh tử trong gang tấc

Xã hội 12/09/2021 13:49

Đoạn clip ghi lại giây phút sinh tử của người đàn ông giữa dòng nước lũ chảy xiết ở Quảng Nam khiến người xem thót tim.

Do ảnh hưởng của bão số 5, Quảng Nam và một số tỉnh ở miền Trung có mưa rất to, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều huyện.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh nước lũ cuồn cuộn tại địa bàn xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 11/9 được anh N. (SN 1977, Đà Nẵng) dùng điện thoại quay lại và đăng tải trên mạng xã hội khiến người xem kinh hãi.

Ám ảnh khoảnh khắc người đàn ông đi xe máy chới với 'vật lộn' với dòng lũ dữ ở Quảng Nam, thoát khỏi sinh tử trong gang tấc - Ảnh 1
Dòng nước lũ cuồn cuộn chảy, suýt cuốn phăng cả người đi xe máy - Ảnh: Cắt từ clip

 Thời điểm này, anh N. cùng đoàn gần chục người đi làm nghề trồng rừng ở xã Phước Lộc. Gặp mưa lớn, đoàn của anh cố gắng thoát khỏi rừng nhưng do ở thượng nguồn nên nước lũ lên nhanh, ngập sâu khiến nhiều đoạn đường bị sạt lở.

Lúc này, nhóm người lưu thông bằng xe máy, dắt xe qua một dòng nước đục ngầu chảy xiết mạnh. Đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông trong nhóm khi vừa ra giữa dòng thì bất ngờ bị mạnh đẩy chới với làm chiếc xe loạng choạng, người trên xe chực bị nước cuốn đi.

Ám ảnh khoảnh khắc người đàn ông đi xe máy chới với 'vật lộn' với dòng lũ dữ ở Quảng Nam, thoát khỏi sinh tử trong gang tấc - Ảnh 2
Các thành viên đi cùng người đàn ông đã ứng cứu kịp thời - Ảnh: Cắt từ clip

 May mắn, các thành viên đi cùng đã ứng cứu kịp thời. Người thì kéo đầu, người thì đẩy đuôi giúp người này thoát khỏi khoảnh khắc sinh tử trong gang tấc. Ngoài ra, trong video, hình ảnh dòng nước lũ đổ về sầm sập, chảy dữ dội cũng được chủ tài khoản quay lại.

Ám ảnh khoảnh khắc người đàn ông đi xe máy chới với 'vật lộn' với dòng lũ dữ ở Quảng Nam, thoát khỏi sinh tử trong gang tấc - Ảnh 3
Đoàn người vượt dòng nước lũ ở Quảng Nam, đến nơi an toàn - Ảnh: Báo Đất Việt

 Do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 10/9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn trên diện rộng, nhất là từ trưa 11/9. Mưa lớn đã khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập úng cục bộ, một số nơi giao thông bị chia cắt. Trước tình hình nguy cấp, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các địa phương di dời hàng ngàn người dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn trước từ ngày 11/9. Các địa phương có nguy cơ bị cô lập do sạt lở và lũ lụt cũng khuyến cáo người dân tự dự trữ thức ăn đủ dùng trong vòng 7 ngày.

Ám ảnh khoảnh khắc người đàn ông đi xe máy chới với 'vật lộn' với dòng lũ dữ ở Quảng Nam, thoát khỏi sinh tử trong gang tấc - Ảnh 4
Công an xã cùng các lực lượng tại chỗ xã Phước Thành, huyện Phước Sơn hỗ trợ di dời các hộ dân bị sạt lở đến nơi an toàn - Ảnh: Công an Nhân dân

 Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trong đợt sạt lở kinh hoàng vào tháng 10/2020, xã Phước Lộc là một trong những địa bàn gánh chịu hậu quả thiên tai lớn nhất của huyện với 13 người chết và mất tích. 

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Để qua mắt lực lượng chức năng, tài xế đã khai gian đi một mình và yêu cầu những người còn lại nằm trốn trong cabin và thùng xe.

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