Do ảnh hưởng của bão số 5, Quảng Nam và một số tỉnh ở miền Trung có mưa rất to, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều huyện.

Thời điểm này, anh N. cùng đoàn gần chục người đi làm nghề trồng rừng ở xã Phước Lộc. Gặp mưa lớn, đoàn của anh cố gắng thoát khỏi rừng nhưng do ở thượng nguồn nên nước lũ lên nhanh, ngập sâu khiến nhiều đoạn đường bị sạt lở.

Các thành viên đi cùng người đàn ông đã ứng cứu kịp thời - Ảnh: Cắt từ clip

May mắn, các thành viên đi cùng đã ứng cứu kịp thời. Người thì kéo đầu, người thì đẩy đuôi giúp người này thoát khỏi khoảnh khắc sinh tử trong gang tấc. Ngoài ra, trong video, hình ảnh dòng nước lũ đổ về sầm sập, chảy dữ dội cũng được chủ tài khoản quay lại.

Đoàn người vượt dòng nước lũ ở Quảng Nam, đến nơi an toàn - Ảnh: Báo Đất Việt

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 10/9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn trên diện rộng, nhất là từ trưa 11/9. Mưa lớn đã khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập úng cục bộ, một số nơi giao thông bị chia cắt. Trước tình hình nguy cấp, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các địa phương di dời hàng ngàn người dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn trước từ ngày 11/9. Các địa phương có nguy cơ bị cô lập do sạt lở và lũ lụt cũng khuyến cáo người dân tự dự trữ thức ăn đủ dùng trong vòng 7 ngày.

Công an xã cùng các lực lượng tại chỗ xã Phước Thành, huyện Phước Sơn hỗ trợ di dời các hộ dân bị sạt lở đến nơi an toàn - Ảnh: Công an Nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trong đợt sạt lở kinh hoàng vào tháng 10/2020, xã Phước Lộc là một trong những địa bàn gánh chịu hậu quả thiên tai lớn nhất của huyện với 13 người chết và mất tích.