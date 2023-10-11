Trước đó, trên mạng xã hội và báo chí đăng tải vụ việc bé trai bị thanh niên cướp giật điện thoại trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 11-10, Công an quận 12, TP.HCM bắt Võ Văn Thành (33 tuổi, quê Quảng Nam, sống lang thang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cơ quan điều tra lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh ở gần hiện trường, ghi nhận nghi can là người đàn ông, đi chiếc xe máy Novou. Tuy nhiên, hình ảnh và lời khai khá mờ nhạt, việc truy bắt gặp không ít khó khăn.

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Công an quận 12, Đội CSHS đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét.

Công an đã thu hồi chiếc điện thoại và tạm giữ chiếc xe máy tang vật để phục vụ điều tra. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự khoanh vùng được nghi can là Thành. Tuy nhiên, người này không có nơi ở nhất định, thoắt ẩn thoắt hiện.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Thành bước đầu khai có nghề làm mộc, chiều 5-10 chạy xe máy ở khu vực đường Nguyễn Thị Căn (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) tìm xưởng gỗ để xin việc.

Khi đến một con hẻm thuộc đường Nguyễn Thị Căn, Thành thấy bé trai cầm điện thoại để chơi nên nảy sinh lòng tham. Thành kêu bé trai cho mượn điện thoại rồi sau đó lái xe máy bỏ chạy.

Hình ảnh nghi phạm giật điện thoại của bé trai vào ngày chiều 5-10 vừa qua. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Thời điểm này, một camera trong hẻm trên ghi lại hình ảnh một bé trai vừa la lên vừa chạy đuổi theo Thành một đoạn nhưng không kịp.

Thành sau đó đem bán chiếc điện thoại trên cho một tiệm với giá 800.000 đồng. Công an đã thu hồi chiếc điện thoại và tạm giữ chiếc xe máy tang vật để phục vụ điều tra.

Hình ảnh một bé trai vừa la lên vừa chạy đuổi theo Thành một đoạn nhưng không kịp được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Công an đã thu hồi chiếc điện thoại và tạm giữ chiếc xe máy tang vật để phục vụ điều tra.

“Tôi do khó khăn nên hành động dại dột, tôi rất hối hận”– Thành khóc tại công an.

Cơ quan điều tra xác định Thành từng có tiền án trộm, bị Công an quận Tân Bình bắt hồi năm 2008. Hiện vụ việc đang được điều tra.