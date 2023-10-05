Chém tài xế grab, cướp xe máy: Hung thủ giấu rựa trong ba lô, lúc bỏ chạy bị ngã gãy chân, có dấu hiệu chấn thương sọ não

Xã hội 05/10/2023 12:21

Nam thanh niên đón xe từ TP.HCM về Bình Dương, sau khi chém trọng thương tài xế xe ôm, đối tượng cướp xe máy của nạn nhân để trốn chạy nhưng bị té ngã chấn thương nặng.

Theo VietNamNet đưa tin, sáng nay (5/10), Cơ quan CSĐT Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án cố ý gây thương tích, cướp tài sản xảy ra tại một khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h45 ngày 4/10, Bùi Trọng Cang (SN 2000, quê Ninh Thuận) đón xe grab bike do anh Trần Văn Nở (SN 1988, ngụ TP.HCM) điều khiển đi từ TP.HCM về hướng thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương). 

Chém tài xế grab, cướp xe máy: Hung thủ giấu rựa trong ba lô, lúc bỏ chạy bị ngã gãy chân, có dấu hiệu chấn thương sọ não - Ảnh 1
Đối tượng Cang (áo đen nằm trên băng ca) và tài xế Nở (cởi trần) trong bệnh viện. Ảnh: Báo Giao Thông.

Khi đi đến đường số 29, Khu công nghiệp VSIP II-A (thuộc phường Vĩnh Tân, TP Tân Uyên), Cang lấy dao rựa để trong balo chém liên tiếp vào tay, lưng anh Nở khiến anh này bị thương. Sau đó, Cang cướp chiếc xe máy bỏ chạy.

Thời điểm này, tổ tuần tra Đồn Công an khu công nghiệp của Công an TP Tân Uyên đang làm nhiệm vụ tuần tra gần đó nghe tiếng tri hô cướp và phát hiện một đối tượng đang chạy xe máy bỏ chạy với tốc độ cao nên tiến hành truy đuổi.

Trong quá trình bỏ chạy, Cang bị ngã xe dẫn đến gãy chân, có dấu hiệu chấn thương sọ não.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai đối với Bùi Trọng Cang (23 tuổi, quê Ninh Thuận) để điều tra hành vi tấn công tài xế xe ôm cướp tài sản.

Do Cang đang bị thương phải nằm viện điều trị nên cơ quan công an đang giám sát đối tượng.

Bị hại là anh Trần Văn Nở (43 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM, hành nghề chạy xe ôm) cũng đang nằm viện điều trị với những vết chém do Cang gây ra.

Chém tài xế grab, cướp xe máy: Hung thủ giấu rựa trong ba lô, lúc bỏ chạy bị ngã gãy chân, có dấu hiệu chấn thương sọ não - Ảnh 2
Hung khí mà đối tượng dùng để gây án của Cang dấu trong balo. Ảnh: VietNamNet. 

Tại bệnh viện, anh Nở được xác định có nhiều vết thương hở ở vùng lưng và cánh tay, một vết thương gần bàn tay trái gần đứt lìa cẳng tay.

Đối tượng Cang vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Cơ quan điều tra chưa lấy làm việc được với đối tượng này.

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