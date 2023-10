Người đàn ông 48 tuổi đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm đến tiệm vàng để bán chiếc nhẫn, bất ngờ xông vào đấm chủ tiệm vàng, định cướp tài sản nhưng bị chủ tiệm chống trả, tri hô cướp. Nghi phạm sau đó bị bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 6.10, tin từ Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tam (48 tuổi, ngụ P.1, TP.Trà Vinh) để điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng trên địa bàn.

Vụ cướp tại tiệm vàng trên đường Lê Lợi (P.4, TP.Trà Vinh). Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, Công an P.4 (TP.Trà Vinh) nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng trên đường Lê Lợi (P.4, TP.Trà Vinh), do ông L.B.T (44 tuổi) làm chủ. Ngay sau đó, lực lượng công an đến hiện trường, lúc này, người dân đã khống chế được nghi phạm Nguyễn Văn Tam.

Theo VietNamNet đưa tin, bị tấn công, ông Toàn dùng máy tính và cây ném về phía đối tượng rồi tri hô “ăn cướp...". Tam bỏ chạy ra ngoài. Chủ tiệm và giúp việc đuổi theo cùng người dân truy bắt, khống chế đối tượng, bàn giao cơ quan công an.

Công an thu giữ xe máy BS 84B1 - 671.71 (đã dán giấy che biển số), 1 dao lê, cùng các tang vật khác có liên quan. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 1 con dao cùng các tang vật khác có liên quan.

Theo Công an, đối tượng Nguyễn Văn Tam đang thiếu nợ rất nhiều nên xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động kiếm tiền trả nợ. Tam đi xuất khẩu lao động được 3 tháng, mới trở về địa phương.

Tại hiện trường, công an thu giữ xe máy BS 84B1 - 671.71 (đã dán giấy che biển số), 1 dao lê, cùng các tang vật khác có liên quan.

Vụ cướp tài sản đang được Công an TP.Trà Vinh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chém tài xế grab, cướp xe máy: Hung thủ giấu rựa trong ba lô, lúc bỏ chạy bị ngã gãy chân, có dấu hiệu chấn thương sọ não Nam thanh niên đón xe từ TP.HCM về Bình Dương, sau khi chém trọng thương tài xế xe ôm, đối tượng cướp xe máy của nạn nhân để trốn chạy nhưng bị té ngã chấn thương nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-nong-nghi-pham-tan-cong-chu-tiem-vang-e-cuop-tai-san-o-tra-vinh-622275.html