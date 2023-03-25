Theo cảnh sát, lúc 17h30 ngày 23/3, người dân phát hiện bà H. tử vong tại tiệm spa với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Theo thông tin từ Zingnews, tối 24/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Lê Minh Long (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán) là nghi phạm sát hại bà V.T.M.H. (41 tuổi, chủ tiệm spa) và cướp tài sản ở TP Biên Hòa.

Theo cảnh sát, lúc 17h30 ngày 23/3, người dân phát hiện bà H. tử vong tại tiệm spa với nhiều vết đâm trên cơ thể. Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo và yêu cầu triển khai nhiều lực lượng, quyết tâm phá án nhanh nhất.

Lê Minh Long bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Gia Lai - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Vietnamplus, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ 40 phút ngày 24/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Lê Minh Long sinh năm 1997, ấp Hiệp Lợi, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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