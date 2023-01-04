Phương Lê viết: "Nghe mà tim đau nhói! Cầu nguyện con còn sống tôi sẽ bảo trợ con ăn học xong đại học và sửa lại ngôi nhà cho con ấm áp (nếu cha mẹ con đồng ý). Cùng nhau cầu nguyện cả nhà nhé!".

Chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ, hôm 2-1, trang cá nhân của Phương Lê - Hoa hậu Quý bà Hòa bình thế giới 2017 - đăng ảnh người mẹ bé trai 10 tuổi và ngôi nhà của bé.

Còn ca sĩ Du Thiên đăng trên trang cá nhân hôm 3-1: "Thương con. Mong con trở về an toàn. Của ít lòng nhiều. Chú cũng xin phép sẽ tài trợ một chiếc xe đạp điện và hỗ trợ toàn bộ chi phí cho con theo đuổi đam mê học võ. Tới khi con đủ 18 tuổi chú sẽ tặng con một chiếc xe máy.

Cầu mong phép màu sẽ đến với con. Trong trường hợp xấu nhất thì chú cũng xin phép hỗ trợ gia đình một khoản nho nhỏ. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện điều kỳ diệu đến với con".

Những hành động này tưởng chừng rất tốt đẹp, nhưng thay vì nhận được sự ủng hộ, hoa hậu Phương Lê và ca sĩ Du Thiên lại vấp phải tranh cãi từ cộng đồng mạng.

Một số trang cộng đồng, trang cá nhân chia sẻ các phát ngôn và cho rằng họ "dựa hơi" để đánh bóng bản thân.

Trong ngày 3-1, sự việc gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng cho rằng tuyên bố này chưa tinh tế. Trong thời điểm dư luận hướng về bé trai rơi xuống trụ bê tông, những phát ngôn này dễ bị hiểu là muốn gây chú ý.

Công tác cứu hộ bé trai. Ảnh - Internet

Tối 3-1, Phương Lê livestream và nói: "Muốn giúp đỡ một ai là quyền cá nhân của mỗi người. Tôi muốn giúp ai là quyền cá nhân của tôi. Người ta nhận hay không là quyền của người ta.

Tôi không thể lên hỏi cộng đồng mạng là tôi giúp người này, người kia được không. Sao vô duyên vậy? Tiền là của tôi nên tôi muốn cho ai thì cho".

Ca sĩ Du Thiên cũng gặp nhiều bình luận chỉ trích trên một trang cộng đồng. Anh vào giải thích: "Mọi người cứ bảo tôi PR, đánh bóng. Nhưng mọi người có biết rằng chính từ sự lan tỏa tích cực này của tôi mà sẽ có thêm rất nhiều mạnh thường quân nhìn vào và chung tay hỗ trợ gia đình con đấy!

Lan tỏa hành động tốt để có thêm thật nhiều người làm việc tốt. Không giúp được gì cho người ta thì đừng buông lời cay đắng. Tiền tôi bỏ ra hỗ trợ là tiền mồ hôi nước mắt, chứ không phải trên trời rơi xuống mà mọi người nói nghe nó chói tai quá".

Nhiều người ước mong phép màu đến với bé Hạo Nam. Ảnh: Internet

Trước đó, khi phát ngôn, Phương Lê ngay lập tức gây phẫn nộ vì cách cho không được tinh tế, cụ thể cô đã đặt điều kiện rằng nếu bé trai rơi xuống cọc bê tông còn sống thì cô sẽ hỗ trợ gia đình nuôi cậu bé.

Theo Thể Thao và Văn Hóa, không khó để nhận ra đây thực chất chỉ là hình thức tập trung sự chú ý của cộng đồng mạng về mình, vốn đã được Phương Lê sử dụng nhiều lần. Bởi lẽ, thay vì đợi có kết quả, thay vì liên lạc trực tiếp với người nhà, Phương Lê luôn tận dụng lúc sự việc lên cao trào nhất và đăng tải 1 dòng trạng thái nửa vời. Thậm chí, cô còn đặt trường hợp là 'nếu' cậu bé còn sống thì mới giúp đỡ.

Đây chính là dấu hiệu cho thấy sự vô cảm của cô trong lúc tất cả mạng xã hội cùng cầu nguyện cho mạng sống của cậu bé. Từ thiện, giúp đỡ, quyên góp chỉ thực sự ý nghĩa khi nó xuất phát từ trái tim, từ cách cho đi mà không màng lợi ích gì cho bản thân. Lúc này, việc Phương Lê nhân danh lòng tốt, nhân danh chuyện từ thiện để câu like rõ ràng là 1 hành động đáng chỉ trích, khiến nhiều người lên án. Loạt bình luận nêu ra nhằm bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc:

- "Cậu bé còn sống thì cũng có cha, có mẹ, không cần phải nuôi. Thay vì nếu, có lòng cứ gửi thẳng gia đình người ta, chẳng ai khiến phải đăng vu vơ thế này nhiều khi gia đình cũng đâu đọc được”,

- “Chẳng phải lần đầu cô tuyên bố từ thiện kiểu này nhưng lần này quá lắm rồi. Chữ nếu ở đây có nghĩa lý gì nữa khi tiên lượng cậu bé rất thấp”,

- “Hứa hẹn với NẾU ít thôi, gia đình người ta đã đau lòng quá rồi”, "Thật sự muốn giúp thì đã không có từ NẾU", …

- "Của cho không bằng cách cho" - Nếu muốn giúp đỡ, người giúp cũng phải rất tinh tế. "Tôi từng thực hiện một số hoạt động giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. Để mang đến sự giúp đỡ thiết thực, hữu ích, chúng ta phải đặt người đó lên trên hết, đừng tư lợi gì.

Ở đây, đó là bé trai rơi xuống trụ bê tông và gia đình bé. Nếu chúng ta thật lòng, lời cầu nguyện hay động viên đã là rất quý giá. Còn nếu chỉ một chút tư lợi, sự giúp đỡ phần nào mất ý nghĩa."