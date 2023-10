2 bệnh nhân Covid-19 trèo tường từ tầng 3 bệnh viện dã chiến ở Đồng Nai xuống đất rồi vượt tường ra tiệm tạp hoá mua đồ thì bị công an truy tìm, bắt giữ.

Theo báo Người Lao động, tối ngày 18/8, Công an thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao vụ việc 2 bệnh nhân Covid-19 trốn khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 Dầu Giây, làm cho 7 công an, bảo vệ dân phố truy bắt… thành F1 cho Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo báo cáo của UBND thị trấn Dầu Giây, Nguyễn Hữu L. (SN 1995; ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) và Ngô Quang D. (SN 1995; ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) là bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Dầu Giây từ ngày 15/8.

2 bệnh nhân Covid-19 bỏ trốn khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18/8, lợi dụng sở hở của lực lượng bảo vệ, L. đã trèo từ tầng 3 xuống đất rồi leo rào phía sau Bệnh viện dã chiến số 1 Dầu Giây trốn ra ngoài. Đi theo đường mòn trong lô cao su, L. đến tiệm tạp hóa D.B ở tổ 25C, khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây để mua hàng.

Nhận tin báo có trường hợp bỏ trốn khỏi bệnh viện dã chiến, UBND thị trấn Dầu Giây đã lập tức tiến hành truy tìm và bắt giữ được L. khi đang leo rào quay trở lại bệnh viện. Anh khai nhận rằng chỉ muốn trốn ra mua đồ nhưng anh đi cùng với Ngô Quang D. Vào thời điểm L. bị công an bắt giữ, D. cũng đã trèo rào được vào phía bên trong bệnh viện.

L. khai trong quá trình mua hàng, anh ta và D. đã tiếp xúc trực tiếp với nữ chủ quán tạp hóa. Ngoài ra, 1 công an, 4 bảo vệ dân phố và 1 dân quân cơ động thị trấn Dầu Giây tiếp xúc trực tiếp trong quá trình bắt giữ L. bị xác định là F1, phải đi cách ly tập trung. Lực lượng chức năng xác định có 7 F2 liên quan, được cách ly tại nhà.

