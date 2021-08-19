2 bệnh nhân Covid-19 trốn khỏi bệnh viện dã chiến đi tạp hoá mua đồ làm 7 người trở thành F1

Xã hội 19/08/2021 07:58

2 bệnh nhân Covid-19 trèo tường từ tầng 3 bệnh viện dã chiến ở Đồng Nai xuống đất rồi vượt tường ra tiệm tạp hoá mua đồ thì bị công an truy tìm, bắt giữ.

Theo báo Người Lao động, tối ngày 18/8, Công an thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao vụ việc 2 bệnh nhân Covid-19 trốn khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 Dầu Giây, làm cho 7 công an, bảo vệ dân phố truy bắt… thành F1 cho Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo báo cáo của UBND thị trấn Dầu Giây, Nguyễn Hữu L. (SN 1995; ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) và Ngô Quang D. (SN 1995; ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) là bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Dầu Giây từ ngày 15/8.

cach ly
 2 bệnh nhân Covid-19 bỏ trốn khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18/8, lợi dụng sở hở của lực lượng bảo vệ, L. đã trèo từ tầng 3 xuống đất rồi leo rào phía sau Bệnh viện dã chiến số 1 Dầu Giây trốn ra ngoài. Đi theo đường mòn trong lô cao su, L. đến tiệm tạp hóa D.B ở tổ 25C, khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây để mua hàng.

Nhận tin báo có trường hợp bỏ trốn khỏi bệnh viện dã chiến, UBND thị trấn Dầu Giây đã lập tức tiến hành truy tìm và bắt giữ được L. khi đang leo rào quay trở lại bệnh viện. Anh khai nhận rằng chỉ muốn trốn ra mua đồ nhưng anh đi cùng với Ngô Quang D. Vào thời điểm L. bị công an bắt giữ, D. cũng đã trèo rào được vào phía bên trong bệnh viện.

L. khai trong quá trình mua hàng, anh ta và D. đã tiếp xúc trực tiếp với nữ chủ quán tạp hóa. Ngoài ra, 1 công an, 4 bảo vệ dân phố và 1 dân quân cơ động thị trấn Dầu Giây tiếp xúc trực tiếp trong quá trình bắt giữ L. bị xác định là F1, phải đi cách ly tập trung. Lực lượng chức năng xác định có 7 F2 liên quan, được cách ly tại nhà.

Sáng ngày 18/8: Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc mới, trong đó có người phụ nữ dương tính sau khi chăm sóc con nhỏ mắc COVID-19 tại khu cách ly

Sáng ngày 18/8: Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc mới, trong đó có người phụ nữ dương tính sau khi chăm sóc con nhỏ mắc COVID-19 tại khu cách ly

Chị N.T.H ở Hoàng Mai đi cùng chăm sóc cho con nhỏ mắc COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang cũng dương tính sau quá trình cách ly, theo dõi tại viện.

Xem thêm
Từ khóa:   leo rào bỏ trốn cách ly 2 người trốn cách ly làm 7 người F1 trốn cách ly mua đồ

TIN MỚI NHẤT

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 28 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 30 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1