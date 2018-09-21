Trà hoa đậu biếc: Thức uống làm trẻ hóa làn da cho phái đẹp

Trà hoa đậu biếc được mệnh danh là “trà mỹ nhân”, có mùi thơm nhẹ và rất mát, là một loại trà độc đáo được giới trẻ rất ưa chuộng trong thời gian gần đây.

Hoa đậu biếc có tên tiếng Anh là “Butterfly Pea”. Tên khoa học của cây hoa đậu biếc là “Clitoria ternatean”, nó là một giống cây thuộc họ nhà đậu nhưng hoa rất sặc sỡ, vẻ ngoài bắt mắt. Người ta tận dụng tối đa những đặc tính trong trị bệnh của loại hoa này để dùng làm thuốc, làm trà uống bồi bổ sức khỏe .

Hiện nay, trà hoa đậu biếc rất nổi tiếng ở Thái Lan và Miến Điện vì có màu xanh tím đẹp mắt. Hơn nữa, nó được các cô gái ưa chuộng như một thần dược để làm mượt tóc, tránh rụng tóc.

Trà hoa đậu biếc có rất nhiều công dụng trong y học, là loại thuốc quý giúp cải thiện thị lực, làm đẹp da và tóc. Đặc biệt, nó có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư và chống lão hóa bởi chứa chất blue-proanthocyanidin – một chất chống oxy hóa mạnh. Blue-proanthocyanidin đem lại hiệu quả cực kỳ cao, vượt gấp mấy lần vitamin E và vitamin C, giúp cải thiện sức khỏe tế bào bằng cách ngăn chặn tác động có hại của các gốc tự do gây ra, tăng cường trí nhớ, làm giảm nguy cơ ung thư và làm chậm tiến trình lão hóa của cơ thể.

Ngoài có thể làm trà hay vị thuốc chữa bệnh thì hoa đậu biếc còn được dùng để trang trí cho món ăn và nhuộm màu thực phẩm. Chỉ cần điều chỉnh lượng hoa sẽ ra được màu xanh đậm hoặc nhạt khác nhau, vắt thêm chanh hoặc chất chua sẽ thu được màu từ hồng đến tím.

Hướng dẫn làm trà hoa đậu biếc

Để làm được trà hoa đậu biếc, chúng ta cần những nguyên liệu sau:

+ 50ml siro hoa đậu biếc.

+ 10ml mật ong.

+ 2-3 quả quất.

+ 1 củ sả.

+ 180ml nước sôi

Các nguyên liệu trên sẽ làm ra được 1 ly trà hoa đậu biếc có dung tích 250ml.

Hoa đậu biếc có màu sắc rực rỡ

Để làm được trà hoa đậu biếc, trước tiên chúng ta cần phải làm siro hoa đậu biếc. Cách làm siro hoa đậu biếc như sau:

Nguyên liệu cần có:

+ Nước lọc: 500ml.

+ Đường: 250g.

+ Mật ong: 50ml.

+ Hoa đậu biếc khô: 5g.

Với lượng nguyên liệu trên, bạn có thể làm ra lượng siro cho khoảng 10-12 cốc trà. Vì thế khi cần pha ít hay nhiều hơn bạn tự tính toán thêm bớt cho phù hợp.

Cách làm siro hoa đậu biếc:

Bước 1: Đun sôi nước và đường theo tỉ lệ 2: 1. Sau đó, cho thêm mật ong vào khuấy đều.

Bước 2: Cho hoa đậu biếc khô vào khuấy đều. Chờ sôi lại thêm một lần nữa rồi để ủ hỗn hợp trong vòng 10 phút với lửa nhỏ.

Bước 3: Tắt bếp. Chờ cho siro nguội. Như vậy là chúng ta đã thu được siro hoa đậu biếc.

Cách làm trà hoa đậu biếc:

Bước 1: Cho siro hoa đậu biếc và mật ong vào cốc.

Bước 2: Đổ thêm nước sôi vào khuấy đều.

Bước 3: Vắt 2 quả quất vào cốc, dùng rây lọc để lọc hạt.

Bước 4: Thái sả thành một miếng dài, đập dập vào cho vào cốc.

Trà hoa đậu biết uống có mùi thơm và thanh mát

Như vậy là chúng ta đã làm xong trà hoa đậu biếc rồi đấy. Bạn có thể thái mỏng quất và thêm hoa đậu biếc để trang trí bên trên cho đẹp. Loại trà này có nhiều công dụng tốt, bạn hãy dành thời gian để làm cho cả nhà cùng thưởng thức nhé!