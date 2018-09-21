Trà hoa đậu biếc: Thức uống làm trẻ hóa làn da cho phái đẹp

Vào bếp 21/09/2018 15:53

Trà hoa đậu biếc có màu sắc tuyệt đẹp khiến người ta mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên cạnh đó, loại trà này còn có rất nhiều công dụng bổ ích đối với sức khỏe và sắc đẹp của con người.

Hoa đậu biếc có tên tiếng Anh là “Butterfly Pea”. Tên khoa học của cây hoa đậu biếc là “Clitoria ternatean”, nó là một giống cây thuộc họ nhà đậu nhưng hoa rất sặc sỡ, vẻ ngoài bắt mắt. Người ta tận dụng tối đa những đặc tính trong trị bệnh của loại hoa này để dùng làm thuốc, làm trà uống bồi bổ sức khỏe.

Trà hoa đậu biếc được mệnh danh là “trà mỹ nhân”, có mùi thơm nhẹ và rất mát, là một loại trà độc đáo được giới trẻ rất ưa chuộng trong thời gian gần đây.

Trà hoa đậu biếc có tác dụng gì?

Trà hoa đậu biếc có rất nhiều công dụng trong y học, là loại thuốc quý giúp cải thiện thị lực, làm đẹp da và tóc. Đặc biệt, nó có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư và chống lão hóa bởi chứa chất blue-proanthocyanidin – một chất chống oxy hóa mạnh. Blue-proanthocyanidin đem lại hiệu quả cực kỳ cao, vượt gấp mấy lần vitamin E và vitamin C, giúp cải thiện sức khỏe tế bào bằng cách ngăn chặn tác động có hại của các gốc tự do gây ra, tăng cường trí nhớ, làm giảm nguy cơ ung thư và làm chậm tiến trình lão hóa của cơ thể.

Trà hoa đậu biếc có tác dụng tốt với sức khỏe con người
Trà hoa đậu biếc có tác dụng tốt với sức khỏe con người

Hiện nay, trà hoa đậu biếc rất nổi tiếng ở Thái Lan và Miến Điện vì có màu xanh tím đẹp mắt. Hơn nữa, nó được các cô gái ưa chuộng như một thần dược để làm mượt tóc, tránh rụng tóc.

Ngoài có thể làm trà hay vị thuốc chữa bệnh thì hoa đậu biếc còn được dùng để trang trí cho món ăn và nhuộm màu thực phẩm. Chỉ cần điều chỉnh lượng hoa sẽ ra được màu xanh đậm hoặc nhạt khác nhau, vắt thêm chanh hoặc chất chua sẽ thu được màu từ hồng đến tím.

Hướng dẫn làm trà hoa đậu biếc

Để làm được trà hoa đậu biếc, chúng ta cần những nguyên liệu sau:

+ 50ml siro hoa đậu biếc.

+ 10ml mật ong.

+ 2-3 quả quất.

+ 1 củ sả.

+ 180ml nước sôi

Các nguyên liệu trên sẽ làm ra được 1 ly trà hoa đậu biếc có dung tích 250ml.

Hoa đậu biếc có màu sắc rực rỡ
Hoa đậu biếc có màu sắc rực rỡ

Để làm được trà hoa đậu biếc, trước tiên chúng ta cần phải làm siro hoa đậu biếc. Cách làm siro hoa đậu biếc như sau:

Nguyên liệu cần có:

+ Nước lọc: 500ml.

+ Đường: 250g.

+ Mật ong: 50ml.

+ Hoa đậu biếc khô: 5g.

Với lượng nguyên liệu trên, bạn có thể làm ra lượng siro cho khoảng 10-12 cốc trà. Vì thế khi cần pha ít hay nhiều hơn bạn tự tính toán thêm bớt cho phù hợp.

Cách làm siro hoa đậu biếc:

Bước 1: Đun sôi nước và đường theo tỉ lệ 2: 1. Sau đó, cho thêm mật ong vào khuấy đều.

Bước 2: Cho hoa đậu biếc khô vào khuấy đều. Chờ sôi lại thêm một lần nữa rồi để ủ hỗn hợp trong vòng 10 phút với lửa nhỏ.

Bước 3: Tắt bếp. Chờ cho siro nguội. Như vậy là chúng ta đã thu được siro hoa đậu biếc.

Cách làm trà hoa đậu biếc:

Bước 1: Cho siro hoa đậu biếc và mật ong vào cốc.

Bước 2: Đổ thêm nước sôi vào khuấy đều.

Bước 3: Vắt 2 quả quất vào cốc, dùng rây lọc để lọc hạt.

Bước 4: Thái sả thành một miếng dài, đập dập vào cho vào cốc.

Trà hoa đậu biết uống có mùi thơm và thanh mát
Trà hoa đậu biết uống có mùi thơm và thanh mát

Như vậy là chúng ta đã làm xong trà hoa đậu biếc rồi đấy. Bạn có thể thái mỏng quất và thêm hoa đậu biếc để trang trí bên trên cho đẹp. Loại trà này có nhiều công dụng tốt, bạn hãy dành thời gian để làm cho cả nhà cùng thưởng thức nhé! 

Bật mí cách làm mứt xoài dẻo cay tại nhà ngon hết ý

Bật mí cách làm mứt xoài dẻo cay tại nhà ngon hết ý

Ngày Tết Nguyên đán 2018 đang đến rất gần rồi, chị em hãy học công thức cách làm mứt xoài dẻo cay tại nhà để tự mình làm mứt Tết thật ngon đãi khách và cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   trà hoa đậu biếc có tác dụng gì lợi ích của trà hoa đậu biếc Hoa đậu biếc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 21 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay