Tìm hiểu cơm rượu nếp cẩm có tác dụng gì?

Cơm rượu nếp cẩm, sữa chua nếp cẩm,.. những món ăn xuất phát từ cơm nếp cẩm đều là những món rất thơm ngon và bổ dưỡng. Cơm rượu nép cẩm có rất nhiều công dụng, không chỉ về mặt ẩm thực mà còn về cả mặt thuốc sức khỏe nữa. Vậy bạn đã biết cơm rượu nếp cẩm có tác dụng gì chưa? Hãy cùng tham khảo các công dụng của cơm rượu nếp cẩm dưới đây nhé.

Trong Đông y, cơm rượu nếp cẩm là vị thuốc có tính ẩm, vị ngọt, dễ tiêu hóa, giúp ấm bụng. Cơm rượu nếp có tác dụng rất tốt với những người yếu bụng, viêm loét dạ dày hay khó tiêu.

Gạo nếp có nhiều chất xơ khó hòa tan nên có một số tác dụng rất tốt cho trực tràng và tiêu hóa. Người hay bị ói mửa (ốm nghén), có thể sử dụng một nắm nếp cẩm rang khô, một trái cau khô, hạt tiêu, giã nhỏ tán bột uống với nước ấm có tác dụng rất tốt.

Ngoài giá trị về mặt dinh dưỡng rất cao, cơm rượu nếp có tác dụng dẫn thuốc vào tì vị và tâm mạch, bổ trợ thuốc rất tốt. Do đó, cơm rượu nếp có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa các bệnh tim mạch, đột quỵ và cao huyết áp.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, người dùng cơm rượu nếp cẩm có nồng độ cholesterol trong máu giảm đi rõ rệt chỉ sau 1 tháng sử dụng. Như vậy, cơm rượu nếp có tác dụng rất tốt cho việc hạ cholesterol trong máu. Không những thế, nó còn có tác dụng hạ huyết áp nữa.

Cơm rượu nếp với tác dụng ngăn ngừa và chữa bệnh đái tháo đường

Cơm rượu nếp được làm từ nếp cái hoa vàng, nếp cẩm. Các loại gạo này còn nguyên chất xơ, và có nhiều lớp cám bên ngoài (giống gạo lứt). Lớp cám này rất giàu chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất. Các dưỡng chất này đặc biệt tốt cho bệnh đái tháo đường. Hơn nữa, trong quá trình ngâm, ủ, tinh bột trong gạo đã bị chuyển hóa một phần thành rượu cùng các axit amin kèm theo. Đây chính là nguồn dinh dưỡng rất dễ hấp thụ mà chứa rất ít tinh bột, tốt cho bệnh đái tháo đường.

Kích thích tiêu hóa, bồi bổ cơ thể



Cơm rượu nếp cẩm có tác dụng bổi bổ cơ thể, kích thích tiêu hóa và ăn ngon. Ảnh: Internet

Rượu nếp cái, rượu nếp cẩm, vừa là thức ăn, vừa là đồ uống, hương vị thơm ngon, dễ ăn, dễ uống, thích hợp cho mọi người, kể cả trẻ em và người cao tuổi. Vì có chứa rất nhiều dinh dưỡng nên rượu nếp cái, nếp cẩm có tác dụng bồi bổ cơ thể, kích thích ăn ngon, ngủ tốt, kích thích tiêu hóa rất tốt.

Với những người mới ốm dậy, chán ăn, kém ăn, khó tiêu, dùng cơm rượu nếp cẩm mỗi ngày hai lần trước bữa ăn, mỗi lần một bát nhỏ, dùng liên tục trong một tháng sẽ cho tác dụng rất tốt.

Tác dụng làm đẹp

Nhờ có hàm lượng vitamin rất cao, đặc biệt là vitamin nhóm B nên rượu nếp có tác dụng rất tốt trong việc giữ ẩm, hồi phục và nuôi dưỡng da. Sử dụng rượu nếp cẩm giã nhuyễn pha cùng lô hội đắp mặt sẽ có tác dụng rất tốt trong việc làm trắng và mịn da. Một cách kết hợp khác là rượu nếp cẩm pha trứng gà sẽ giúp da bạn trắng lên rất nhanh.

Ngoài ra thì món cơm rượu nếp cẩm sữa chua cũng hỗ trợ làm đẹp chị em mà ăn cũng lại khá ngon đấy nhé.



Cơm rượu nếp cẩm sữa chua, món ăn làm đẹp khoái khẩu của nhiều chị em. Ảnh: Internet

Với các mẹ bầu mới sinh

Nếp cẩm vị ngọt, tính ẩm, có tác dụng ích khí, bổ huyết, kiện tì, bồi bổ gan thận, ngưng ho. Đặc biệt nếp cẩm rất tốt cho người thiếu máu (mẹ bầu mới sinh thường mất máu).

Các bà mẹ mới sinh thường sử dụng nếp cẩm như một vị thuốc bổ đi kèm để tăng cường sức khỏe sau sinh. Mẹ bầu sau sinh ăn nếp cẩm sẽ có tác dụng tốt cho dạ dày, lưu thông khí huyết, kích sữa và bồi bổ cơ thể rất tốt.

Nhìn chung, cơm rượu nếp cẩm vừa là món ăn ngon, nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người mà cách ủ cơm rượu nếp cẩm cũng khá đơn giản nên các bạn hoàn toàn có thể chủ động tự làm tại nhà cho cả gia đình mình cùng thưởng thức nhé.