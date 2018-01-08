Mách chị em cách làm giò lụa không cần lá chuối siêu ngon tại nhà

Vào bếp 08/01/2018 09:04

Áp dụng cách làm giò lụa không cần lá chuối tại nhà, bạn vẫn có thể làm được món giò chả siêu mềm, siêu ngon đấy nhé.

Ngày Tết thì thường không thể thiếu một đĩa giò lụa thật thơm ngon rồi. Nhiều chị em cũng tự mày mò công thức làm giò lụa tại nhà để đảm bảo an toàn vệ sinh và sức khỏe cho cả gia đình. Thế nên, nếu chị em nào chưa biết đến cách làm giò lụa không cần lá chuối tại nhà thì bổ sung nhanh nhanh vào sổ tay bí kíp nấu ăn thôi. Cách này giúp chị em tự làm giò lụa tại nhà thật thơm ngon mà nhanh chóng, chữa cháy khẩn cấp khi mà không kịp chuẩn bị lá chuối đấy nhé. 

Bỏ túi cách làm giò lụa không cần lá chuối đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 500g -700g thịt nạc có mỡ. (Việc có thêm mỡ sẽ làm giò lụa thêm thơm và mềm hơn, nếu bạn nào không thích ăn mỡ thì có thể lựa chọn phần thịt nạc vai, nhiều thịt nạc nhưng vẫn có chút mỡ đảm bảo độ mềm cho thành phẩm giò lụa sau khi luộc).
  • 2-3 thìa nước mắm (nên chọn loại trên 40 độ đạm nhé)
  • 1-2 thìa bột nêm 
  • 2-3 thìa bột ngô, bột năng hay bột khoai tây đều được (Tùy vào tình trạng thịt lúc làm giò mà điều chỉnh liều lượng, nếu thịt còn ướt thì cho 2-3 thìa, còn nếu thịt khô thì cho 1-2 thìa mà thôi)
  • 1 thìa hạt tiêu 
  • 2-3 thìa bột nổi (cái này không bắt buộc, không có cũng không sao).
  • Một ít đường, muối (nếu thích)
  • Một bát nước lạnh.
  • Giấy bạc, giấy nến hay màng bọc thực phẩm (thay cho lá chuối)
  • 1-2 thìa dầu ăn (Dầu ăn sẽ giúp thịt không dính vào phần bọc bên ngoài giò nhiều)

Cách làm giò lụa không có lá chuối như sau:

Thịt thái mỏng, xay và trộn với gia vị trước khi gói giò
Thịt thái mỏng, xay và trộn với gia vị trước khi gói giò. Ảnh: Internet

Bước 1: Thịt bạn mua về rửa sạch, để ráo nước sau đó thái thịt thành miếng nhỏ đi xay lần 1, xay xong bạn cất vào trong tủ lạnh, để ngăn đá khoảng 2 tiếng (để thịt ngoài cứng nhưng bên trong mềm ấy nhé) thì bỏ ra. 

Hoặc bạn có thể xay luôn ở ngoài hàng thì đến lúc về có thể cất luôn trong tủ lạnh tiết kiệm thời gian. 

Bước 2: Khi được gần 2 tiếng, trước lúc bỏ thịt trong tủ lạnh ra thì chúng ta đi pha gia vị bao gồm nước mắm, bột mêm, bột ngô/bột năng/bột khoai, bột nổi, dầu ăn, hạt tiêu, chút đường, trộn đều gia vị với nhau rồi bỏ thịt vào trộn chung lần nữa. Nhớ là pha xong gia vị thì chúng ta cũng tiến hành trộn với thịt bỏ ra từ tủ lạnh luôn nên các bạn căn cho chuẩn nhé. 

Thịt trộn xong gia vị, dàn mỏng thịt bỏ vài túi zip rồi lại cho vào tủ lạnh lần 3, cũng giữ trong 2 tiếng.

Bước 3: Sau 2 tiếng tiếp theo bảo quản trong tủ lạnh thì các bạn bỏ túi thịt ra, cho vào máy xay thịt hoặc máy xay sinh tố xay lần 2. Nếu miếng thịt bị cứng quá thì để tránh nóng máy các bạn cho ít nước lạnh vào. Việc xay thịt mát là điều rất quan trọng quyết định đến chất lượng của giò lụa lúc làm xong đấy các bạn ạ, nếu xay thịt nóng thì giò sẽ mềm và nhão, không săn chắc đâu nhé.

Bước 4: Sau khi xay thịt xong là chuyển sang bước gói giò. Thì các bạn có thể dùng màng bọc, giấy nến hay giấy bạc đều được nhé. Nếu gói bằng giấy nến thì nên quét thêm lớp dầu ăn nữa, chỉ cần mỏng thôi cũng được. 

Cho thịt vào giữa tấm giấy, sau đó cuộn tròn lại, hai đầu thì các bạn gấp và gói lại tương như với hộp gói quà, có thể lăn lăn cho miếng giò được tròn đều.

Quấn chặt hai đầu giấy bạc để nước không ngấm vào trong giò
Quấn chặt hai đầu giấy bạc để nước không ngấm vào trong giò. Ảnh: Internet

Bước 5: Gói giò bằng giấy bạc không cần lá chuối xong thì chuyển sang bước luộc hoặc hấp giò. Nên ưu tiên hấp giò để giò chín nhanh không bị mất chất hay độ ngọt của thịt nhé. Chỉ cần hấp trong khoảng 20-30 phút là chín, hấp xong để trong nồi hấp thêm 10-15 phút để đảm bảo giò lục đã chín đều thì bỏ ra, cho vào tủ lạnh luôn để thịt giò có độ dai.

Hấp trong 20-30 phút tùy độ to của giò, để thêm 15-20 phút chờ chín hẳn là bạn đã hoàn thành xong món giò lụa không cần lá chuối đơn giảnHấp trong 20-30 phút tùy độ to của giò, để thêm 15-20 phút chờ chín hẳn là bạn đã hoàn thành xong món giò lụa không cần lá chuối đơn giản. Ảnh: Internet

Nhớ đừng cho nước lạnh, nhiều bạn lầm tưởng rằng nó cũng sẽ làm giò dai như để trong tủ lạnh nhưng không phải như thế, nước sẽ ngấm vào trong thịt và sẽ khiến thịt có độ bở đấy nhé. 

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Thành phẩm là món giò ngon, dai, thơm cả nhà đều thích
Thành phẩm là món giò ngon, dai, thơm cả nhà đều thích. Ảnh: Internet

Thành phẩm với cách làm giò lụa không cần lá chuối sẽ không được trắng như ngoài hàng nhưng về chất lượng và hương vị thì đảm bảo miễn chê. Ngày Tết Nguyên đán 2021 sắp đến rất gần rồi, các chị em đừng ngại làm thử theo công thức nấu ăn khá đơn giản và chi tiết trên đây, chiêu đãi cả gia đình với món giò lụa thật thơm ngon nhé. Chúc các chị em thành công.  

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