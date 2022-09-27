Hướng dẫn cách nấu chè đậu đen bột lọc ngon hết ý cho ngày hè!

Chè đậu đen bột lọc - món chè ngọt bùi, thanh mát, vô cùng quen thuộc với những bữa xế chiều của gia đình Việt. Hôm nay, hãy cùng khám phá ngay công thức làm món chè hấp dẫn này nhé!

không bị sâu hay lẫn nhiều tạp chất, hạt hư hỏng!

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Các bước tiến hành nấu chè đậu đen bột lọc chuẩn ngon tại nhà

Bước 1: Sơ chế đậu đen

- Đậu đen mua về vo sạch, hớt bỏ những hạt nổi vứt đi.

- Ngâm đậu đen ngập nước khoảng 2 – 3 tiếng hoặc ít nhất cũng phải 1 tiếng để khi ninh có thể nhừ đều. Đây là cách nấu chè đậu đen không bị sượng, nát.

Công đoạn ngâm mềm hạt đậu đen!

- Lưu ý đậy vung kín nồi để bảo vệ sinh sạch sẽ vì phần nước ngâm sẽ được dùng để ninh đậu luôn.

Bước 2: Ninh nhừ chè đậu đen

- Khi ngâm đậu xong thì bạn bắc nồi lên bếp, đổ thêm 2l nước và nấu đậu đen, vặn lửa lớn, chú ý khuấy đậu để không bị dính nồi.

Khuấy đều và ninh chín đậu đen!

- Điều chỉnh lượng nước trong nồi phải tương đương với lượng nước bạn muốn nấu chè. Nếu bạn cho quá nhiều sẽ khiến chè bị loãng.

- Khi đậu bắt đầu sôi thì dùng muôi múc hết bọt ra ngoài, hạ nhỏ lửa và nấu tiếp cho đến khi thử đậu thật mềm.

Bước 3: Múc đậu ra ngoài và ướp đường

Ướp đậu đen với đường!

- Vớt hết phần hạt đậu đen đã ninh ra ngoài và cho vào một chiếc tô lớn. Ướp với đường trong khoảng từ 10 – 15 phút cho ngấm và trộn đều.

- Sau đó, bạn bắc chảo lòng sâu lên bếp và đảo đều hạt đậu đen để bện đường, se lại. Sau khoảng 10 phút, nước đường sẽ rút bớt vào đậu.

Đảo đều hạt đậu đen để bện đường và săn lại!

- Đây là cách nấu chè đậu đen mau mềm và giúp vị ngọt của món chè đều hơn, không hắc, hạt đậu không những không bị nát mà lại rất bở, thơm.

Bước 4: Làm bột năng

Tiến hành làm bột năng!

- Lấy 100gr bột năng cho vào tô, thêm nước sôi vào nhào bột thật nhuyễn đều thành khối mềm mịn không dính tay. Bạn lưu ý cho nước vào từ từ để bột không bị quá nhão nhé.

- Nặn bột thành những viên tròn nhỏ như hạt sen hoặc tùy kích thước bạn muốn.

- Cho hết bột lọc vừa mới làm xong vào nồi nước sôi luộc chín.

Tiến hành luộc chín cho đến khi thấy bột năng chuyển sang màu trong trong, mềm dai!

- Đến khi bột nổi lên thì vớt ra để vào bát nước đá để trong hơn và không bị dính vào nhau. Để ngay vào bát nước đá để trong hơn và không bị dính.

Bước 5: Nấu đậu đen với bột lọc

- Trút phần đậu vừa đảo với đường sang nồi nước chè đã ninh trước đó.

- Tiếp tục đun sôi rồi thả bột lọc vào khuấy đều khoảng 2 phút cho ngấm vị.

- Thêm 200ml nước cốt dừa vào nồi, tiếp theo là 1 muỗng canh đường trắng, 1/3 muỗng cà phê muối.

Quy trình nấu đậu đen với bột lọc!

- Để nồi chè sánh hơn, bạn có thể hòa tan 2 muỗng cà phê bột năng với nước, đổ vào nồi khuấy đều cho đến khi chè có độ sánh đặc như ý.Nêm nếm lượng đường cho phù hợp với khẩu vị.

- Nấu cho đến lúc nước cốt sệt theo ý thích của bạn rồi tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn cho lần lượt đậu đen, bột lọc, nước cốt dừa và dừa sợi rắc lên trên bát chè, là có thể thưởng thức ngay rồi đấy nhé!

Thành phẩm

Chè đậu đen bột lọc đẹp ngon, bắt mắt, ăn là mê!

Món chè đậu đen bột lọc ngọt thơm và vô cùng bắt mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ nếm được ngay phần nước chè ngọt thanh, thơm mát, cùng phần đậu đen bùi bùi và viên bột lọc dai dai hấp dẫn, ăn một bát là mát cả người nhé! Chiều chiều nóng bức mà được thưởng thức chén chè ngọt mát này thì còn gì bằng nữa nào?!

Mẹo chọn mua đậu đen ngon, chất lượng

- Nên chọn mua những hạt đậu đen xanh lòng, có vỏ mỏng, màu đen bóng đẹp và hạt tròn đều, đồng thời có mùi thơm đặc trưng.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thử bằng cách bóp mạnh vào hạt, nếu hạt đậu vẫn như cũ thì là hạt ngon. Còn nếu bóp nghe tiếng kêu thì chắc chắn hạt bị rỗng ruột, không nên chọn loại hạt này.

- Ngoài ra, bạn cũng không nên mua những hạt bị lép, có mùi mốc, màu sắc nhợt nhạt, vì đó là dấu hiệu đậu đã bị để lâu ngày và sắp ẩm mốc.

Trên đây là công thức làm món chè đậu đen bột lọc ngọt bùi, thanh mát và siêu đơn giản tại nhà. Nếu bạn đang cần tìm một món chè ngọt mát, giải nhiệt cho những ngày hè nóng nực này, thì đây chính là một lựa chọn tuyệt hảo đấy nhé! Đảm bảo các tín đồ ẩm thực từ lớn đến bé đều thích mê món chè hấp dẫn này hết nhé, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!