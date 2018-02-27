Cách nấu chè đậu đen giải nhiệt, an thai cho bà bầu ngày nóng bức

Có giá trị dinh dưỡng cao nên đậu đen luôn là món ăn phổ biến của mọi nhà, đặc biệt là các gia đình có phụ nữ mang thai, người bị sốt rét, bệnh gan, thận hư, thiếu máu.

Theo Đông y, đậu đen (đỗ đen) có vị ngọt, tính bình, mát có tác dụng bổ huyết trừ phong, lợi tiểu, giải độc, tiêu khát, bổ gan thận. Thành phần đậu đen chứa 24,4% protein, 53,3% glucid, 1,7% lipit và các axit amin, acit béo chưa no. Bên cạnh đó, đậu đen còn chứa nhiều vitamin (A, B, B2, C, PP…), folate và các khoáng chất quan trọng khác (canxi, sắt, magie…).

Để nấu được món chè đậu đen giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức, chị em chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu và làm theo cách hướng dẫn sau:

Mẹ bầu ăn chè đỗ đen không chỉ giúp giải nhiệt, an thai mà còn giúp hệ thần kinh thai nhi phát triển một cách khỏe mạnh nhờ hàm lượng cao vitamin B và folate (các chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành hệ thần kinh). Ngoài ra, chè đỗ đen sẽ giúp mẹ bầu triệt tiêu chứng táo bón, trĩ trong thời kỳ mang thai.

Để có nồi chè đậu đen vị ngọt thanh, hạt chín mềm cho bà bầu, chị em cũng cần có những bí quyết riêng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Đậu đen (đỗ đen): 500g.

Khi chọn hạt đậu chị em cần lựa loại đậu đen óng, hạt đều, vỏ mỏng. Không nên lựa hạt to màu nhợt nhạt hay hạt không đều.

- Đường: 150g

- Muối: 1 muỗng cà phê

- Nước cốt dừa

- Dừa bào sợi

- Thạch đen

- Dầu chuối: 1 ống

Thực hiện:

Bước 1: Đậu đen rửa sạch khoảng 2 lần, loại bỏ những hạt nổi lên (hạt sâu, hỏng), ngâm khoảng 4 – 5 tiếng. Khi ngâm, chị em có thể cho 1 muỗng cà phê muối vào.

Bước 2: Vớt đậu ra để ráo nước. Sau đó cho đậu vào nồi rang khoảng 10 phút trên ngọn lửa to đến khi vỏ ngoài hơi nhăn lại. Rang đậu là bí quyết để nước đậu đen sánh đẹp mắt và đậu nhanh nhừ.

Để hạt đậu chín mềm, chị em nên rang đậu trước khi cho nước vào ninh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho nước vào ngập mặt đậu rồi đun sôi với lửa vừa. Khi đậu mềm thì tắt bếp, chắt nước đậu ra tô rồi cho đường vào theo tỷ lệ: 1kg đậu thêm 600g đường. (Chè sẽ có vị ngọt thanh hơn khi mẹ sử dụng đường vàng hoa mai chuyên được sử dụng để làm bánh, nấu chè).

Bước 4: Để đường thấm dần vào hạt đậu trong khoảng 30 phút thì bắc lên bếp sên với lửa nhỏ. Thỉnh thoảng mẹ nhớ dùng đũa khuấy đều để đậu không bị cháy. Đun trong vòng 15 phút thì mẹ cho nước đậu vừa chắt ra tô vào, có thể thêm nước cho vừa ăn. Sau đó nêm đường tùy khẩu vị của mẹ bầu.

Bước 5: Múc chè đậu đen ra ly, cho thêm nước cốt dừa, dừa bào, thạch đen, dầu chuối, đá bào rồi thưởng thức.

Chúc các chị em thành công với cách nấu chè đậu đen cho bà bầu giải nhiệt ngày nắng nóng!