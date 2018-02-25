Cách nấu cháo bí đỏ bổ dưỡng, thơm ngon cho bà bầu thiếu máu

Mẹ bầu 25/02/2018 11:04

Bí đỏ là loại rau củ giàu dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi. Để ăn ngon miệng hơn, mẹ có thể học cách nấu cháo bí đỏ kết hợp với nhiều thực phẩm bổ dưỡng khác.

Bí đỏ là một trong những loại rau quả giàu dưỡng chất được các chuyên gia khuyên dùng cho phụ nữ mang thai. Trong bí đỏ chứa một lượng lớn các nguyên tố sắt, kẽm giúp phòng ngừa chứng thiếu máu ở bà bầu. Chất chống oxy hóa trong bí đỏ còn giúp mẹ bầu tránh nguy cơ nhiễm trùng thai kỳ, tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, bí đó còn có những công dụng khác đối với sức khỏe của bà bầu như: giúp nhuận tràng, trị táo bón, giảm tình trạng phù nề, làm đẹp da, giúp thai nhi phát triển tối đa trí thông minh.

Với những công dụng tuyệt vời như vậy, mẹ bầu không thể bỏ qua những món ăn hấp hẫn từ bí đỏ, đặc biệt là món cháo bí đỏ chuyên dành cho bà bầu với nhiều cách chế biến khác nhau.

Cách nấu cháo bí đỏ cho bà bầu

Cháo bí đỏ đường mạch nha

Cách nấu cháo bí đỏ bổ dưỡng, thơm ngon cho bà bầu thiếu máu - Ảnh 1
Vị ngọt thanh của đường mạch nha kết hợp với bí đỏ sẽ giúp bà bầu ăn cháo ngon miệng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Bí đỏ: 30g

- Gạo nếp: 50g

- Đường mạch nha: 20g

Thực hiện:

Bước 1:  Bí đỏ rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Gạo tẻ đem vo sạch. Sau đó cho vào nồi nấu cùng bí đỏ, đường mạch nha. Mẹ bầu lưu ý tùy theo khẩu vị thích ăn ngọt đậm hay vừa mà nêm lượng đường mạch nha cho phù hợp.

Bước 3: Cháo chín nhừ thì tắt bếp, múc ra bát cho mẹ bầu thưởng thức.

Cháo bí đỏ thịt gà

Cách nấu cháo bí đỏ bổ dưỡng, thơm ngon cho bà bầu thiếu máu - Ảnh 2
Cháo bí đỏ thịt gà giúp mẹ bầu bồi bổ khí huyết, cung cấp chất dinh dưỡng nuôi thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Bí đỏ: 100g

- Gạo nếp: 100g

- Thịt gà: 50g (Mẹ bầu có thể thay bằng thịt heo, thịt bò… để thay đổi khẩu vị)

- Đậu ván: 15g

- Cà rốt: 15g

- Gia vị: Muối, xì dầu, dầu salad, rượu, bột nêm

Thực hiện:

Bước 1: Gạo nếp vo sạch, ngâm khoảng 1 giờ đồng hồ cho nở ra.

Bước 2: Hành tây, đậu và cà rốt rửa sạch, thái nhỏ hạt lựu.

Bước 3: Thịt gà rửa rạch, cắt nhỏ, cho vào chén. Tiếp đến, ướp thịt gà với muối, xì dầu, dầu salad, rượu, bột nêm trộn đều rồi để các gia vị thấm dần.

Bước 4: Bí đỏ rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn.

Bước 5: Bắc nồi lên bếp, cho thêm dầu salad vào đến khi nóng thì cho hành, đậu, cà rốt vào xào chín. Sau đó cho thịt gà vào xào cùng. Thịt gà chín khoảng 70% thì cho gạo nếp vào xào chung đến khi hạt gạo săn lại.

Bước 6: Đổ nước vào nồi và nấu với ngọn lửa vừa phải để gạo và các nguyên liệu khác chín đều. Sau đó cho bí đỏ vào nấu cùng đến khi chín nhừ thì nêm nếm gia vị, tắp bếp. Múc cháo ra tô cho mẹ bầu thưởng thức.

Cháo bí đỏ tôm

Cách nấu cháo bí đỏ bổ dưỡng, thơm ngon cho bà bầu thiếu máu - Ảnh 3
Cháo bí đỏ nấu tôm giúp bà bầu ấm bụng và tăng cường sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Bí đỏ: 100g

- Tôm: 50g

- Gạo tẻ: 100g

- Gia vị

Thực hiện:

Bước 1: Bí đỏ rửa sạch, gọt vỏ, thái miếng vừa ăn.

Bước 2: Tôm làm sạch, bóc vỏ, cắt bỏ râu.

Bước 3: Ninh nhừ gạo thành cháo trắng.

Bước 4: Cho tôm, bí đỏ đã sơ chế vào nồi cháo nấu cùng.

Bước 5: Cháo sôi khuấy đều, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Lưu ý khi mẹ bầu ăn bí đỏ

- Mẹ bầu nên ăn loại bí đỏ chín vừa. Bí đỏ già có lượng đường cao, nếu bảo quản thời gian dài dẫn đến các thành phần bị biến chất có hại cho sức khỏe.

Cách nấu cháo bí đỏ bổ dưỡng, thơm ngon cho bà bầu thiếu máu - Ảnh 4
Bầ bầu cần ăn bí đỏ đúng cách để tốt cho sức khỏe của mẹ và con - Ảnh minh họa: Internet

- Bí đỏ chứa nhiều chất xơ và tiền chất vitamin A, nếu ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé. Do đó, mỗi tuần mẹ bầu chỉ nên ăn 2 món chế biến từ bí đỏ để đạt hiệu quả bồi bổ sức khỏe tốt nhất.

Chúc chị em thành công với những cách nấu cháo bí đỏ hấp dẫn cho bà bầu!

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