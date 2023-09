Hướng dẫn cách làm mứt me chín đúng chuẩn vị Tết

Hồi nhỏ, bạn hay được cha mẹ mua cho bịch mứt me chua chua, ngọt ngọt để ăn. Rồi sau này đã trưởng thành, cái hương vị ấy dường như khó làm bạn quên được. Nhưng, bây giờ chắc khó mà tìm lại món mứt me tròn vị như trước nữa. Dù vậy bạn vẫn là “fan ruột” của món ăn vặt dân giã này. Đã thế thì chi bằng học cách làm mứt me chín tại nhà để cho mình và cả gia đình cùng thưởng thức. Bạn sẽ không nghĩ rằng để tạo ra một món mứt mà lại chỉ đơn giản như thế này đâu.

Nguyên liệu cần có để làm mứt me chín

Me chín.

Đường cát trắng.

Gừng tươi loại già.

Cam thảo.

Giấy bóng kiếng.

Chọn me đã chín tới để làm mứt ngon nhất (Ảnh: Internet)

Để làm món mứt me ngon, bạn đừng chọn loại me Thái nhé, vì loại me này rất ngọt, dường như không có độ chua, mà mứt me ngon nhất phải có đủ độ ngọt và chua mới được. Do vậy bạn chỉ cần chọn loại me bình thường, trái to là được.