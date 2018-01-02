Hướng dẫn cách làm mứt me chín đúng chuẩn vị Tết

Để làm món mứt me ngon, bạn đừng chọn loại me Thái nhé, vì loại me này rất ngọt, dường như không có độ chua, mà mứt me ngon nhất phải có đủ độ ngọt và chua mới được. Do vậy bạn chỉ cần chọn loại me bình thường, trái to là được.

Hồi nhỏ, bạn hay được cha mẹ mua cho bịch mứt me chua chua, ngọt ngọt để ăn. Rồi sau này đã trưởng thành, cái hương vị ấy dường như khó làm bạn quên được. Nhưng, bây giờ chắc khó mà tìm lại món mứt me tròn vị như trước nữa. Dù vậy bạn vẫn là “fan ruột” của món ăn vặt dân giã này. Đã thế thì chi bằng học cách làm mứt me chín tại nhà để cho mình và cả gia đình cùng thưởng thức. Bạn sẽ không nghĩ rằng để tạo ra một món mứt mà lại chỉ đơn giản như thế này đâu.

- Không ngờ cách làm mứt me nguyên trái chỉ đơn giản với 3 bước thế này

Cách làm mứt me chín nguyên trái

Bước sơ chế

Trước tiên, bạn cần lột bỏ vỏ và dây xơ bao quanh trái me và chỉ giữ lại phần thịt và hạt me. Sau đó đem me đi hấp cách thủy hoặc là luộc với một chút nước rồi tán nhuyễn.

Gừng tươi gọt vỏ, rửa sạch rồi bào thành những sợi thật mỏng rồi vắt bớt nước và xấy lên cho khô. Nếu bạn không có lò xấy thì có thể đem phơi nắng cũng được nhé.

Cam thảo xay nhuyễn thành bột và để riêng ra dùng trong công đoạn cuối cùng làm mứt.

Ngoài ra, nếu bạn muốn món mứt có thêm chút vị bùi bùi và lạ miệng hơn thì có thể kết hợp với khoai lang nữa. Khoai lang bạn cũng bỏ vỏ, rửa sạch đem luộc chín rồi tán nhuyễn giống như me vậy.

Tiến hành làm mứt me chín

Ngâm đường rồi tiến hành sên làm mứt me ngon đơn giản nhất (Ảnh: Internet)

Cho đường và chút nước vào chảo nấu lên cho đường tan chảy hoàn toàn, đun cho đến khi nước đường sánh lại thì cho me vào tiến hành sên lên. Bước này nếu thích bạn có thể trộn đều me với khoai lang để tạo hương vị thơm ngon hơn. Còn nếu không thì bạn vẫn sên me như bình thường nhé.

Sên trên ngọn lửa nhỏ, đảo đều tay để đường thấm sâu vào các miếng me. Sau khi đường sánh lại và bám hoàn toàn vào miếng me thì lúc này bạn hãy cho gừng sợi và cam thảo vào trộn đều và sên thêm khoảng 2 phút rồi tắt bếp.

Khi mứt đã nguội bớt, bạn hãy nếm thử để xem nó có độ ngọt đủ chưa để kịp thêm đường nhé. Vo mứt me thành những viên nhỏ, nếu chua đủ ngọt thì chỉ cần lăn viên me qua đường là được.

Thành phẩm mứt me chín hấp dẫn

Món mứt me có đủ vị ngọt, chua và cay dịu nhẹ hòa quyện với nhau. Ai ăn thử lần đầu cũng phải tấm tắc khen ngon.

Cách làm mứt me ngon hấp dẫn ai cũng phải thèm (Ảnh: Internet)

Với món mứt này, bạn nên gói túi kiếng cho vào trong hộp và bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Làm như vậy để mứt săn lại ăn ngon hơn và đảm bảo sử đụng được lâu hơn.

Như vậy, bạn đã biết cách làm mứt me chín chua cay ngon tuyệt này rồi. Tết này hãy cho gia đình và bạn bè thưởng thức tay nghề của bạn thông qua món mứt đầy đủ hương vị hấp dẫn này nhé. Hy vọng bạn sẽ thành công trong lần thực hiện đầu tiên.