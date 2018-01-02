Hướng dẫn cách làm mứt me chín đúng chuẩn vị Tết

Vào bếp 02/01/2018 10:14

Cách làm mứt me chín tuy đơn giản nhưng mang lại hương vị thơm ngon, chua cay, ngọt lịm mà chắc hẳn ai cũng thích. Bạn đã biết cách làm món ăn vặt này đón Tết chưa?

Hồi nhỏ, bạn hay được cha mẹ mua cho bịch mứt me chua chua, ngọt ngọt để ăn. Rồi sau này đã trưởng thành, cái hương vị ấy dường như khó làm bạn quên được. Nhưng, bây giờ chắc khó mà tìm lại món mứt me tròn vị như trước nữa. Dù vậy bạn vẫn là “fan ruột” của món ăn vặt dân giã này. Đã thế thì chi bằng học cách làm mứt me chín tại nhà để cho mình và cả gia đình cùng thưởng thức. Bạn sẽ không nghĩ rằng để tạo ra một món mứt mà lại chỉ đơn giản như thế này đâu.

Nguyên liệu cần có để làm mứt me chín

  • Me chín.
  • Đường cát trắng.
  • Gừng tươi loại già.
  • Cam thảo.
  • Giấy bóng kiếng.
Chọn me đã chín tới để làm mứt ngon nhất
Chọn me đã chín tới để làm mứt ngon nhất (Ảnh: Internet)

Để làm món mứt me ngon, bạn đừng chọn loại me Thái nhé, vì loại me này rất ngọt, dường như không có độ chua, mà mứt me ngon nhất phải có đủ độ ngọt và chua mới được. Do vậy bạn chỉ cần chọn loại me bình thường, trái to là được.

- Không ngờ cách làm mứt me nguyên trái chỉ đơn giản với 3 bước thế này

Cách làm mứt me chín nguyên trái

Bước sơ chế

Trước tiên, bạn cần lột bỏ vỏ  và dây xơ bao quanh trái me và chỉ giữ lại phần thịt và hạt me. Sau đó đem me đi hấp cách thủy hoặc là luộc với một chút nước rồi tán nhuyễn.

Gừng tươi gọt vỏ, rửa sạch rồi bào thành những sợi thật mỏng rồi vắt bớt nước và xấy lên cho khô. Nếu bạn không có lò xấy thì có thể đem phơi nắng cũng được nhé.

Cam thảo xay nhuyễn thành bột và để riêng ra dùng trong công đoạn cuối cùng làm mứt.

Ngoài ra, nếu bạn muốn món mứt có thêm chút vị bùi bùi và lạ miệng hơn thì có thể kết hợp với khoai lang nữa. Khoai lang bạn cũng bỏ vỏ, rửa sạch đem luộc chín rồi tán nhuyễn giống như me vậy.

Tiến hành làm mứt me chín

Ngâm đường rồi tiến hành sên làm mứt me ngon đơn giản nhất
Ngâm đường rồi tiến hành sên làm mứt me ngon đơn giản nhất (Ảnh: Internet)

Cho đường và chút nước vào chảo nấu lên cho đường tan chảy hoàn toàn, đun cho đến khi nước đường sánh lại thì cho me vào tiến hành sên lên. Bước này nếu thích bạn có thể trộn đều me với khoai lang để tạo hương vị thơm ngon hơn. Còn nếu không thì bạn vẫn sên me như bình thường nhé.

Sên trên ngọn lửa nhỏ, đảo đều tay để đường thấm sâu vào các miếng me. Sau khi đường sánh lại và bám hoàn toàn vào miếng me thì lúc này bạn hãy cho gừng sợi và cam thảo vào trộn đều và sên thêm khoảng 2 phút rồi tắt bếp.

Khi mứt đã nguội bớt, bạn hãy nếm thử để xem nó có độ ngọt đủ chưa để kịp thêm đường nhé. Vo mứt me thành những viên nhỏ, nếu chua đủ ngọt thì chỉ cần lăn viên me qua đường là được.

Thành phẩm mứt me chín hấp dẫn

Món mứt me có đủ vị ngọt, chua và cay dịu nhẹ hòa quyện với nhau. Ai ăn thử lần đầu cũng phải tấm tắc khen ngon.

Cách làm mứt me ngon hấp dẫn ai cũng phải thèm
Cách làm mứt me ngon hấp dẫn ai cũng phải thèm (Ảnh: Internet)

Với món mứt này, bạn nên gói túi kiếng cho vào trong hộp và bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Làm như vậy để mứt săn lại ăn ngon hơn và đảm bảo sử đụng được lâu hơn.

Như vậy, bạn đã biết cách làm mứt me chín chua cay ngon tuyệt này rồi. Tết này hãy cho gia đình và bạn bè thưởng thức tay nghề của bạn thông qua món mứt đầy đủ hương vị hấp dẫn này nhé. Hy vọng bạn sẽ thành công trong lần thực hiện đầu tiên.

Thơm ngon lạ miệng ai cũng thèm với cách làm mứt me viên cực đơn giản

Thơm ngon lạ miệng ai cũng thèm với cách làm mứt me viên cực đơn giản

Đâu cần tìm kiếm chi xa, bạn có thể học ngay cách làm mứt me viên tại nhà này chỉ với vài bước đơn giản. Món mứt này sẽ khiến bạn không còn ngao ngán về đồ ăn Tết quá nhiều nữa đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm mứt tết cách làm mứt me cay cách làm mứt me chua cay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 29 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang