Cách xào dạ dày lợn ngon hết ý, cực hấp dẫn, ăn là ghiền

Món dạ dày xào dai dai giòn giòn hấp dẫn kết hợp với nhiều hương vị khác nhau là món ngon được cánh mày râu rất thích, bạn hãy tham khảo cách xào dạ dày lợn ngon với công thức dưới đây nhé!
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1. Dạ dày xào cần tỏi
Dạ dày xào cần tỏi là một trong những món ngon hấp dẫn có cách chế biến không quá cầu kỳ, phức tạp. Sức hấp dẫn không thể chối từ của món ngon này là bởi sự giòn, dai của dạ dày kết hợp với cái ngòn ngọt của hành tây cùng hương thơm từ cần, tỏi, nấm hương rất kích thích vị giác.
Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món dạ dày xào cần tỏi như sau:
- Dạ dày lợn: 1 chiếc khoảng 300 gam
- Tai nấm hương: 10 cái
- 1/2 củ hành tây
- 1/2 củ cà rốt
- Cần tây, tỏi tây
- 1 củ hành khô
- Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, nước mắm, hạt tiêu
Cách chế biến món dạ dày xào cần tỏi
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Để món xào thơm ngon, an toàn hơn, bạn hãy thực hiện theo cách rửa dạ dày chi tiết sau:
- Dùng kéo cắt bỏ phần mỡ dư thừa ở bên trong dạ dày, sau đó lộn mặt trái của dạ dày lại và rửa trực tiếp dưới vòi nước.
- Lấy dao cạo sạch màng nhầy. Để dạ dày ra sạch nhớt, bạn dùng bột mì bóp thật kỹ.
- Sau đó, bạn rửa sạch lại và cho muối vào, bóp xát mạnh tay, xát chanh thật đều lên cho trắng.
- Rửa sạch nấm hương rồi ngâm nước lạnh cho mềm, vớt ra để ráo.
- Cà rốt gọt vỏ tỉa hoa.
- Bóc vỏ hành tây rồi rửa sạch, cắt múi cau.
- Cần, tỏi tây rửa sạch cắt khúc.
- Bóc vỏ hành khô rồi băm nhỏ.
Bước 2: Ướp và xào dạ dày
Thái dạ dày đã được làm sạch thành miếng vừa ăn. Sau đó đem ướp với gia vị gồm 1 thìa bột nêm, 1 thìa cafe hành băm nhỏ, 1/2 muỗng canh nước mắm thật đậm đà.
Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành và cho dạ dày vào xào với lửa lớn.
Bước 3: Xào dạ dày với các loại rau
Cho nấm hương vào xào chung với dạ dày khoảng 2 phút. Sau đó, bạn cho cà rốt và xào chung. Cuối cùng là cho hành tây vào xào. Nêm gia vị cho vừa ăn và đảo đều để ngấm gia vị.
Cuối cùng, bạn cho cần, tỏi tây vào, đảo nhanh tay, tắt bếp.
Vậy là món dạ dày xào cần tỏi đã hoàn thành. Giờ bạn chỉ cần trút ra đĩa và thưởng thức cùng gia đình thôi.
2. Dạ dày heo xào sả ớt
Thêm một cách xào dạ dày lợn ngon nữa cũng rất được yêu thích mà bạn không nên bỏ qua đó là xào dạ dày lợn với sả ớt.
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- 1 cái bao tử heo
- Sả băm; ớt sừng băm; tỏi băm; 1 miếng gừng: 1/2 băm nhỏ còn 1/2 thái lát; 1 muỗng cà phê nghệ, 1 muỗng canh dầu hào; 1 muỗng canh nước mắm; 1/2 muỗng canh đường; 1/2 muỗng cà phê tiêu; 1 nhánh hành lá thái nhỏ;
- Vài lá chanh nếu có
Cách thực hiện:
Bước 1:
Cắt dạ dày heo ra, chà muối và cạo hết phần nhớt bên trong và rửa qua nước lạnh nhiều lần cho thật sạch.
Bước 2:
Bắc nồi nước có vài lá chanh, sả đập dập cùng vài hạt tiêu, rượu, gừng lát và một chút muối lên bếp và nấu thật sôi.
Cho dạ dày vào luộc trong 5-7 phút. Sau đó, vớt dạ dày ra, rửa qua nước lạnh và thái thành miếng vừa ăn.
Cho dầu hào, đường, nước mắm, tiêu, nghệ vào ướp dạ dày.
Bước 3:
Bắc chảo lên bếp rồi cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng, bạn cho phần tỏi, ớt, hành, gừng băm nhỏ vào xào thơm.
Sau đó, trút dạ dày vào xào chín. Cuối cùng, nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp.
Cho dạ dày xào sả ớt ra đĩa và trang trí thêm hoa dưa leo, xà lách cho đẹp mắt hơn. Dùng món này lúc nóng kèm với cơm rất ngon.
Bạn hãy vào bếp làm ngay 2 món dạ dày xào thơm ngon này ngay để chiêu đãi gia đình trong bữa tối nay nhé.