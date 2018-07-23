Cách xào dạ dày lợn ngon hết ý, cực hấp dẫn, ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món dạ dày xào cần tỏi như sau:

Dạ dày xào cần tỏi là một trong những món ngon hấp dẫn có cách chế biến không quá cầu kỳ, phức tạp. Sức hấp dẫn không thể chối từ của món ngon này là bởi sự giòn, dai của dạ dày kết hợp với cái ngòn ngọt của hành tây cùng hương thơm từ cần, tỏi, nấm hương rất kích thích vị giác.

Để món xào thơm ngon, an toàn hơn, bạn hãy thực hiện theo cách rửa dạ dày chi tiết sau:

Dùng kéo cắt bỏ phần mỡ dư thừa ở bên trong dạ dày, sau đó lộn mặt trái của dạ dày lại và rửa trực tiếp dưới vòi nước.

Lộn mặt trái của dạ dày lại rửa sạch và sát chanh thật đều

Lấy dao cạo sạch màng nhầy. Để dạ dày ra sạch nhớt, bạn dùng bột mì bóp thật kỹ.

Sau đó, bạn rửa sạch lại và cho muối vào, bóp xát mạnh tay, xát chanh thật đều lên cho trắng.

Nấm hương rửa sạch, ngâm nước nóng, cắt bỏ chân, để ráo thái sợi

Rửa sạch nấm hương rồi ngâm nước lạnh cho mềm, vớt ra để ráo.

Tỉa hoa cho cà rốt

Cà rốt gọt vỏ tỉa hoa.

Hành tây lột bỏ vỏ và thái múi cau

Bóc vỏ hành tây rồi rửa sạch, cắt múi cau.

Cần, tỏi tây cắt khúc

Cần, tỏi tây rửa sạch cắt khúc.

Băm nhỏ hành khô

Bóc vỏ hành khô rồi băm nhỏ.

Bước 2: Ướp và xào dạ dày

Thái dạ dày thành miếng vừa ăn

Thái dạ dày đã được làm sạch thành miếng vừa ăn. Sau đó đem ướp với gia vị gồm 1 thìa bột nêm, 1 thìa cafe hành băm nhỏ, 1/2 muỗng canh nước mắm thật đậm đà.

Ướp dạ dày với gia vị vừa ăn

Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành và cho dạ dày vào xào với lửa lớn.

Xào dạ dày

Bước 3: Xào dạ dày với các loại rau

Cho nấm hương vào xào chung với dạ dày khoảng 2 phút. Sau đó, bạn cho cà rốt và xào chung. Cuối cùng là cho hành tây vào xào. Nêm gia vị cho vừa ăn và đảo đều để ngấm gia vị.

Dạ dày xào cần tỏi

Cuối cùng, bạn cho cần, tỏi tây vào, đảo nhanh tay, tắt bếp.

Vậy là món dạ dày xào cần tỏi đã hoàn thành. Giờ bạn chỉ cần trút ra đĩa và thưởng thức cùng gia đình thôi.

2. Dạ dày heo xào sả ớt

Thêm một cách xào dạ dày lợn ngon nữa cũng rất được yêu thích mà bạn không nên bỏ qua đó là xào dạ dày lợn với sả ớt.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món dạ dày heo xào sả ớt

1 cái bao tử heo

Sả băm; ớt sừng băm; tỏi băm; 1 miếng gừng: 1/2 băm nhỏ còn 1/2 thái lát; 1 muỗng cà phê nghệ, 1 muỗng canh dầu hào; 1 muỗng canh nước mắm; 1/2 muỗng canh đường; 1/2 muỗng cà phê tiêu; 1 nhánh hành lá thái nhỏ;

Vài lá chanh nếu có

Cách thực hiện:

Bước 1:

Cắt dạ dày heo ra, chà muối và cạo hết phần nhớt bên trong và rửa qua nước lạnh nhiều lần cho thật sạch.

Bước 2:

Luộc dạ dày

Bắc nồi nước có vài lá chanh, sả đập dập cùng vài hạt tiêu, rượu, gừng lát và một chút muối lên bếp và nấu thật sôi.

Thái dạ dày thành miếng vừa ăn

Cho dạ dày vào luộc trong 5-7 phút. Sau đó, vớt dạ dày ra, rửa qua nước lạnh và thái thành miếng vừa ăn.

Ướp dạ dày với gia vị thật đậm đà

Cho dầu hào, đường, nước mắm, tiêu, nghệ vào ướp dạ dày.

Bước 3:

Tỏi, ớt, hành, gừng băm nhỏ

Bắc chảo lên bếp rồi cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng, bạn cho phần tỏi, ớt, hành, gừng băm nhỏ vào xào thơm.

Cho dầu vào rồi xào tỏi, ớt, hành, gừng băm nhỏ thật thơm

Sau đó, trút dạ dày vào xào chín. Cuối cùng, nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Xào dạ dày chín và nêm gia vị

Cho dạ dày xào sả ớt ra đĩa và trang trí thêm hoa dưa leo, xà lách cho đẹp mắt hơn. Dùng món này lúc nóng kèm với cơm rất ngon.

Món dạ dày xào sả ớt thơm ngon, hấp dẫn

Bạn hãy vào bếp làm ngay 2 món dạ dày xào thơm ngon này ngay để chiêu đãi gia đình trong bữa tối nay nhé.