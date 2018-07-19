Top 5 món ngon từ lòng lợn đổi vị cho bữa cơm gia đình

Lòng lợn xào nghệ là món đặc trưng của miền trung mà ít chị em biết cách làm. Hương vị của món lòng xào nghệ hấp dẫn theo kiểu rất riêng, đảm bảo chỉ cần một lần thưởng thức là sẽ muốn ăn nữa. Lòng non tươi ngon, dai giòn khi kết hợp với màu nghệ vàng ươm trông rất lôi cuốn.

Lòng lợn nếu có cách chế biến phù hợp sẽ trở thành những món ăn mới lạ, tuyệt ngon

Nguyên liệu cho món lòng non xào nghệ

- 200g lòng lợn

- 1 củ nghệ tươi lớn

- 50g hẹ

- 150g rau thơm

- 2 củ hành tím

- Gia vị: hạt nêm, muối, đường, tiêu, nước mắm

- 100g bún tươi, dầu ăn

Các bước tiến hành như sau:

Cách làm món lòng lợn xào nghệ

Bước 1: Sơ chế

Rửa sạch lòng lợn, cắt khúc vừa ăn

Nghệ rửa sạch và loại bỏ lớp đất ngoài, đem caho vỏ và cắt nhỏ.

Lá hẹ rửa sạch và cắt thành khúc

Rau thơm rửa sạch, để ráo

Bóc vỏ củ hành tím và băm nhỏ.

Bước 2: Xào lòng với nghệ

Đun nóng dầu ăn rồi cho hành tím vào phi thơm. Sau đó cho lòng lợn vào đảo đều.

Tiếp theo, bạn cho nghệ vào xào chung với lòng.

Nêm gia vị gồm muối, hạt nêm, đường, nước mắm cho lòng lợn thấm đều.

Xào cho đến khi lòng chín thì cho bún tươi vào xào chung thêm khoảng 3 phút.

Lòng non tươi ngon, dai giòn khi kết hợp với màu nghệ vàng ươm trông rất lôi cuốn

Cuối cùng, bạn cho cho ít lá hẹ vào đảo đều và nếm lại cho vừa ăn.

Múc lòng heo ra đĩa. Dùng khi còn nóng và kèm với rau thơm. Hoặc bạn có thể ăn kèm bánh tráng mè nướng vị rất lạ và ngon.

Ăn lòng xào nghệ kèm với bánh tráng mè nướng vị

2. Lòng non nhồi sụn

Món lòng non nhồi sụn thơm ngon, đậm đà miễn chê với lớp vỏ chiên dai giòn, sụn non và cuống họng sần sật cùng hương vị thơm phúc của các loại rau khi dùng kèm. Đây là món ngon từ lòng lợn không thể bỏ qua cho bữa cơm gia đình.

Cách làm lòng non nhồi sụn

Cách thực hiện:

Nguyên liệu làm lòng non nhồi sụn:

Lòng non, sụn lợn, cuống họng, rau húng chó, hành tây, bột canh, hạt tiêu.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế

Rửa sạch lòng non, cho ít muối, giấm vào bóp chung cho hết mùi hôi

Băm nhỏ sụn với cuống họng

Hành tây và rau húng chó băm nhỏ.

Bước 2: Làm lòng non nhồi sụn

Lấy một cái tô to, cho tất cả sụn, cuống họng, hành tây, rau húng, hạt tiêu, bột canh vào và trộn thật đều tay.

Dùng phễu nhồi hỗn hợp sụn vào lòng. Dùng chỉ để buộc cố định hai đầu lại.

Nhồi hỗn hợp sụn vào lòng

Bắc nước nấu cho thật sôi rồi cho lòng vào luộc chín. Sau đó vớt ra để nguội và cất vào tủ lạnh ăn dần.

Khi ăn, bạn có thể nướng lòng lên hoặc rán đều rất ngon.

Lòng non nhồi sụn cực ngon và dễ làm

3. Lòng lợn xào hành tây

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Lòng già lợn: 500 gr.

Lòng già lợn

Cà chua: 2 quả.

Hành tây: 1 củ.

Hành lá, mùi tàu, hành tím, tỏi, ớt.

Gia vị: hạt tiêu, bột canh, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn, dầu hào.

Các bước tiến hành như sau:

Cách làm món lòng lợn xào hành tây thơm ngon, cực hấp dẫn

Bước 1: Lòng lợn mua về (đã qua sơ chế) dùng kéo tách lòng ra. Bóp lòng với gừng, muối thật kĩ để sạch mùi hôi. Rửa lòng lại nhiều lần với nước lạnh, vớt lòng ra rổ, để ráo. Thái lòng thành miếng vừa ăn.

Ướp lòng với gia vị vừa ăn

Bước 2: Ướp lòng với gia vị gồm hạt tiêu (nên cho nhiều hạt tiêu để món ăn thơm ngon hơn), hạt nêm, hành tím băm, dầu hào. Đảo đều rồi để yên trong vòng 20 phút cho lòng thấm gia vị.

Bước 3: Rửa sạch hành, mùi tàu, hành tây, cà chua rồi cho ra rổ để ráo. Hành tây, cà chua cắt múi cau. Hành tím và tỏi băm nhỏ. Ớt thái lát. Hành lá, mùi tàu thái nhỏ.

Trút lòng đã ướp gia vị vào xào

Bước 4: Cho dầu ăn vào chảo đun nóng, cho 1/2 số hành tỏi đã băm vào phi thơm. Trút lòng đã ướp gia vị vào xào. Cho thêm nước mắm vào xào khoảng 2-3 phút cho lòng chín tái rồi tắt bếp.

Bước 5: Cho số hành tỏi còn lại vào phi thơm rồi cho cà chua vào xào và nêm thêm ít muối, đảo đều cho cà chua chín vừa. Tiếp tục đổ hành tây vào xào chung với hành tây cho chín tái.

Bước 6: Xào chung lòng với hành, đảo đều khoảng 30 giây, sau đó cho hành lá + mùi tàu + ớt thái vào đảo đều 30 giây nữa. Cuối cùng tắt bếp. Có thể cho thêm 1 thìa cà phê bột ngọt nếu thích.

Lòng heo xào hành tây lạ miệng

Bước 7: Bày lòng xào hành tây ra đĩa và ăn nóng.

4. Lòng lợn xào hành răm

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Lòng lợn non loại ngon 400gr

Hành hoa và rau răm

Dầu ăn, hạt nêm và gia vị.

Cách thực hiện:

Làm sạch lòng lợn bằng chanh, giấm… để làm hết được mùi hôi của lòng.Hoặc bạn cũng có thể áp dụng bí quyết đơn giản là dùng bột mì để làm sạch lòng mà lòng vẫn thơm ngon, có màu trắng ngon mắt.

Sử dụng chanh và bột mì là cách làm sạch lòng lợn dễ dàng

Lòng thái khúc vừa ăn.

Cho dầu vào chảo, để nóng già. Sau đó thả hành hoa thái khúc vào đảo đều. Tiếp theo, bạn trút lòng vào xào nhanh tay và nêm nếm gia vị vừa ăn.

Lòng lợn xào hành răm

Khi lòng chín, bạn cho số hành hoa còn lại và rau răm vào xào chung.

Cho lòng ra đĩa và ăn nóng nhé!

5. Lòng lợn rán

Món lòng lợn rán vàng giòn khi dùng kèm với mắm tôm và các loại rau thơm là món lai rai khoái khẩu được cánh mày râu ưa thích.

Lòng lợn rán ngon giòn, hấp dẫn ăn kèm với muối tôm

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 400g lòng lợn, gan, bao tử, cuống họng...

- Ngò gai, húng quế, húng lủi, rau răm, rau thơm.

- Ớt tươi, đường, mắm tôm, chanh, giấm.

Các bước tiến hành:

Rửa sạch lòng lợn, bao tử, cuống họng... thật sạch bằng nước ấm. Dùng muối, chanh chà xát thật kỹ khoảng 15 phút để lòng lợn sạch, hết mùi hôi.

Thái lòng lợn, bao tử, gan... thành từng miếng vừa ăn.

Đun nóng dầu ăn rồi cho lòng lợn vào rán vàng. Vớt lòng lợn ra giấy thấm dầu.

Cho lòng lợn vào chảo rán vàng

Pha mắm tôm với đường, ớt thái nhỏ và chanh.

Cho lòng lợn lên đĩa. Ăn kèm cùng với các loại rau và mắm tôm.

Lòng lợn rán giòn, vàng óng

Những món ngon từ lòng lợn có cách thực hiện giản mà hương vị thì rất thơm ngon, lạ miệng hấp dẫn tuyệt vời không chê vào đâu được. Đảm bảo sẽ được tấm tắc khen ngon đó nhé chị em. Hãy vào bếp thực hiện ngay món ăn ngon tuyệt vời này và chia sẻ để mọi người cùng biết nhé!