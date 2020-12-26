Cách nấu cà ri chay nước cốt dừa thơm ngon, hấp dẫn

Cà ri chay là một món ăn dễ thực hiện, giúp đổi vị cho các bữa ăn trong gia đình hay thực hiện các bữa ăn chay vào ngày rằm, mùng 1. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách làm cà ri chay nước cốt dừa thơm ngon, hấp dẫn.

Dựa vào số lượng người ăn để bạn tính toán các nguyên liệu một cách hợp lý.

Cần chuẩn bị các nguyên liệu trước khi bắt đầu làm món cà ri chay nước cốt dừa như sau:

Nguyên liệu làm cà ri chay nước cốt dừa - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cà ri chay nước cốt dừa

Để thực hiện món cà ri chay đơn giản, thơm ngon trước tiên bạn cần phải tiến hành sơ chế các nguyên liệu:

Gọt vỏ khoai tây, khoai môn, ngâm vào nước sau đó rửa sạch, để ráo nước. Sau đó tiến hành bổ khoai thành các miếng nhỏ theo hình vuông.

Nấm hương, nấm rơm cắt bỏ chân, rửa sạch rồi để ráo nước.

Đậu hũ cắt thành từng miếng vừa ăn

Hành rửa sạch cắt khúc vừa ăn, sả đập dập cắt thành từng khúc nhỏ.

Thực hiện nấu cà ri chay nước cốt dừa

Cách làm món cà ri chay đúng phương pháp bao gồm các bước sau:

Bước 1: Lấy ½ số khoai tây đem luộc chín, sau đó cho vào máy xay nhuyễn, đổ ra bát để nấu cùng với cà ri

Bước 2: Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun sôi, sau đó cho khoai tây và khoai môn vào chiên vàng đều các mặt, rồi vớt ra để ráo dầu.

Chiên khoai tây, khoai môn vàng đều - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Xào thơm hành tây, nấm hương, nấm rơm, sau đó cho sả băm và ớt băm vào tiếp tục phi thơm, dậy mùi.

Bước 4: Cho nước cốt dừa vào nồi, có thể cho thêm một ít nước lọc, tiếp theo thêm bột cà ri vào nồi khuấy đều, đun để tạo nước sốt cà ri chay.

Thêm nước cốt dừa, bột cà ri vào nồi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cho khoai tây, khoai môn vào nồi cà ri chay, đun to lửa, đến khi nước sôi thì cho khoai tây xay nhuyễn vào. Khuấy đều tay để khoai tây xoay được hòa tan với nước sốt cà ri chay. Tiếp tục thêm ớt chuông, đậu hũ vào nồi đun trong vòng 3 phút để ớt chín. Nêm nếm gia vị, sau đó tắt bếp, múc ra bát.

Như vậy là bạn đã hoàn thành món cà ri chay thơm phức, bạn có thể thưởng thức ngay khi còn nóng ấm.

Bạn có thể thưởng thức món cà ri chay nước cốt dừa cùng với cơm nóng, bánh mì hay bún đều rất thơm ngon. Lưu ý nên ăn khi còn nóng ấm để thưởng thức được hết hương vị của món ăn.

Đây cũng là cách làm cà ri chay Ấn Độ mà được rất nhiều người quan tâm bởi tại Ấn Độ, cà ri chay là một món ăn rất nổi tiếng, được người dân sử dụng thường xuyên trong các bữa ăn.

Cà ri chay là món ăn được các tín đồ đạo Phật thường xuyên dùng trong các ngày rằm hoặc mùng 1. Chính sự thuần khiết, thanh tao của các nguyên liệu kết hợp với sự khéo léo của người chế biến đã tạo nên món ăn có sức mê hoặc lòng người.

Cà ri chay nước cốt dừa thành phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Những yêu với món cà ri chay nước cốt dừa thơm ngon:

Để xác định được món cà ri có đạt yêu cầu, thơm ngon hay không thì thành phẩm sau khi nấu phải đạt được những yêu cầu sau:

Phần nước của món cà ri chay phải có màu vàng hấp dẫn, khi nếm nước phải có vị ngọt thanh, đậm đà.

Các loại rau củ mềm béo, thấm đều gia vị và không bị nát sau khi nấu chín. Để giúp cho món ăn nổi bật được hương và sắc, quan trọng nhất là bạn phải chọn được loại bột cà ri nguyên chất, thơm ngon.

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Một số lưu ý khi nấu món cà ri chay nước cốt dừa

Bạn đọc đã được hướng dẫn chi tiết cách làm cà ri chay một cách chi tiết, tuy nhiên đối với những người mới làm lần đầu thường gặp nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy bạn cần lưu ý một vài điều sau đây để có được món ăn thơm ngon, hấp dẫn.

Ngoài sử dụng khoai tây thì bạn có thể sử dụng khoai lang, cà rốt, bí đỏ để làm nguyên liệu cho món ăn, tùy theo nhu sở thích của người ăn.

Bạn cũng có thể sử dụng nước dừa tươi thay cho nước cốt dừa trong quá trình nấu món cà ri chay

Khi cho cà ri vào trong nồi nấu, bạn cần thường xuyên khuấy nồi để tránh bột bị dính vào nồi, có thể gây cháy ở phần đáy nồi, làm mất đi vị thơm ngon của món ăn.

Do các nguyên liệu đã được sơ chế và làm chín trước khi cho vào nồi nấu cà ri. Vì vậy, thời gian nấu món ăn này thường khá ngắn, nên bạn cần lưu ý thời gian trong khi nấu, tránh để món ăn bị nát, mất đi độ thơm ngon.

Nên thưởng thức cà ri chay nước cốt dừa khi còn ấm nóng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung hướng dẫn bạn đọc cách nấu cà ri chay nước cốt dừa thơm ngon, hấp dẫn cho gia đình, người thân, bạn bè… Mong rằng bạn đọc sẽ nấu thành thạo món ăn này qua những hướng dẫn ở trên, để thường xuyên thay đổi khẩu vị bữa ăn.