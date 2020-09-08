Cách làm pate gan gà kiểu Pháp cực ngon tại nhà

Từ lâu, người Việt đã quen thuộc với món pate, món ăn có xuất xứ từ nước Pháp xinh đẹp, thường xuất hiện trong các bữa sáng. Hương thơm cùng với vị béo ngậy của pate khiến nhiều người yêu thích món ăn này, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Chắc hẳn các bạn đã từng thử làm món ăn này nhưng lại có ít người thành công, mua ngoài hàng thì lại không yên tâm về chất lượng vệ sinh. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ giới thiệu với bạn đọc cách làm pate gan gà kiểu Pháp cực kỳ thơm ngon và dễ thực hiện.

Món ăn này được du nhập cùng với bơ, sữa từ Pháp sang Việt Nam từ thời Pháp thuộc. Hiện nay, pate gan gà ngày càng trở nên phổ biến, được sáng tạo với nhiều hương vị để phù hợp hơn với khẩu vị người Việt nhưng vẫn giữ được vị ngon sẵn có của pate kiểu Pháp truyền thống.

Pate gan gà kiểu Pháp được chế biến từ gan, thịt động vật và các loại gia vị được xay nhuyễn. Nguyên liệu để làm pate phổ biến nhất là thịt, nội tạng (gan, mỡ), rau và gia vị. Pate thường được dùng ăn kèm với bánh mì trong bữa sáng. Món ăn này rất dễ hấp thụ, dễ chế biến và cực kỳ thuận tiện cho các gia đình.

Pate gan gà kiểu Pháp là một món ngon được du nhập vào Việt Nam thời Pháp thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách làm pate gan gà kiểu Pháp cực đơn giản

Nguyên liệu làm pate gan gà kiểu Pháp

Gan gà: 300g.

Sữa tươi không đường.

Hành tây: 1 củ.

Thịt gà ức băm nhỏ: 100g (hoặc thịt nạc vai/thịt mông).

Bơ: 100g.

Lá nguyệt quế.

Gia vị (mắm, dầu ăn, muối, hạt tiêu,…).

Hướng dẫn làm pate gan gà khâu sơ chế

Rửa sạch gan gà. Lưu ý là chọn loại gan gà tươi, không dùng gan gà đông lạnh hay gan bẩn.

Thái gan thành từng miếng nhỏ, chú ý loại bỏ xơ gan.

Cho gan vào 1 chiếc bát rồi đổ sữa tươi vào cùng và ngâm gan gà trong khoảng 30 phút để khử bớt mùi hôi của gan gà.

Ngâm gan gà bằng sữa tươi khoảng 30 phút - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ngâm gan gà xong, vớt ra rồi rửa sạch một lần nữa.

Hành tây: Bóc vỏ, rửa sạch rồi thái lát mỏng.

Công thức làm pate gan gà kiểu Pháp

Bước 1: Xào gan

+ Bắc chảo lên bếp, đun nóng rồi đổ một chút dầu ăn vào.

+ Khi dầu đã nóng, cho thêm 50g bơ vào chảo. Ở công đoạn này, bạn chỉ nên để lửa vừa, nếu lửa lớn sẽ làm bơ bị cháy khét.

+ Cho hành tây vào chảo xào cùng dầu và bơ. Thêm thịt nạc và gan gà vào đảo đều lên.

+ Thêm chút hạt nêm, một ít lá nguyệt quế đã thái nhỏ vào, xào hỗn hợp trên lửa vừa đến khi thịt chín kỹ.

Xào thịt gà và gan gà cùng dầu và bơ trên chảo - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Xay nhuyễn hỗn hợp

+ Khi thấy thịt đã chín thì tắt bếp, để nguội.

+ Xay nhuyễn hỗn hợp bằng máy xay cầm tay hoặc máy xay sinh tố.

Bước 4: Hoàn thành cách làm pate gan gà kiểu Pháp

+ Cho pate đã xay nhuyễn vào 1 cái khay.

+ Hấp cách thủy 50g bơ còn lại trên lửa nhỏ đến khi bơ tan chảy hết.

+ Đổ bơ đã chảy hết vào khay đựng pate. Điều này sẽ giúp pate gan gà kiểu Pháp có độ kết dính tốt, đồng thời tăng thời gian bảo quản món ăn.

Đổ bơ đã chảy hết vào khay đựng pate - Ảnh minh họa: Internet

+ Chờ đến khi pate nguội hẳn thì cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khoảng 30-60 phút sau thì lấy pate ra. Giờ thì bạn có thể cắt pate thành các miếng nhỏ để dùng. Phần còn lại cho vào tủ lạnh và tiếp tục bảo quản, sử dụng tối đa trong vòng 4 ngày.

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Bí quyết để có món pate gan gà kiểu Pháp ngon

Chọn gan gà: Nên chọn loại gan gà tươi, tốt nhất là gan từ con gà mới được xẻ thịt. Không nên chọn gan gà đã để lâu ngày hoặc gan gà đông lạnh, có màu đỏ quá sậm bởi nó sẽ khiến cho món pate giảm vị ngon và không bảo quản được lâu.

Nếu không có máy xay sinh tố, bạn có thể tán nhuyễn gan bằng thìa ngay trong lúc xào để các nguyên liệu quyện lẫn với nhau cũng như thấm đều gia vị.

Pate gan gà tự làm ở nhà chỉ nên được bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 4 ngày. Ngoài bánh mì hay sandwich, bạn có thể dùng pate kèm theo xôi hoặc chế biến các món hầm cũng rất hấp dẫn.

Bên cạnh bánh mì hay sandwich, pate có thể ăn kèm với xôi - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm pate sau khi hoàn thành cần giữ đúng hình dạng của khuôn pate, khi lấy không bị bở hay vỡ ra. Miếng pate cần chắc và ửng đỏ, có mùi thơm ngậy, khi nếm có vị béo bùi từ gan gà.

Hy vọng rằng cách làm pate gan gà kiểu Pháp đơn giản trên đây có thể giúp bạn thành công với món ăn này. Pate gan gà kiểu Pháp chắc chắn sẽ là món ăn vô cùng bổ dưỡng cho cả gia đình bạn vào mỗi bữa sáng, bắt đầu một ngày mới tràn trề năng lượng.