Cách làm pate gan gà kiểu Pháp cực ngon tại nhà

Vào bếp 08/09/2020 14:58

Pate gan gà có nhiều công thức chế biến đa dạng nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là Pate gan gà kiểu Pháp. Dưới đây là cách làm pate gan gà kiểu Pháp cực đơn giản!

Nội dung bài viết

Từ lâu, người Việt đã quen thuộc với món pate, món ăn có xuất xứ từ nước Pháp xinh đẹp, thường xuất hiện trong các bữa sáng. Hương thơm cùng với vị béo ngậy của pate khiến nhiều người yêu thích món ăn này, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Chắc hẳn các bạn đã từng thử làm món ăn này nhưng lại có ít người thành công, mua ngoài hàng thì lại không yên tâm về chất lượng vệ sinh. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ giới thiệu với bạn đọc cách làm pate gan gà kiểu Pháp cực kỳ thơm ngon và dễ thực hiện.

Cach lam pate gan ga kieu phap 1
Cách làm pate gan gà kiểu Pháp cực ngon tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao món pate gan gà kiểu Pháp lại hấp dẫn đến vậy?

Pate gan gà kiểu Pháp được chế biến từ gan, thịt động vật và các loại gia vị được xay nhuyễn. Nguyên liệu để làm pate phổ biến nhất là thịt, nội tạng (gan, mỡ), rau và gia vị. Pate thường được dùng ăn kèm với bánh mì trong bữa sáng. Món ăn này rất dễ hấp thụ, dễ chế biến và cực kỳ thuận tiện cho các gia đình.

Món ăn này được du nhập cùng với bơ, sữa từ Pháp sang Việt Nam từ thời Pháp thuộc. Hiện nay, pate gan gà ngày càng trở nên phổ biến, được sáng tạo với nhiều hương vị để phù hợp hơn với khẩu vị người Việt nhưng vẫn giữ được vị ngon sẵn có của pate kiểu Pháp truyền thống.

Cach lam pate gan ga kieu phap 2
Pate gan gà kiểu Pháp là một món ngon được du nhập vào Việt Nam thời Pháp thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách làm pate gan gà kiểu Pháp cực đơn giản

Nguyên liệu làm pate gan gà kiểu Pháp

  • Gan gà: 300g.
  • Sữa tươi không đường.
  • Hành tây: 1 củ.
  • Thịt gà ức băm nhỏ: 100g (hoặc thịt nạc vai/thịt mông).
  • Bơ: 100g.
  • Lá nguyệt quế.
  • Gia vị (mắm, dầu ăn, muối, hạt tiêu,…).

Hướng dẫn làm pate gan gà khâu sơ chế

  • Rửa sạch gan gà. Lưu ý là chọn loại gan gà tươi, không dùng gan gà đông lạnh hay gan bẩn.
  • Thái gan thành từng miếng nhỏ, chú ý loại bỏ xơ gan.
  • Cho gan vào 1 chiếc bát rồi đổ sữa tươi vào cùng và ngâm gan gà trong khoảng 30 phút để khử bớt mùi hôi của gan gà.
Cach lam pate gan ga kieu phap 3
Ngâm gan gà bằng sữa tươi khoảng 30 phút - Ảnh minh họa: Internet
  • Sau khi ngâm gan gà xong, vớt ra rồi rửa sạch một lần nữa.
  • Hành tây: Bóc vỏ, rửa sạch rồi thái lát mỏng.

Công thức làm pate gan gà kiểu Pháp

  • Bước 1: Xào gan 

+ Bắc chảo lên bếp, đun nóng rồi đổ một chút dầu ăn vào.

+ Khi dầu đã nóng, cho thêm 50g bơ vào chảo. Ở công đoạn này, bạn chỉ nên để lửa vừa, nếu lửa lớn sẽ làm bơ bị cháy khét.

+ Cho hành tây vào chảo xào cùng dầu và bơ. Thêm thịt nạc và gan gà vào đảo đều lên.

+ Thêm chút hạt nêm, một ít lá nguyệt quế đã thái nhỏ vào, xào hỗn hợp trên lửa vừa đến khi thịt chín kỹ.

Cach lam pate gan ga kieu phap 4
Xào thịt gà và gan gà cùng dầu và bơ trên chảo - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 3: Xay nhuyễn hỗn hợp

+ Khi thấy thịt đã chín thì tắt bếp, để nguội.

+ Xay nhuyễn hỗn hợp bằng máy xay cầm tay hoặc máy xay sinh tố.

  • Bước 4: Hoàn thành cách làm pate gan gà kiểu Pháp

+ Cho pate đã xay nhuyễn vào 1 cái khay.

+ Hấp cách thủy 50g bơ còn lại trên lửa nhỏ đến khi bơ tan chảy hết.

+ Đổ bơ đã chảy hết vào khay đựng pate. Điều này sẽ giúp pate gan gà kiểu Pháp có độ kết dính tốt, đồng thời tăng thời gian bảo quản món ăn.

Cach lam pate gan ga kieu phap 5
Đổ bơ đã chảy hết vào khay đựng pate - Ảnh minh họa: Internet

+ Chờ đến khi pate nguội hẳn thì cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khoảng 30-60 phút sau thì lấy pate ra. Giờ thì bạn có thể cắt pate thành các miếng nhỏ để dùng. Phần còn lại cho vào tủ lạnh và tiếp tục bảo quản, sử dụng tối đa trong vòng 4 ngày.

>>> Xem thêm:

- Cách làm pate gan cho bữa sáng cực đơn giản, ai ăn cũng phải tấm tắc khen ngon

Bí quyết để có món pate gan gà kiểu Pháp ngon

  • Chọn gan gà: Nên chọn loại gan gà tươi, tốt nhất là gan từ con gà mới được xẻ thịt. Không nên chọn gan gà đã để lâu ngày hoặc gan gà đông lạnh, có màu đỏ quá sậm bởi nó sẽ khiến cho món pate giảm vị ngon và không bảo quản được lâu.
  • Nếu không có máy xay sinh tố, bạn có thể tán nhuyễn gan bằng thìa ngay trong lúc xào để các nguyên liệu quyện lẫn với nhau cũng như thấm đều gia vị.
  • Pate gan gà tự làm ở nhà chỉ nên được bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 4 ngày. Ngoài bánh mì hay sandwich, bạn có thể dùng pate kèm theo xôi hoặc chế biến các món hầm cũng rất hấp dẫn.
Cach lam pate gan ga kieu phap 6
Bên cạnh bánh mì hay sandwich, pate có thể ăn kèm với xôi - Ảnh minh họa: Internet
  • Thành phẩm pate sau khi hoàn thành cần giữ đúng hình dạng của khuôn pate, khi lấy không bị bở hay vỡ ra. Miếng pate cần chắc và ửng đỏ, có mùi thơm ngậy, khi nếm có vị béo bùi từ gan gà.

Hy vọng rằng cách làm pate gan gà kiểu Pháp đơn giản trên đây có thể giúp bạn thành công với món ăn này. Pate gan gà kiểu Pháp chắc chắn sẽ là món ăn vô cùng bổ dưỡng cho cả gia đình bạn vào mỗi bữa sáng, bắt đầu một ngày mới tràn trề năng lượng.

Hướng dẫn cách làm món cánh gà hầm coca lạ miệng cho cả nhà

Hướng dẫn cách làm món cánh gà hầm coca lạ miệng cho cả nhà

Món cánh gà hầm coca có màu vàng cánh gián đẹp mắt với phần thịt cánh gà mềm, dai ngấm đều gia vị ăn kèm với cơm nóng vô cùng hấp dẫn.

Xem thêm
Từ khóa:   hướng dẫn làm pate gan gà công thức làm pate gan gà nguyên liệu làm pate gan gà

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 56 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy