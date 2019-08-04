Cách làm mỳ Ý tại nhà đơn giản mà ngon đúng điệu, đạt chuẩn vị nguyên bản

Cách làm mì ý tại nhà khá đơn giản. Công thức để chế biến món mỳ này khá đa dạng, có nhiều hương vị khác nhau. Trong đó, phần nước sốt đóng vai trò rất quan trọng bởi tạo nên hương vị và giá trị dinh dưỡng của món ăn ngon này

Món mì Ý hay còn gọi là Spaghetti là món ăn nổi tiếng và đặc trưng trong ẩm thực của nước Ý, được nhiều người châu u ưa chuộng. Nguyên liệu chính để tiến hành cách làm mỳ Ý là bột mì. Vị bùi và độ giòn dai của sợi mỳ kết hợp với phần nước sốt cà chua và nhân thịt hoặc hải sản sánh mịn, vừa thơm vừa ngậy, độc đáo tạo nên món ăn thanh lịch đậm chất Ý này.

Mỳ Ý thịt bò bằm là loại mỳ phổ biến, dễ ăn và được rất nhiều người ưa thích. Món ăn này có thể phù hợp với các không gian khác nhau từ lễ, tiệc cho đến những bữa ăn hàng ngày của gia đình.

Nguyên liệu làm mỳ ý sốt bò băm

- 400g mỳ Ý

- 300g thịt bò fillet

- Cà chua, tỏi, hành tím, húng chó

- Gia vị: Dầu ăn, tiêu, muối, hạt nêm, đường,nước tương, mật ong

Hướng dẫn cách làm mì ý đơn giản nhất:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Rửa sạch cà chua và để ráo nước.

- Bóc bỏ vỏ hành, tỏi và băm nhỏ, để riêng. Thái nhỏ húng chó.

- Rửa sạch thịt bò, đem băm nhuyễn hoặc cho vào máy xay. Ướp thịt bò với gia vị gồm: 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước tương, 1 muỗng tỏi băm nhỏ, dầu olive và mật ong. Trộn đều và để khoảng 30 phút cho gia vị ngấm vào thịt.

Bước 2: Làm nước sốt cà chua

- Đun sôi một nồi nước để cà chua vào trụng sơ qua khoảng 1 phút, vớt cà chua ra để ráo nước. Khi cà chua bớt nóng, bạn đem cắt đôi và loại bỏ vỏ, tách bỏ hạt.

Sau đó cho cà chua vào máy xay sinh tố, thêm chút xíu nước vào và xay nát cà chua cho đến khi thu được hỗn hợp sánh đặc và sền sệt.

Làm nước sốt cà chua

- Bật bếp, bắc chảo lên bếp, để lửa vừa cho chảo nóng. Cho vào chảo xíu dầu và cho tỏi băm, hành tím băm nhỏ vào phi thơm. Khi tỏi vàng và dậy mùi thơm, bạn cho hỗn hợp cà chua xay nát vào nấu trong 20 phút với lửa nhỏ.

- Khi đun, bạn nhớ kết hợp đảo đều tay để cà chua không bị cháy. Đến khi nước sốt chuyển thành màu đỏ sậm đẹp mắt thì bạn nêm nếm gia vị vừa ăn.

Tỉ lệ gia vị khi nêm: 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, ½ muỗng muối, 1 muỗng cafe hạt tiêu, 2 muỗng húng chó thái nhỏ và cùng 2 muỗng dầu olive. Khuấy thật đều và nấu với lửa nhỏ trong khoảng 10 phút thì tắt bếp, để nguội.

Lưu ý: Khi xay cà chua, càng cho lượng nước vào nhiều thì thời gian nấu sẽ càng lâu hơn. Nước sốt đạt đúng chuẩn sẽ có màu đỏ đậm, sền sệt.

Bước 3: Luộc mỳ

- Bắc nồi nước lên bếp đun sôi, cho thêm 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng dầu ăn vào. Khi nước trong nồi sôi già thì cho cho mì ý khô vào nồi, đậy nắp và luộc từ 8 - 10 phút cho đến khi cọng mì chín mềm. Nếu bấm đầu ngón tay thấy sợi mì còn cứng thì tiếp tục luộc thêm.

- Vớt sợi mỳ đã chín ra và cho vào thau nước lạnh đã chuẩn bị sẵn. Với cách này, mì sẽ không bị dính và có độ giòn hơn. Sau đó vớt ra để ráo nước.

Luộc mỳ

- Với sợi mỳ đã ráo, cho thêm vào 2 muỗng cafe dầu oliu và trộn đều tay để các sợi mỳ trông bóng, đẹp và không bị dính nhau.

Bước 4: Làm mỳ ý

- Bắc chảo chống dính lên bếp và chờ cho chảo nóng rồi cho vào 3 muỗng dầu ăn. Sau khi phi tỏi băm và hành băm nhỏ dậy mùi thơm, bạn cho thịt bò bằm đã ướp trước đó vào xào, đảo đều tay cho thịt được tơi, không bị dính tảng với nhau.

- Cho nước sốt cà chua đã làm sẵn lúc này vào đảo đều. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn .

- Trang trí món ăn: Cho mỳ Spaghetti đã trộn với dầu oliu vào đĩa. Thêm phần nước sốt cà chua thịt bò bằm lên trên mặt và rắc một ít tiêu xay. Để món mì trông đẹp mắt hơn, bạn có thể trang trí thêm vài sợi húng hay lát dưa leo, cà chua xắt khoanh cùng vài lá xà lách.

Có thể dùng kèm với tương ớt nếu thích. Nên dùng món này khi nóng để ngon miệng hơn.

Mỳ Ý thịt bò bằm khá phổ biến, dễ làm và được rất nhiều người ưa thích

Yêu cầu thành phẩm:

Món mỳ Spaghetti chuẩn vị Ý thơm ngon sẽ sợi mỳ dai và giòn, nước sốt vừa chua vừa ngọt dịu và thịt bò mềm. Đặc biệt, để làm tăng hương vị của món ăn này, bạn nên thưởng thức thêm với xíu rượu vang đỏ hoặc rượu trái cây.

- Những lưu ý khi tiến hành cách làm mỳ Ý ngon nhất

Khi làm nước sốt, bạn nên chọn loại cà chua chín để có được lượng bột tốt nhất và loại bỏ hoàn toàn hạt và vỏ của cà chua.

- Khi luộc mỳ, phải luộc cho chín tới, tránh luộc quá nhũn hoặc còn sống

- Phần rau húng chó sẽ giúp hương vị của món mì chuẩn Ý. Tuy nhiên, để món mỳ không bị nồng, các bạn chỉ nên cho lượng vừa phải.

- Để đối phó với tình trạng nước sốt bị loãng, bạn có thể thêm vào ít khoai tây nghiền, vụn bánh mì hoặc bột bắp.

2. Cách làm mỳ Ý hải sản

Mỳ Ý hải sản ngon sốt cà chua là món ăn có cách chế biến khá công phu với hương vị đậm đà.

Nguyên liệu làm mỳ Ý hải sản:

- Mỳ ống ý (200 g)

- Mực ống làm sạch

- Tôm tươi

- Sò điệp

- Nước dùng gà

- Sốt cà chua

- Hành tây, cà rốt, tỏi

- Các loại gia vị: đường, tương ớt, hạt tiêu, muối, rượu

Nguyên liệu làm mỳ ý hải sản

- Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Rửa mực sạch, cắt thành các miếng nhỏ theo chiều ống.

- Bóc bỏ râu, vỏ tôm và giữ lại phần nõn bên trong.

- Rửa sạch sò điệp rồi bắc nồi nước lên bếp để luộc.

- Ướp tất cả các loại hải sản đã được sơ chế trên trong rượu khoảng 20 phút để khử mùi tanh.

- Nạo sạch vỏ cà rốt và cắt thành hình vuông nhỏ.

- Bóc bỏ vỏ hành tây, thái nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Chần mỳ

- Bắc một nồi nước lên bếp, đun sôi và cho thêm một ít muối hạt vào.

- Cho mỳ vào để luộc. Dùng đũa đảo đều các sợi mì để tách các sợi mỳ ra.

- Sau khoảng 7 – 8 phút luộc, sợi mỳ vừa chín tới và đảm bảo được độ giòn dai.

Cho mỳ vào để luộc, dùng đũa đảo đều các sợi mì để tách các sợi mỳ ra

- Đổ mì ra một cái rổ cho ráo nước rồi để riêng ra đĩa.

Bước 3: Xào hải sản

- Bắc lên bếp một cái chảo to, cho dầu ăn vào đun nóng và phi thơm hành tỏi băm.

- Sau đó cho mực, tôm, sò, cà rốt, hành tây vào xào kết hợp với đảo thật nhanh, đều tay.

- Cuối cùng, bạn nêm nếm một chút gia vị sao cho vừa ăn.

Xào hải sản chín vừa tới

Bước 4: Làm nước sốt mỳ ý hải sản

- Bạn có thể tự làm nước sốt cà chua hoặc nếu muốn tiện lợi nhất thì bạn nên mua sẵn trong các siêu thị hoặc cửa hàng gần nhà.

- Đổ nước sốt vào trong chảo, cho thêm một ít nước lọc vào khuấy đều và đặt lên bếp đun nóng. Cho thêm tương ớt để tạo vị cay.

- Cuối cùng, bạn trộn phần hải sản ban nãy vào với phần nước sốt cà chua.

Bước 5: Trang trí món ăn

Rưới phần hỗn hợp hải sản sốt cà chua lên dĩa mì Ý. Trộn đều mỳ với nước sốt để món ăn có màu sắc bắt mắt hơn. Nên dùng vào lúc nóng để món ăn không bị tanh mà tươi ngon và bổ dưỡng.

Mỳ ý hải sản ngon sốt cà chua là món ăn có cách chế biến khá công phu với hương vị đậm đà

3. Cách làm mỳ ý sốt kem

Mì Ý với sốt kem phô mai hay còn gọi là Creamy shrimp pasta lag một công thức khá mowia lạ. Món ăn này hấp dẫn bởi những sợi mỳ dai dai được bao bọc bởi sốt kem béo ngậy, ăn kèm với những con tôm săn chắc ngọt thịt.

Nguyên liệu làm mỳ ý sốt kem phô mai

- Mì Ý: 80 gr

- Tôm tươi: 150 gr

- Kem whipping: 80 ml

- Sữa tươi không đường: 40 ml

- Bột phô mai: 1 muỗng canh

- Phô mai: 1 muỗng canh

- Bơ lạt: 10 gr

- Tỏi: 1 tép

- Thêm 1 ít: Lá parsley, muối, tiêu.

Cách làm mì Ý phô mai

- Lột bỏ vỏ tôm, cắt chỉ lưng. Ướp tôm với muối tiêu khoảng 5 phút để cho tôm thấm đều gia vị. Phô mai cheddar bào sợi. Tỏi băm nhỏ.

Cho ít bơ vào đun chảy, phi cho thơm tỏi băm rồi cho tôm vào xào chín

- Bắc một nồi nước sôi lên bếp và cho mì Ý vào luộc cùng với 1 ít muối.

- Khi mỳ vừa chín tới thì vớt ra, để nguội.

Lưu ý: Mỳ chín vừa đủ sẽ rủ xuống thành hai đường song song nhau khi bạn dùng đũa hoặc đồ gắp gắp mì lên.

- Đặt chảo lên bếp và cho ít bơ vào đun chảy.

- Phi cho thơm tỏi băm rồi cho tôm vào xào chín.

- Cho kem whipping và sữa tươi vào, nấu đến khi sôi.

Cho mì Ý vào đảo đều để mì bám sốt,

- Cho 2 loại phô mai parmesan và cheddar vào, nấu chảy phô mai.

- Nêm nếm vừa ăn và cho vào với 1 ít muối tiêu.

- Cuối cùng cho mỳ Ý vào đảo đều để mì bám sốt, tắt bếp.

Trang trí:

Cho mỳ ra dĩa và trang trí với lá parsley băm nhuyễn. Cho thêm một ít tiêu và phô mai bột lên trên dĩa.

Món mỳ sốt kem phô mai cực hấp dẫn với từng sợi mì dai ngon phủ đầy sốt kem béo ngậy và những con tôm chắc thịt

Vậy là món mỳ sốt kem phô mai đã hoàn thành. Món mỳ cực hấp dẫn với từng sợi mì dai ngon phủ đầy sốt kem béo ngậy và những con tôm chắc thịt. Chắc hẳn đây sẽ là món khoái khẩu cho những tín đồ thích béo và mê mì Ý.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách làm mì Ý tại nhà không quá khó, chị em có thể tự tiến hành món mỳ ý ngon đúng điệu mang phong cách ẩm thực châu u, đạt chuẩn được vị nguyên bản vô cùng hấp dẫn, đậm đà hương vị khó quên để cả gia đình cùng thưởng thức.