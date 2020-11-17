Cách chọn cua biển ngon, chắc thịt không nên bỏ qua

Vào bếp 17/11/2020 13:47

Cua tại các cửa hàng hải sản uy tín thì chất lượng miễn chê nhưng cách chọn cua biển ngon, chắc thịt khi mua ở chợ thì không phải ai cũng biết. 

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Cua biển là một món ăn yêu thích của nhiều người. Không chỉ giúp bổ sung nhiều canxi, cua biển còn được biến tấu thành nhiều món ăn khác nhau, món nào cũng hấp dẫn, thơm ngon. Tuy nhiên, cách chọn cua biển ngon vẫn đặt ra nhiều thách thức với những người ít kinh nghiệm. Dưới đây là những bí quyết mà Phunuvagiadinh muốn chia sẻ tới bạn đọc để chọn ra được những chú cua tươi ngon, chắc thịt nhất.

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Cách chọn cua biển ngon, chắc thịt - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn cua biển ngon, chắc thịt

Mua cua tại các cửa hàng uy tín

Để chọn được các chú cua vừa ý, bạn nên tới các địa chỉ bán đồ biển uy tín, nổi tiếng thì sẽ yên tâm hơn. Tuy nhiên, giá tiền ở đó chắc chắn sẽ đắt hơn nhiều so với việc mua cua biển ở chợ hải sản hoặc chợ đầu mối. Nếu mua cua ở chợ, hãy chọn mua lâu ở một cửa hàng để trở thành khách hàng thân thiết, từ đó bạn có thể nhờ người bán hàng chọn trước cho.

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Mua cua tại các cửa hàng uy tín - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm thích hợp

Thịt cua ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào mùa nước. Vào những ngày đầu tháng hoặc cuối tháng, cua biển thường béo và rất chắc thịt. Còn những ngày giữa tháng lại là thời điểm cua ghẹ đang trong giai đoạn lột vỏ, nhịn ăn nên bị óp, ít thịt và thường thịt không ngon.

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Thịt cua ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào mùa nước - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn cua chắc thịt bằng việc quan sát

Muốn mua được những con cua tươi ngon, bạn cần phải quan sát một cách tinh ý. Cụ thể:

  • Màu sắc giữa càng cua và mai cua: Những con cua biển ngon sẽ có mai cua màu sẫm. Màu giữa mai và mặt trên càng cua sẽ khá giống nhau, đồng thời sẽ có màu sẫm và đậm hơn so với những con cua còn lại.
  • Màu mặt dưới của càng cua và bụng cua: Nên chọn những chú cua có càng khỏe và to, mặt dưới càng và bụng cua có màu cam nâu sẫm, bóng bẩy. Những con cua có phần bụng và phía càng dưới màu nhợt nhạt, thậm chí là trắng sáng, chắc chắn cua vẫn còn non, thịt cua không chất lượng và gạch không được chắc.
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Quan sát kỹ để chọn ra những con cua chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet
  • Hình dáng gai trên của mai cua: Những con cua trưởng thành thường có thịt chắc và gạch nhiều, gai trên mai cua sẽ càng to, dài và cứng cáp hơn so với những con cua còn non. Bạn hãy chọn những con cua thật tươi, yếm vẫn còn bám chắc vào thân, chân và càng chuyển động linh hoạt, khỏe mạnh, gai trên mai và càng cua vẫn còn sắc nguyên.

Cách chọn cua thịt ngon bằng việc bóp và cảm nhận

Bạn nên kiểm tra độ chắc và đầy của thịt bằng cách bóp vào con cua. Mai cua mềm chứng tỏ thịt cua óp ép, ăn không ngon, gạch cũng kém chất lượng. Hãy chọn con cua nào càng chắc thịt càng tốt.

  • Bóp phần đầu đùi của que dầm bơi, nằm phía dưới mu: Bóp vừa tay, nếu thấy con cua giãy giụa toàn bộ càng và que tức là cua còn khỏe và thịt chắc chắn ngon. Ngược lại tức con cua đã yếu và có thể sắp chết. Trước khi chết khoảng 2 giờ, thịt cua sẽ bủn dần, nhiều nước. Đặc biệt, nên chọn những con cua có phần thân vàng phèn.
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Cách chọn cua thịt ngon bằng việc bóp và cảm nhận - Ảnh minh họa: Internet
  • Dùng tay đè nhẹ nhàng lên phần khe giữa yếm cua và mai cua, sau đó quan sát xem: Nếu cua gạch nhiều thì phần gạch màu đỏ sẽ nằm nhiều bên trong. Nếu nhìn mà không thấy gạch đâu thì tốt nhất nên lựa chọn con cua khác.

Cách bảo quản cua biển tươi ngon

Sau khi chọn được những chú cua tươi ngon, bạn sẽ quan tâm đến việc làm thế nào để bảo quản được độ tươi ngon của cua.

Cách bảo quản cua biển tươi sống

Cho cua vào 1 cái thùng rồi trút ít bèo tây ngâm với một ít nước muối loãng, sau đó đặt cua biển ở vị trí thoáng mát, không có muỗi. Lưu ý: Bạn nên hé nắp thùng một chút để cho không khí có thể lọt vào thùng cho cua thở, nhớ đè cái gì đó nặng lên trên để những chú cua không thể bò ra ngoài được. Phương pháp này sẽ giúp cua sống được vài ngày.

Ngoài ra, bạn có thể cho cua vào 1 cái chậu hoặc cái thau, sau đó cho một ít nước (tốt nhất là nước giếng) đã pha với muối vào chậu để ngâm cua trong khoảng 10 phút. Tiếp theo, đổ hết nước ra ngoài rồi để nguyên như vậy. Nhớ là cần chặn miệng chậu lại để cua không bò đi mất.

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Cách bảo quản cua biển đông lạnh

Xếp cua vào trong hộp đã để sẵn đá lạnh, sau đó đưa cua vào trong tủ lạnh. Lưu ý: Đặt cua lên 1 chiếc khay trước khi xếp cua vào hộp bởi nếu để cua tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh, cua sẽ bị chết cóng. 

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Xếp cua vào trong hộp đã để sẵn đá lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể luộc hoặc hấp cua trước, sau đó cho vào ngăn đông tủ lạnh. Khi nào muốn dùng thì đem ra hâm nóng lại là được.

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn cách chọn cua biển ngon nhất. Cua là món khoái khẩu của nhiều người nhưng vì giá thành cao nên bạn cần chọn kỹ lưỡng một chút. Mong rằng bài viết của phunuvagiadinh.vn sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong việc chọn cua biển để chuẩn bị những bữa cơm thật ngon.

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