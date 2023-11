Cách chọn cua biển ngon, chắc thịt không nên bỏ qua

Hình dáng gai trên của mai cua: Những con cua trưởng thành thường có thịt chắc và gạch nhiều, gai trên mai cua sẽ càng to, dài và cứng cáp hơn so với những con cua còn non. Bạn hãy chọn những con cua thật tươi, yếm vẫn còn bám chắc vào thân, chân và càng chuyển động linh hoạt, khỏe mạnh, gai trên mai và càng cua vẫn còn sắc nguyên.