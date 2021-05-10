Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 11/5/2021: 3 con giáp muốn tiền có tiền, vạn sự hanh thông, cao nhân xuất hiện giúp sức

Tử vi hàng ngày 10/05/2021 12:00

Theo tử vi 12 con giáp, vào thứ Ba ngày 11/5/2021, đây là 3 tuổi có vận trình công việc hanh thông thuận lợi, được cấp trên để mắt tăng lương thăng chức, nhà xe chờ sẵn.

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng ngày 11/5, được Thần Tài chỉ điểm, công việc của Mão cũng gặp khá nhiều khởi sắc. 

Sau những ngày tháng cố gắng nhưng chưa gặp được thành công trong công việc, đến nay, may mắn tề tựu, lộc lá xung thiên giúp Mão làm gì cũng thuận lợi, có tiền đổ về tiêu xài không hết. Với người làm công ăn lương, trong ngày, Mão có thể được cấp trên để mắt, trao cho cơ hội tiến thân, thăng chức. Cấp trên thực ra đã để mắt đến Mão từ lâu với những cố gắng tận tụy của mình, tuy nhiên đến nay mới thật sự tin tưởng cất nhắc. Với người buôn bán làm ăn, dù là nhỏ hay lớn, sẽ có quý nhân đến giúp sức, chỉ cách để hàng hóa hanh thông, tiền cứ vơi lại đầy. 

Chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng viên mãn, vượng sắc không kém đường tiền tài. 

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Sách tử vi Tân Sửu chỉ rõ, vào ngày 11/5, tài lộc của con giáp may mắn tuổi Tỵ có nhiều điềm báo suôn sẻ hanh thông, tiền về bất ngờ, giúp Tỵ có thể thanh toán hết những khoản nợ trước đây.

Được ơn trên để mắt, những người kinh doanh tuổi Tỵ nhận được khá nhiều tin vui về tiền bạc, hàng ra vào liên tục. Người làm công ăn lương tuổi Rắn cũng được cấp trên khen thưởng hoặc trúng hợp đồng giá trị sau một thời gian dài cố gắng vì công việc. 

Về phương diện tình cảm, tử vi nhắc nhở Tỵ không nên quá sa đà vào công việc mà bỏ quên các mối quan hệ quanh mình. 

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Vốn là con giáp chăm chỉ, thiện lương, phúc khí đầy mình, Hợi đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến. Trong số đó, có nhiều người trở thành quý nhân sẽ tương trợ cho Hợi trong lúc khó khăn.

Theo tử vi hàng ngày, vào ngày thứ Ba, Hợi muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, vạn sư như ý. Quý nhân xuất hiện, lại thêm được sao may mắn chiếu mệnh, nếu có dự án hoặc đang có kế hoạch phát triển nghề tay trái, Hợi hãy bắt tay vào làm ngay để hứng trọn lộc lá trời cho. Tuy nhiên, Hợi nên thận trọng trong giao tiếp, đừng vì một phút bốc đồng khoe mẽ mà bị kẻ xấu để ý, hãm hại làm mất tiền mất việc. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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Theo tử vi 12 con giáp, đây là 3 tuổi có số may mắn nhất trong 10 ngày tới, khi được Thần Tài dung túng, làm ăn thuận lợi, tiền của tăng theo cấp số nhân, cứ thế giàu lên trông thấy.

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