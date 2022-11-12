Xông mặt 1 lần 1 tuần: da vui mừng cảm hơn bạn vì lợi ích tuyệt vời này

1. Nó loại bỏ và làm sạch bụi bẩn tích tụ và các sản phẩm từ lỗ chân lông

Một số lợi ích bạn sẽ thấy trên da mặt nếu xông hơi thường xuyên.

Thông thường, bụi bẩn này bay lơ lửng trong không khí xung quanh chúng ta. Hãy nghĩ về chất lượng không khí trong thành phố hoặc thị trấn của bạn và tất cả khói và khí ô tô tạo ra. Hãy nghĩ về tất cả các loại kem dưỡng ẩm, trang điểm và kem chống nắng bạn thoa hàng ngày. Và cũng có bã nhờn, chất nhờn bao phủ làn da của bạn. Tất cả chúng ta đều cần bã nhờn, nó dưỡng ẩm và bảo vệ làn da của chúng ta. Tuy nhiên, quá nhiều điều tốt cũng có thể khiến mụn nổi nhiều hơn.

Khi bạn xông hơi mặt, hơi nước ấm sẽ làm giãn lỗ chân lông, khiến chúng nở ra. Khi chúng mở ra, bụi bẩn và bã nhờn tích tụ bên trong sẽ được tống ra ngoài.

Bằng cách xông hơi da mặt, chúng ta có thể hạn chế được lượng bã nhờn tiết ra gây ra kết quả không như mong muốn. Giải phóng lỗ chân lông trên khuôn mặt của bạn và kết quả cuối cùng sẽ là một khuôn mặt sạch và sáng!

2. Da mặt của bạn sẽ sạch vi khuẩn và tế bào chết gây ra mụn trứng cá

Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể và giống như hầu hết các cơ quan khác của cơ thể, nó trải qua một quá trình tái tạo liên tục, khiến vi khuẩn chết tích tụ trên da mặt của bạn. Vi khuẩn này hoàn toàn lành mạnh, không có lý do gì để lo lắng về bất kỳ tác dụng phụ nào mà nó có thể gây ra cho cơ thể bạn. Tuy nhiên cũng có một số tác dụng ngược lại. Vi khuẩn chết chiếm không gian và có thể không cho phép làn da của bạn được cung cấp oxy thích hợp.

Khi bạn xông hơi mặt, bạn sẽ loại bỏ một số vi khuẩn chết, dọn đường cho vẻ ngoài rạng rỡ hơn.

3. Khuôn mặt của bạn sẽ nhận được nhiều oxy hơn

Một số người có thể muốn tránh xông hơi, như những người bị dị ứng như chúng ta, chẳng hạn như bệnh trứng cá đỏ.

Một trong những lợi ích tuyệt vời của việc xông hơi mặt là làm giãn nở mạch máu, giúp da mặt bạn tăng cường lượng oxy đáng kể. Và đối với đại đa số chúng ta, khi bạn hấp xong và trông đỏ như tôm hùm, hãy vui mừng! Nó có nghĩa là bạn đã bơm một lượng oxy nặng lên mặt.

4. Nó sẽ trì hoãn sự xuất hiện của các nếp nhăn

Chúng ta đều biết nếp nhăn là thứ mà hàng triệu phụ nữ muốn trì hoãn. Trong số hàng ngàn phương pháp chữa trị được hứa hẹn có 2 thành phần được khoa học chứng minh là collagen và elastin.

Nếu bạn không thích ăn đồ chứa collagen, xông hơi có thể là một giải pháp thay thế tuyệt vời. Làm điều này cho khuôn mặt của bạn để thúc đẩy tuần hoàn của bạn, do đó thúc đẩy sản xuất collagen và elastin, mang lại cho bạn làn da đàn hồi và trì hoãn sự xuất hiện của các nếp nhăn.

5. Nó sẽ bắt đầu dưỡng ẩm một cách tự nhiên

Giải phóng tất cả bã nhờn và dầu buộc cơ thể bạn sản xuất nhiều dầu tự nhiên hơn để dưỡng ẩm cho da và tăng mức độ hydrat hóa của bạn. Ngoài ra, xông hơi làm tăng độ thẩm thấu của da để độ ẩm đi qua da.

Theo Brightside