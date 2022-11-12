Xông mặt 1 lần 1 tuần: da vui mừng cảm hơn bạn vì lợi ích tuyệt vời này

Trang điểm 12/11/2022 07:46

Đã đến lúc bạn phải đối mặt với sự thật, đây không phải là thời điểm tốt cho làn da của bạn. Ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng ở nhiều quốc gia, khói bụi xâm nhập vào da, bạn cần kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tia UV, và thực phẩm chế biến không có tác dụng nuôi dưỡng da nhiều. Đây là lý do tại sao việc chăm sóc da mặt của bạn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và một phương pháp hiệu quả là xông hơi.

Một số lợi ích bạn sẽ thấy trên da mặt nếu xông hơi thường xuyên.

1. Nó loại bỏ và làm sạch bụi bẩn tích tụ và các sản phẩm từ lỗ chân lông

 

Khi bạn xông hơi mặt, hơi nước ấm sẽ làm giãn lỗ chân lông, khiến chúng nở ra. Khi chúng mở ra, bụi bẩn và bã nhờn tích tụ bên trong sẽ được tống ra ngoài.

Thông thường, bụi bẩn này bay lơ lửng trong không khí xung quanh chúng ta. Hãy nghĩ về chất lượng không khí trong thành phố hoặc thị trấn của bạn và tất cả khói và khí ô tô tạo ra. Hãy nghĩ về tất cả các loại kem dưỡng ẩm, trang điểm và kem chống nắng bạn thoa hàng ngày. Và cũng có bã nhờn, chất nhờn bao phủ làn da của bạn. Tất cả chúng ta đều cần bã nhờn, nó dưỡng ẩm và bảo vệ làn da của chúng ta. Tuy nhiên, quá nhiều điều tốt cũng có thể khiến mụn nổi nhiều hơn.

Xông mặt 1 lần 1 tuần: da vui mừng cảm hơn bạn vì lợi ích tuyệt vời này - Ảnh 1

Bằng cách xông hơi da mặt, chúng ta có thể hạn chế được lượng bã nhờn tiết ra gây ra kết quả không như mong muốn. Giải phóng lỗ chân lông trên khuôn mặt của bạn và kết quả cuối cùng sẽ là một khuôn mặt sạch và sáng!

2. Da mặt của bạn sẽ sạch vi khuẩn và tế bào chết gây ra mụn trứng cá

Xông mặt 1 lần 1 tuần: da vui mừng cảm hơn bạn vì lợi ích tuyệt vời này - Ảnh 2

 

Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể và giống như hầu hết các cơ quan khác của cơ thể, nó trải qua một quá trình tái tạo liên tục, khiến vi khuẩn chết tích tụ trên da mặt của bạn. Vi khuẩn này hoàn toàn lành mạnh, không có lý do gì để lo lắng về bất kỳ tác dụng phụ nào mà nó có thể gây ra cho cơ thể bạn. Tuy nhiên cũng có một số tác dụng ngược lại. Vi khuẩn chết chiếm không gian và có thể không cho phép làn da của bạn được cung cấp oxy thích hợp.

Khi bạn xông hơi mặt, bạn sẽ loại bỏ một số vi khuẩn chết, dọn đường cho vẻ ngoài rạng rỡ hơn.

3. Khuôn mặt của bạn sẽ nhận được nhiều oxy hơn

 

Một số người có thể muốn tránh xông hơi, như những người bị dị ứng như chúng ta, chẳng hạn như bệnh trứng cá đỏ. 

Xông mặt 1 lần 1 tuần: da vui mừng cảm hơn bạn vì lợi ích tuyệt vời này - Ảnh 3

Một trong những lợi ích tuyệt vời của việc xông hơi mặt là làm giãn nở mạch máu, giúp da mặt bạn tăng cường lượng oxy đáng kể. Và đối với đại đa số chúng ta, khi bạn hấp xong và trông đỏ như tôm hùm, hãy vui mừng! Nó có nghĩa là bạn đã bơm một lượng oxy nặng lên mặt.

 

4. Nó sẽ trì hoãn sự xuất hiện của các nếp nhăn

 

Chúng ta đều biết nếp nhăn là thứ mà hàng triệu phụ nữ muốn trì hoãn. Trong số hàng ngàn phương pháp chữa trị được hứa hẹn có 2 thành phần được khoa học chứng minh là collagen và elastin.

Xông mặt 1 lần 1 tuần: da vui mừng cảm hơn bạn vì lợi ích tuyệt vời này - Ảnh 4

Nếu bạn không thích ăn đồ chứa collagen, xông hơi có thể là một giải pháp thay thế tuyệt vời. Làm điều này cho khuôn mặt của bạn để thúc đẩy tuần hoàn của bạn, do đó thúc đẩy sản xuất collagen và elastin, mang lại cho bạn làn da đàn hồi và trì hoãn sự xuất hiện của các nếp nhăn.

5. Nó sẽ bắt đầu dưỡng ẩm một cách tự nhiên

Xông mặt 1 lần 1 tuần: da vui mừng cảm hơn bạn vì lợi ích tuyệt vời này - Ảnh 5

 

Giải phóng tất cả bã nhờn và dầu buộc cơ thể bạn sản xuất nhiều dầu tự nhiên hơn để dưỡng ẩm cho da và tăng mức độ hydrat hóa của bạn. Ngoài ra, xông hơi làm tăng độ thẩm thấu của da để độ ẩm đi qua da.

Theo Brightside

Bất ngờ với lơi ích tuyệt vời của chanh cho mái tóc, chăm làm mặt nạ này, tóc hư tổn cũng phải mượt mà

Bất ngờ với lơi ích tuyệt vời của chanh cho mái tóc, chăm làm mặt nạ này, tóc hư tổn cũng phải mượt mà

Có thể gọi chanh là loại trái cây thần kỳ. Nó rất giàu vitamin C và các hợp chất thực vật có lợi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước chanh có thể giúp giảm cân, cải thiện tiêu hóa và giải độc tổng thể của cơ thể. Uống nước chanh có thể làm cho làn da của chúng ta sáng lên. Nhưng bạn có biết rằng nước chanh cũng có vô số lợi ích cho mái tóc của chúng ta không?

Xem thêm
Từ khóa:   Xông mặt thải độc da lợi ích của việc xông mặt Cách xông mặt trị thâm mụn

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 39 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ