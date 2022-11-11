Bất ngờ với lơi ích tuyệt vời của chanh cho mái tóc, chăm làm mặt nạ này, tóc hư tổn cũng phải mượt mà

Chăm sóc da 11/11/2022 06:54

Có thể gọi chanh là loại trái cây thần kỳ. Nó rất giàu vitamin C và các hợp chất thực vật có lợi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước chanh có thể giúp giảm cân, cải thiện tiêu hóa và giải độc tổng thể của cơ thể. Uống nước chanh có thể làm cho làn da của chúng ta sáng lên. Nhưng bạn có biết rằng nước chanh cũng có vô số lợi ích cho mái tóc của chúng ta không?

Dưới đây là một số lý do thuyết phục tại sao chúng ta nên sử dụng nước chanh cho tóc.

Bất ngờ với lơi ích tuyệt vời của chanh cho mái tóc, chăm làm mặt nạ này, tóc hư tổn cũng phải mượt mà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Như chúng ta đã đề cập, chanh chứa nhiều vitamin C có thể thúc đẩy sản xuất collagen. Kết quả là, sự phát triển của tóc được đảm bảo. Hơn nữa, tính chất axit của chanh làm tắc nghẽn các nang lông và kích thích các nang lông không hoạt động. Nhìn chung, nước chanh có thể ngăn rụng tóc hiệu quả. Nhưng ngoài việc sử dụng chanh để chống rụng tóc, bạn cũng nên loại bỏ các nguyên nhân gây rụng tóc.

Tự làm mặt nạ tóc với nước chanh

Nước cốt chanh + gel lô hội

Trộn 2 thìa nước cốt chanh với một thìa gel lô hội. Nha đam là một chất giữ ẩm tự nhiên, cũng giúp ngăn chặn sự phát triển của nấm trên da đầu. 

Bất ngờ với lơi ích tuyệt vời của chanh cho mái tóc, chăm làm mặt nạ này, tóc hư tổn cũng phải mượt mà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thoa hỗn hợp lên da đầu và đợi trong 30 phút. Gội đầu bằng dầu gội nhẹ. Giống như chanh, lô hội có vô số lợi ích đối với làn da và mái tóc của chúng ta chủ yếu là do hàm lượng chất này rất mạnh. Nó rất giàu axit béo, vitamin, axit amin thiết yếu và khoáng chất như kẽm và đồng được biết đến với công dụng thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Nước chanh + lá móng + trứng

Lấy 4 thìa bột lá móng, một quả trứng, nước chanh và một cốc nước ấm. Tạo một hỗn hợp đặc sệt với những thành phần này. Thoa hỗn hợp này lên da đầu và tóc của bạn và đợi trong vài giờ. Gội đầu. 

Bất ngờ với lơi ích tuyệt vời của chanh cho mái tóc, chăm làm mặt nạ này, tóc hư tổn cũng phải mượt mà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn kiểm soát dầu nhờn, sự kết hợp giữa cây lá móng và nước cốt chanh có thể là một lựa chọn tốt. Lá móng giúp làm dịu các tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, kiểm soát quá trình sản xuất dầu. Lá móng cũng giúp khôi phục độ pH của da đầu về mức axit-kiềm tự nhiên, do đó củng cố các nang tóc trong quá trình này. Kết quả là,  tóc sẽ mọc dày hơn .

Nước chanh + dầu ô liu + dầu thầu dầu

Lấy nước cốt chanh, 1 muỗng canh dầu ô liu và 1 muỗng canh dầu thầu dầu. Trộn chúng trong một cái bát và đun hỗn hợp một chút. Mát xa hỗn hợp trên da đầu trong vài phút. Sau một giờ hoặc lâu hơn, hãy rửa sạch. 

Bất ngờ với lơi ích tuyệt vời của chanh cho mái tóc, chăm làm mặt nạ này, tóc hư tổn cũng phải mượt mà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng hỗn hợp này hai lần một tuần để có kết quả tốt nhất. Dầu thầu dầu rất giàu protein, khoáng chất và vitamin E, do đó nó hoạt động như một liều thuốc thần kỳ cho mái tóc của bạn. Hơn nữa, dầu thầu dầu có axit ricinoleic và axit béo thiết yếu omega-6, giúp tăng cường lưu thông máu đến da đầu, do đó làm tăng sự phát triển của tóc .

Mẹo: Sử dụng các loại mặt nạ này ít nhất một lần một tuần để thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Theo Femina

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