Tạm biệt răng ố vàng với bí kíp làm trắng răng cực đỉnh này

Cách tốt nhất để giữ cho răng không còn vàng là tránh hút thuốc lá, uống quá nhiều cà phê và / hoặc soda.

Cắt giảm đồ ngọt và thay vào đó bao gồm các loại trái cây và rau giòn như táo, cà rốt, dâu tây và cần tây trong chế độ ăn uống của bạn.

Tiêu thụ sữa và các sản phẩm làm từ sữa như sữa chua, sữa tách bơ, v.v. giúp tăng nồng độ pH và tái khoáng hóa men răng, để lại cho bạn nụ cười đáng ghen tị.

Chải răng và dùng chỉ nha khoa hàng ngày

Điều quan trọng là bạn phải thực hiện các biện pháp thích hợp để cải thiện việc chăm sóc sức khỏe răng miệng của mình.

Sử dụng kem đánh răng làm trắng không kê đơn và bàn chải điện để giúp loại bỏ vết ố và mảng bám hiệu quả hơn bàn chải thông thường.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù người ta khuyên bạn nên đánh răng và dùng chỉ nha khoa sau mỗi bữa ăn, nhưng làm như vậy ngay lập tức có thể gây hại nhiều hơn lợi. Axit và đường được tạo ra ngay sau khi ăn làm yếu men răng tạm thời và việc đánh răng ngay sau bữa ăn có thể làm men răng yếu đi. Chờ khoảng một giờ trước khi đánh răng sẽ tốt hơn. Nếu không, hãy đánh răng nửa giờ trước khi ăn và súc miệng sau đó.

Súc miệng bằng dầu dừa

Ảnh minh họa: Internet

Súc miệng bằng dầu dừa, mè hoặc trà có thể giúp loại bỏ cao răng và mảng bám gây đổi màu răng và cũng sẽ ngăn ngừa bất kỳ tình trạng nướu răng nào. Súc miệng bằng hai muỗng canh một trong hai loại dầu này trong ít nhất năm phút trước khi nhổ ra. Rửa sạch bằng nước ấm. Tránh ăn bất cứ thứ gì trong nửa giờ tới. Làm điều này hai lần mỗi ngày để tránh bất kỳ vấn đề răng miệng nào bạn nhé.

Tự làm kem đánh răng

Lợi ích sức khỏe của húng quế thánh hay còn gọi là tulsi cũng bao gồm chăm sóc răng miệng nhờ khả năng làm trắng và tẩy trắng của nó.

Để có một nụ cười tuyệt đẹp, hãy tự làm kem đánh răng tự nhiên bằng cách nghiền 15 đến 20 lá húng quế tươi. Đánh răng bằng cách sử dụng hỗn hợp này vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ vào buổi tối.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể sử dụng than hoạt tính để loại bỏ mảng bám và các mảnh vụn siêu nhỏ gây ố màu. Để bắt đầu, bạn chỉ cần làm ướt bàn chải đánh răng và nhúng vào than hoạt tính dạng bột. Đánh răng như bình thường, đặc biệt chú ý đến các khu vực bị ảnh hưởng. Súc miệng hai đến ba lần. Để có kết quả tốt nhất, hãy làm điều này hai đến ba lần một tuần.

Các biện pháp khác

Bạn có thể sử dụng cành lá neem làm bàn chải đánh răng để đánh răng vào buổi sáng. Nhai lá neem cũng có thể giúp răng bạn không bị chuyển sang màu vàng. Bạn cũng có thể trộn một vài giọt tinh dầu neem với kem đánh răng thông thường của bạn.

Mỗi tuần một lần, trộn giấm táo và nước với lượng tương đương nhau rồi thoa quanh miệng trong vài phút. Chà xát răng bằng vỏ chuối hoặc vỏ cam mỗi ngày cũng có thể giúp làm trắng răng.

Theo Femina