"Làn da không tuỳ vết" với 4 cặp thành phần dưỡng da mang lại hiệu quả vượt trội

Trang điểm 05/11/2022 18:35

Đừng dùng các sản phẩm dưỡng da theo cách thông thường hãy thử kết hợp chúng lại với nhau. Nhưng hãy nhớ tìm hiểu các thành phần trước nhé, bạn sẽ thấy kết bất ngờ đó.

Tìm hiểu kỹ các thành phần dưỡng da trước khi sử dụng không chỉ giúp bạn lựa chọn đúng sản phẩm mà còn biết được thành phần nào có thể sử dụng chung, làm tăng hiệu quả chăm sóc da, thành phần nào khi kết hợp sẽ triệt tiêu lẫn nhau, gây kích ứng da.

Dưới đây là các thành phần chăm sóc da được chuyên gia da liễu khuyến khích kết hợp cùng lúc trong quy trình chăm sóc da để mang lại hiệu quả tối ưu.

Vitamin C và kem chống nắng

'Làn da không tuỳ vết' với 4 cặp thành phần dưỡng da mang lại hiệu quả vượt trội - Ảnh 1

Khi bạn kết hợp kem chống nắng với chất chống ôxy hóa như Vitamin C, bạn sẽ tăng cường hiệu quả khả năng chống nắng của da.

Ảnh minh họa: Internet

Là một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ, vitamin C được lập trình để chống lại các gốc tự do, hoặc stress ôxy hóa. Các gốc tự do là các nguyên tử ôxy vô hình, có hại, không ổn định tấn công làn da của chúng ta bằng cách phá vỡ các cấu trúc thiết yếu, chẳng hạn như collagen và lipid hàng rào bảo vệ da. 

Khi bạn kết hợp kem chống nắng với chất chống ôxy hóa như Vitamin C, bạn sẽ tăng cường hiệu quả khả năng chống nắng của da. Vitamin C không phải là “kem chống nắng” vì nó không hấp thụ ánh sáng trong quang phổ UVA và UVB. Thay vào đó, hoạt động chống ôxy hóa của vitamin C bảo vệ chống lại các tổn thương do tia cực tím gây ra bởi các gốc tự do. Hãy nhớ càng có nhiều chất chống ôxy hóa trong dưỡng da ban ngày, làn da của bạn càng được bảo vệ tốt hơn khỏi tác hại của môi trường. 

Vitamin C và Vitamin E

'Làn da không tuỳ vết' với 4 cặp thành phần dưỡng da mang lại hiệu quả vượt trội - Ảnh 2

Vitamin E là một chất chống ôxy hóa, sẽ hạn chế sự không ổn định của vitamin C, ngăn không cho vitamin C bị ôxy hóa quá nhanh, đồng thời giúp duy trì hiệu quả của vitamin C. 

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã phải vật lộn để tìm ra những cách hiệu quả để ổn định vitamin C. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất cho tới thời điểm hiện tại là kết hợp vitamin C với vitamin E. Vitamin E là một chất chống ôxy hóa, sẽ hạn chế sự không ổn định của vitamin C, ngăn không cho vitamin C bị ôxy hóa quá nhanh, đồng thời giúp duy trì hiệu quả của vitamin C. 

Retinol và HA (axit hyaluronic)

'Làn da không tuỳ vết' với 4 cặp thành phần dưỡng da mang lại hiệu quả vượt trội - Ảnh 3

Axit hyaluronic (HA) là thành phần cấp ẩm và chống lão hóa da, đồng thời giảm kích ứng, khắc phục vấn đề da khô thường gặp khi dùng retinol.

Ảnh minh họa: Internet

Retinol là thành phần chống lão hóa tuyệt hảo. Retinol thẩm thấu vào da, hỗ trợ tái sinh collagen. Tiến sĩ Sivanie Sewell, chuyên gia Tư vấn Da liễu và Người phát ngôn của Tổ chức Da liễu Anh chỉ ra, retinol giúp giảm nếp nhăn và cải thiện độ săn chắc của làn da hiệu quả. Axit hyaluronic (HA) là thành phần cấp ẩm và chống lão hóa da, đồng thời giảm kích ứng, khắc phục vấn đề da khô thường gặp khi dùng retinol. Tiến sĩ Sewell khuyên sử dụng kem dưỡng chứa HA 15 phút sau khi dùng serum chứa retinol để chống tác dụng phụ.

Niacinamide và BHA (axit salicylic)

'Làn da không tuỳ vết' với 4 cặp thành phần dưỡng da mang lại hiệu quả vượt trội - Ảnh 4

Niacinamide và BHA (axit salicylic) khi kết hợp với nhau làm tăng hiệu quả trị mụn và giảm vết thâm sau mụn.

Ảnh minh họa: Internet

Axit salicylic hay còn gọi là BHA có khả năng tan trong dầu, phá vỡ liên kết của tế bào chết gây bít tắc lỗ chân lông, giảm tiết bã nhờn. Trong khi đó, niacinamide vừa hỗ trợ giảm sản xuất dầu thừa, vừa giúp kháng viêm, làm đều màu da. Hai thành phần này kết hợp với nhau làm tăng hiệu quả trị mụn và giảm vết thâm sau mụn.

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